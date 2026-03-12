Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Tекст: Дарья Григоренко

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокус сити холл». Судья огласил решение: «Признать виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы», передает ТАСС.

Кроме того, суд признал виновными в полном объеме не только исполнителей, но и их пособников, что было отмечено в итоговой формулировке приговора. Это решение подчеркивает серьезность преступления и ответственность всех участников теракта.

Ранее сообщалось, что приговор обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск в Московской области планируется вынести в четверг, 12 марта. Обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для четырех непосредственных исполнителей теракта.

В начале февраля суд завершил допрос всех 19 обвиняемых.