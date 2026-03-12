Севастополец признался в подготовке теракта против российского военного

Tекст: Алексей Дегтярёв

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого, передает РИА «Новости».

На кадрах видно, как силовики останавливают мужчину на улице, сажают в автомобиль и доставляют в местное управление ведомства.

«С начала специальной военной операции производил фотосъемку самолетов, вертолетов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма», – рассказал задержанный во время допроса.

Подозреваемый также сообщил, что самостоятельно установил контакт с представителями иностранной разведки. Он нашел соответствующие призывы в Telegram и предложил свои услуги по сбору сведений. Всю информацию он отправлял куратору через интернет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва автомобиля офицера Минобороны в Севастополе. Днем ранее спецслужба задержала жителя Владимирской области за подготовку диверсии на военном аэродроме.