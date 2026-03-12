Роспотребнадзор сообщил о доминировании штамма Stratus в России

Tекст: Дарья Григоренко

В канале Роспотребнадзора в мессенджере Max говорится, что «в циркуляции последних 12 недель преобладает геновариант XFG (Stratus) – рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате слияний двух сублиний».

Специалисты отметили, что именно на этот вариант приходится основная доля новых выявленных случаев заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре уточнили, что сам вариант Stratus не является новым.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в шести российских регионах.

В феврале в Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.

