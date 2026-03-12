Абдразаков возглавил Михайловский театр и пообещал новые имена зрителям

Новый худрук Михайловского театра Абдразаков обещал сохранять традиции и открывать таланты

Tекст: Мария Иванова

Народный артист России Ильдар Абдразаков официально вступил в должность художественного руководителя, передает ТАСС.

Певец подчеркнул, что намерен направить энергию на развитие культурного учреждения. «Михайловский театр – это уникальный мир с богатейшей историей, блистательной труппой и преданной, чуткой публикой», – написал он в соцсетях.

Новый руководитель заверил, что продолжит работу и в Севастопольском театре оперы и балета. По его мнению, взаимодействие двух коллективов откроет новые горизонты и подарит зрителям яркие совместные проекты.

Между тем глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев поздравил коллегу с назначением. Дирижер назвал певца своим младшим другом и пожелал ему большого успеха на новом посту.

Ранее театром на протяжении порядка десяти лет руководил Владимир Кехман. Трудовые отношения с ним стороны прекратили по взаимному согласию в январе 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра.

Владимир Кехман покинул эту должность в январе.