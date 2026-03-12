  • Новость часаИсполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам
    12 марта 2026, 12:18

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    11 марта 2026, 17:30
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    12 марта 2026, 09:57
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответные удары Ирана по гражданской инфраструктуре и жертвы среди мирного населения стран Персидского залива нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что США и Израиль совершили нападение на Иран в священный месяц Рамадан, спровоцировав ситуацию, в которой Иран был вынужден нанести ответные удары.

    По словам Кадырова, в ходе атаки были убиты Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 школьников и множество других мирных жителей.

    Он отметил, что военный ответ по американским базам можно объяснить с точки зрения тактики, однако удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и жертвы среди мирного населения недопустимы. Кадыров подчеркнул, что в результате действий пострадали граждане Бахрейна и ОАЭ.

    Глава Чечни поддержал позицию президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана, который заявил о необходимости защиты граждан своей страны после трагических событий. Кадыров отметил, что Эмираты всегда придерживались мирной политики и не имели военных претензий к соседям.

    Он также подчеркнул важность координации между странами Персидского залива и рассказал, что ранее настоял на расширении формата будущей встречи с участием представителей ОАЭ. Кадыров считает, что народы региона должны сохранять диалог для предотвращения вражды, которую пытаются посеять внешние силы.

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упомянули действия США и Израиля, а также не призвали эти страны остановить атаки против Ирана.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию. Российский дипломат отметил, что документ можно трактовать как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о военном положении в стране на фоне кризиса вокруг Ирана.

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразили озабоченность ситуацией вокруг Ирана и необходимостью прекращения атак по гражданской инфраструктуре.

    11 марта 2026, 14:50
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 00:29
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 21:11
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 21:52
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    12 марта 2026, 10:41
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории объекта Талеган-2, связанного с ядерной программой Ирана, после авиаудара зафиксированы три мощных и точных воронки, что указывает на применение особо тяжелых бункерных бомб, пишет портал TMZ.

    Объект, связанный с ядерной программой Ирана, подвергся авиаудару, сообщают TMZ. Речь идет о комплексе «Талеган 2» в Парчине, который в последние месяцы был значительно укреплен: на сооружении появилась новая бетонная оболочка, затем его засыпали грунтом. Спутниковые снимки, предоставленные Vantor, зафиксировали на крыше объекта три крупных и точных места попадания боеприпасов.

    Эксперты отмечают, что характер повреждений схож с ударом 13-тонных авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые применялись год назад во время операции Midnight Hammer по иранским объектам Фордо и Натанз. Тогда, по данным издания, B-2 сбросили двенадцать таких бомб на Фордо и еще две – на Натанз. Официальных подтверждений применения GBU-57/B к Талеган – 2 нет: в CENTCOM отказались комментировать этот вопрос.

    По информации TMZ, Талеган – 2 был одним из наиболее защищенных подземных объектов, связанных с ядерными разработками Ирана. США и Израиль отмечали повышенные меры по укреплению подобных объектов накануне нынешнего конфликта.

    Эксперты не исключают, что могли быть использованы и другие типы боеприпасов, поскольку меньшие по размеру «противобункерные» бомбы также способны наносить серьезные разрушения при последовательном применении по одной точке. CENTCOM ранее подтверждал, что в ходе ударов по подземным объектам на территории Ирана B-2 применяли и 900-килограммовые бомбы.

    Объект Талеган – 2 связывают с производством специальных взрывчатых веществ для ядерных вооружений, однако представители Ирана регулярно отвергают подобные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Исфахан на юге Ирана произошла серия взрывов. В результате ударов США и Израиля по Исфахану погибли восемь человек. Взрывы также прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз.

    12 марта 2026, 05:57
    В результате нападений на полицейские КПП в Тегеране убиты 10 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В результате серии нападений на полицейские КПП в центральных районах Тегерана погибли около десяти сотрудников силовых структур, сообщает агентство Fars.

    По информации Fars, нападения произошли сразу в нескольких кварталах Тегерана и сопровождались взрывами и столкновениями, передает ТАСС.

    В сообщениях источников в силовых структурах отмечается, что теракты носили скоординированный характер. Указывается, что «группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП».

    Силовые структуры полагают, что атаки были спровоцированы израильской разведкой «Моссад» с целью организации диверсий внутри страны. В настоящее время, как подчеркивает агентство, ситуация в районах нападений контролируется правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка Израиля и США на молниеносную войну и крах режима в результате уничтожения военно-политического руководства Ирана провалилась. В Иране не произошел коллапс власти. К власти пришли более радикально настроенные и жесткие политики вместо склонного к компромиссам Али Хаменеи, который выступал против создания ядерного оружия.

    11 марта 2026, 21:56
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля стал настоящим проклятием для собственного народа, пережившего ужасы Холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Выступая перед однопартийцами в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал израильского премьера, передает РИА «Новости». По словам президента, даже граждане еврейского государства, вынужденные скрываться в убежищах, винят в происходящем главу своего правительства.

    «Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», – подчеркнул турецкий политик.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом остаются крайне напряженными на фоне обострения в секторе Газа. Турция резко осуждает действия израильского руководства, а дипломатические контакты фактически сведены к минимуму и поддерживаются лишь спецслужбами при острой необходимости.

    Ранее начальник управления по коммуникациям турецкого правительства Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой для региона и для самого израильского народа.

    Министерство иностранных дел Турции предрекло израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху судьбу нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    11 марта 2026, 23:53
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН не принял проект резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией, сообщают информационные агентства.

    В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку, передает РИА «Новости».

    В документе, подготовленном Россией, содержался призыв ко «всем сторонам» немедленно прекратить военные действия как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Также проект осуждал любые атаки на гражданских лиц и рекомендовал участникам конфликта вернуться к дипломатическим методам урегулирования ситуации.

    В тексте документа отсутствовали конкретные упоминания каких-либо стран. Кроме того, российский проект подчеркивал важность обеспечения безопасности всех государств как в регионе, так и за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    12 марта 2026, 06:45
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    «В первый час все было закончено. Мы победили, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Они [Иран] практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно».

    Американский лидер отметил, что армия США фактически уничтожила Иран. Он подчеркнул, что США не завершат операцию, пока работа не будет доведена до конца, но выразил уверенность в скором завершении действий против Ирана.

    Трамп также сказал, что США могли бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за один час, а на восстановление ушло бы 25 лет, но выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что после скачка цен котировки уже начали снижаться.

    Президент США рассказал, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции против Ирана: «Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» – «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: «Эпическая ярость». И я говорю: «Мне нравится это название. Вот это название мне нравится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка США на молниеносную войну и крах режима в Иране в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В Иране не произошло коллапса власти. США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил.

    12 марта 2026, 10:29
    TWZ: Спутниковые снимки раскрыли уничтожение иранских истребителей F-14

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снимки из космоса говорят в пользу того, что иранские вооруженные силы потеряли редкие боевые машины F-14 Tomcat, а также десяток других самолетов, сообщают американские СМИ.

    Спутниковые кадры зафиксировали уничтожение как минимум двух, а вероятно и трех истребителей F-14 Tomcat на иранской авиабазе в Исфахане, пишет портал The War Zone.

    На изображениях также видны обломки еще десяти самолетов, которые специалисты идентифицировали как китайские истребители F-7. Ранее эти машины базировались на тактическом аэродроме, который подвергся ударам.

    Фотографии от 9 марта демонстрируют последствия атаки по сравнению со снимками от 22 февраля. На месте стоянки техники видны следы пожара и разрушенные ангары, что подтверждает заявления израильских военных об успешном поражении флота Tomcat. Ранее достоверных видеосвидетельств этих разрушений в открытом доступе не публиковалось.

    Иран оставался единственным в мире эксплуатантом этих самолетов после их списания ВМС США в 2006 году. До 1979 года Тегеран получил 79 единиц F-14, однако поддержание их в летном состоянии требовало постоянного разбора части машин на запчасти. Теперь возможности иранских ВВС по проецированию силы существенно подорваны.

    «В частности, некогда современная радиолокационная станция управления огнем AN/AWG-9 на F-14 страдает от низкой исправности», – отмечают авторы материала.

    По их словам, статус сохранившихся ракет также остается предметом споров, а попытки модернизации вооружения дали лишь смешанные результаты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о фактическом уничтожении иранской авиации и флота.

    В 2025 году СМИ называли пораженные тогда самолеты F-14 ложными целями.

    11 марта 2026, 23:25
    Совбез ООН потребовал прекратить атаки Ирана на арабские страны
    @ CBC News: The National/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, сообщают информационные агентства.

    Документ поддержали 13 стран, в то время как Россия и Китай воздержались при голосовании. В резолюции осуждаются удары Ирана по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также содержится требование о немедленном прекращении подобных действий, передает РИА «Новости».

    В то же время в тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана.

    Позднее Совет Безопасности ООН намерен рассмотреть российский проект резолюции, который содержит призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    12 марта 2026, 10:37
    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов
    @ Katie Archibald/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись бюджету США более чем в 11,3 млрд долларов, причем эта сумма еще не окончательная, сообщает The New York Times.

    На закрытом брифинге представители Пентагона заявили конгрессменам, что расходы на войну с Ираном за первые шесть дней превысили 11,3 млрд долларов. Эта оценка не включает значительные затраты, связанные с наращиванием военной техники и персонала до начала ударов. В связи с этим законодатели ожидают, что окончательная сумма затрат за первую неделю существенно возрастет по мере уточнения данных, передает The New York Times.

    Ранее издание сообщало, что только на боеприпасы за первые два дня конфликта США потратили 5,6 млрд долларов, что превышает ранее публично раскрывавшиеся цифры. Центр стратегических и международных исследований оценивал затраты за первые 100 часов операции в 3,7 млрд долларов, то есть около 891,4 млн долларов в сутки.

    Для первых ударов использовались боеприпасы AGM-154, каждая из которых стоит от 578 тыс. до 836 тыс. долларов. ВМС США закупили 3 тыс. таких бомб почти 20 лет назад. Впоследствии военные заявили о переходе на более дешевые боеприпасы, такие как Joint Direct Attack Munition, где минимальная стоимость боеголовки составляет около 1 тыс. долларов, а комплект наведения – 38 тыс. долларов.

    Ряд республиканцев во главе с Митчем Макконнеллом призывают увеличить расходы на производство боеприпасов, однако часть их коллег и представители Демократической партии подвергают сомнению необходимость выделения дополнительного финансирования до получения более подробной информации о стратегии и целях операции.

    Американская администрация уже на текущей неделе намерена запросить у законодателей дополнительные средства на военные нужды в размере десятков миллиардов долларов.

    Между тем, военным США впервые приходится расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет.

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке и допустил пленение американских военных.

    12 марта 2026, 07:57
    UKMTO сообщил о попадании снаряда в контейнеровоз у Дубая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом в Персидском заливе недалеко от Дубая, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом в Персидском заливе примерно в 60 км к северу от Дубая, передает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO). В сообщении центра отмечается, что капитан судна заявил: «В их судно попал неопознанный снаряд, вызвавший небольшой пожар на борту». По его словам, из-за темноты пока невозможно полностью оценить ущерб.

    Все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы для жизни людей нет. UKMTO уточняет, что на данный момент воздействие на окружающую среду не фиксируется.

    Власти начали расследование случившегося. Морским судам, находящимся в этом районе, рекомендовано проявлять осторожность при транзите и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после атак на танкеры. Заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов страны. Два нефтяных танкера попали под обстрел рядом с Ираком.

    12 марта 2026, 10:59
    МИД Ирана сообщил об ударе двумя ракетами Tomahawk по школе для девочек в Минабе
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Минаб школа для девочек была поражена двумя ракетами Tomahawk, в результате чего погибли около 170 человек, многие из них дети, сообщили в МИД Ирана.

    Иранское учебное заведение подверглось бомбардировке двумя крылатыми ракетами Tomahawk, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

    «Они использовали две ракеты Tomahawk. Цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Они убили около 170 невинных людей, в том числе много детей», – сказал он в беседе с журналистами газеты Corriere della Sera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители администрации США подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек.

    Корпус стражей исламской революции назвал ответные пуски ракет по Израилю местью за смерть детей.

