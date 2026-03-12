МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

МИД Ирана: Верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо

Tекст: Мария Иванова

Представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил, что преемник главы государства пострадал, но его здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

«Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью», – заявил дипломат в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам чиновника, на высокий пост претендовали три или четыре человека. Несмотря на конкуренцию, большинство членов Совета экспертов проголосовали за кандидатуру Моджтабы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны.

Американская пресса сообщала о получении политиком ранений в первый день атак США. В Тегеране официально опровергли слухи о возможных проблемах со здоровьем нового руководителя.