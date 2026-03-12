Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме после пусков из Ирана

Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.