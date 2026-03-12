В Евросоюзе спрогнозировали скачок инфляции из-за конфликта с Ираном

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экономический рост в 2026 году может замедлиться, при негативном сценарии показатель окажется на 0,4 процентного пункта ниже прогнозируемых 1,4%, заявил еврокомиссар, пишет Bloomberg.

Риск реализуется, если нефть марки Brent закрепится у отметки 100 долларов за баррель, а газ будет стоить 75 евро за мегаватт-час. Это разгонит инфляцию на один процентный пункт выше ожидаемых 2,1%.

«Влияние на европейскую экономику будет зависеть от продолжительности, масштаба и интенсивности конфликта», – подчеркнул Домбровскис. Он добавил, что постоянные удары по энергетической инфраструктуре грозят мировому хозяйству стагфляционным шоком.

Скачок цен может вынудить Европейский центробанк вновь повысить ставки, хотя на ближайшем заседании изменений не ожидается. Для стабилизации рынка Международное энергетическое агентство согласилось высвободить из резервов рекордные 400 млн баррелей нефти.

Напомним, стоимость нефти марки Brent на фоне геополитической напряженности превысила 100 долларов за баррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергоносители в 3 млрд евро. Премьер Испании Педро Санчес предупредил о серьезных рисках для экономики Европы в случае эскалации конфликта.