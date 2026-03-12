Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом

Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство Евросоюза за слабость в вопросе американо-израильского конфликта с Ираном, сообщает Politico. Политик выразила недовольство реакцией Европы на действия Вашингтона.
«Европа – сирота в момент исторической важности. Блоку не хватает того лидерства, в котором он нуждается», – заявила Диас.
По ее словам, Европа осталась «без опеки» в момент исторической важности и не проявляет необходимого лидерства. Диас подчеркнула, что Евросоюз должен стать самостоятельной политической, экономической и социальной силой с собственной внешней и оборонной политикой, не зависящей от решений президента США Дональда Трампа.
Политик призвала Брюссель решительно выступить против «полностью нелегитимной» войны в Иране, которую США и Израиль начали в конце прошлого месяца. Она раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за промедление с осуждением атаки на Иран, заявив, что Европа обязана защищать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.
Диас подчеркнула, что европейские граждане выступают против войны в Иране, а поддержка ЕС военной операции может усилить евроскептические настроения и рост популярности правых партий. Она также отметила, что позиция Испании по отказу поддержать военную операцию Вашингтона находит отклик у других европейских лидеров, в том числе у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
По словам Диас, президент США представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а нынешняя политика ЕС по отношению к Трампу является «рабской» и не обеспечивает уважения со стороны Вашингтона. Она заявила, что Испания не боится противостоять Трампу и не чувствует угрозы из-за возможного разрыва торговых связей.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в регионе.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.
Санчес заявил о рисках роста инфляции и замедления экономического роста в Европе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.