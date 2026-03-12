Иран парализовал работу железных дорог Израиля мощной кибератакой

Fars: Иранские хакеры вывели из строя систему управления поездами в Израиле

Tекст: Вера Басилая

Система управления железными дорогами Израиля была полностью выведена из строя в результате иранской кибератаки, передают «Вести» со ссылкой на иранское агентство Fars.

Власти Израиля сообщили, что после атаки стало небезопасно находиться даже на железнодорожных станциях. Агентство Fars отмечает, что железнодорожная система страны оказалась полностью парализована.

Ранее журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой было отмечено, что возможности Ирана в киберпространстве сложнее уничтожить, чем военный арсенал страны. По мнению издания, потенциал Ирана в кибервойне будет только расти на фоне атак США и Израиля по военной инфраструктуре.

Государственное телевидение Ирана показало видеозапись с тоннелями, где размещены беспилотные катера, дальнобойные ракеты, торпеды и морские мины. Этот арсенал, по данным СМИ, пока не был применен Тегераном в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля. Хакеры заявили, что получили контроль над промышленными объектами, включая водоснабжение и канализацию.