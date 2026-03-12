  • Новость часаМировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    Медведев назвал Украину «страной 404»
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    Разведка США исключила угрозу краха власти в Иране
    Сийярто назвал атаку Украины на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    12 марта 2026, 08:47 • Новости дня

    Медведев заявил о переменах в правилах и этике войны из-за БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Широкое применение беспилотников в ходе спецоперации на Украине не только усилило их боевые возможности, но и поставило новые этические и правовые вопросы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» указал, что опыт боевых действий в ходе СВО привел к появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что совершенствование алгоритмов управления и технологий искусственного интеллекта позволило одному оператору одновременно управлять целым роем дронов, а также увеличило дальность и объем передачи информации благодаря современным телекоммуникационным комплексам, включая спутниковую связь.

    Медведев отметил: «Все это породило принципиально новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего «шутера».

    Он считает, что подобная «дистанционная война» снижает порог применения силы, размывает моральную ответственность и создает иллюзию «чистых» и «почти бескровных» конфликтов. Также, по его словам, делегирование решения о жизни и смерти автономным системам с искусственным интеллектом вызывает эсхатологические вопросы о допустимости таких решений машинами, не обладающими сознанием и состраданием.

    Медведев подчеркнул, что не за горами разработка новых типов платформ БПЛА, морских автономных кораблей и сверхтяжелых носителей для сотен и тысяч дронов. Он высказал риторический вопрос о соответствии подобного развития международному гуманитарному праву и необходимости новых договоров.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым развитием искусственного интеллекта.

    Также Медведев заявил о существенном изменении канонов войны из-за появления новых видов вооружений. Зампред Совбеза указывал на неожиданный для военных стратегов масштаб ущерба от беспилотников.


    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    11 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

    Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

    Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

    Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

    Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. «В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности», – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

    Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

    В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

    При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    11 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»

    Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.

    Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».

    Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».

    Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.

    Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.

    12 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Медведев допустил наступление зомби-апокалипсиса

    Медведев заявил о риске управляемых эпидемий из-за экспериментов США

    Медведев допустил наступление зомби-апокалипсиса
    @ Esteban Felix/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские биологические исследования, позволяющие управлять эпидемиями, способны превратить сценарий популярной игры The Last of Us в пугающую реальность для человечества, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» заявил, что проводимые США исследования позволяют управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость к болезням, передает РИА «Новости».

    По его словам, Америка сформировала глобальную военно-биологическую сеть из примерно 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на пространстве СНГ.

    Медведев отметил: «Через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале The Last of Us, может стать не такой уж фантастикой».

    Он считает, что новые патогены могут быть использованы США для создания очагов опасных заболеваний у российских и других границ, маскируемых под естественные процессы. Медведев подчеркнул, что такие вспышки способны принимать общенациональные и даже мировые масштабы.

    В статье также говорится, что совершенствование технологий синтетической биологии, редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей увеличивает риски для человечества. Медведев указал на кратный рост угроз, связанных с созданием биологического оружия и возможным его попаданием к террористическим группировкам.

    Также Медведев отметил, что новые эпидемии могут перестать быть исключительно природными явлениями и превратиться в продукт человеческого интеллекта, тщеславия и злой воли. Он указал на растущую доступность оборудования, сырья и возможности модификации биологических организмов, что чревато созданием высококонтагиозных искусственных вирусов.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил о рисках неконтролируемого развития искусственного интеллекта.

    До этого Медведев указал на угрозу создания биологического оружия с использованием искусственного интеллекта.

    11 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    За шесть часов над Россией сбили 22 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о перехвате 22 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства ПВО уничтожили двадцать два украинских беспилотника, в том числе над акваторией Черного моря и рядом российских регионов, сообщает Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России. В сообщении ведомства в Max уточняется, что восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, четыре – над Курской областью, еще четыре – над Белгородской областью.

    Три беспилотника были ликвидированы над Пермским краем, два – над Краснодарским краем, один – над территорией Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли два человека.

    Также в среду украинские БПЛА нанесли удар по промышленному предприятию в городе Губаха Пермского края, пострадавших не было.

    Всего в ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны поражали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Саратовской областями.


    11 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

    В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финляндии обсуждается инициатива о недопустимости размещения ядерного оружия в мирный период и ограничении его транзита, отмечают местные СМИ.

    Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала  Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

    Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

    На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

    В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.


    11 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Медведев предупредил о рисках неконтролируемого развития ИИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ключевые риски нерегулируемого развития технологий искусственного интеллекта перечислил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт».

    По его словам, одной из главных угроз становится массовое сокращение рабочих мест: «Широкое использование ИИ ставит под угрозу рабочие места миллионов людей и, как следствие, создает предпосылки для экспоненциального роста безработицы и нарушения международных цепочек разделения труда», передает РИА «Новости».

    Медведев также отмечает уязвимость критически важной инфраструктуры перед возможными кибератаками. Он подчеркивает, что уже сейчас искусственному интеллекту начинают передавать управление крупными производственными процессами и целыми отраслями экономики, что может привести к серьезным глобальным рискам в случае атак на такие системы.

    Самой серьезной угрозой Медведев считает потенциальную потерю контроля над нейросетями. По его мнению, человек уже не всегда способен понять, каким образом ИИ приходит к тем или иным выводам, что особенно опасно при управлении стратегическими объектами, включая атомные электростанции. В случае сбоя, уверен зампред Совбеза, человек может не разобраться в причине, что может привести к фатальным последствиям.

    Он добавляет, что в такой ситуации возникает «предчувствие Апокалипсиса», поскольку сбой жизненно важной системы может случиться по прямому умыслу самого искусственного интеллекта. Медведев добавил, что подобные сценарии развития событий допускают не только футурологи, но и вполне реальные политики и представители крупного бизнеса.

    Ранее в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что для получения качественных ответов от искусственного интеллекта необходимо формулировать ясные и лаконичные задачи с указанием контекста и деталей.

    4 марта президент России Владимир Путин в ходе открытия по видеосвязи новых образовательных объектов в регионах заявил о необходимости активнее внедрять в процесс обучения современные цифровые и платформенные решения, включая технологии искусственного интеллекта.

    11 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Минобороны Китая предсказало реализацию сценария «Терминатора» из-за военного ИИ

    Минобороны КНР: Бесконтрольное развитие ИИ может породить Терминатора

    Tекст: Мария Иванова

    В Пекине предупредили, что неограниченное военное применение искусственного интеллекта способно превратить сюжет фильма «Терминатор» в реальность.

    О возможном превращении голливудской антиутопии в реальность заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает РИА «Новости».

    Он напомнил: «Дистопия, изображенная в американском фильме «Терминатор», однажды может стать реальностью».

    Ранее газета Wall Street Journal, опираясь на анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке, сообщала об использовании США и Израилем систем искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в операции против Ирана.

    По словам Цзян Биня, неограниченное применение ИИ в военных целях, использование его для нарушения суверенитета других государств и передача алгоритмам права решать вопросы жизни и смерти подрывают этические нормы и ответственность в войнах. Он подчеркнул, что такие практики создают риск выхода технологий из-под контроля.

    Представитель Минобороны добавил, что Пекин выступает против использования преимуществ искусственного интеллекта и иных передовых технологий для достижения абсолютного военного превосходства или подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран. Китай, по его словам, готов сотрудничать с другими государствами для развития многостороннего управления ИИ под центральной эгидой ООН, усиления мер по предотвращению и контролю рисков и обеспечения того, чтобы развитие таких технологий способствовало прогрессу человеческой цивилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на коллективном семинаре политбюро КПК предупредил о беспрецедентных рисках искусственного интеллекта и необходимости ускорения создания законодательства и этических стандартов в этой сфере.

    Американские военные во время недавних ударов по Ирану впервые в широких масштабах использовали искусственный интеллект.

    12 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Комплекс «Елка» внедрили для защиты ключевых объектов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший московский переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка», оснащенный ИИ, внедряется в систему защиты критически важных объектов России, сообщил официальный представитель компании-производителя.

    Новейший переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка» с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов России, передает ТАСС. Как сообщили в компании-производителе, «Елка» дополняет существующую противовоздушную оборону, повышая эффективность отражения воздушных угроз и не заменяя уже действующие системы. В данный момент комплекс применяется в приграничных районах и зоне спецоперации на Украине, а также проходит тестирование для защиты других инфраструктурных объектов.

    По словам источника агентства, комплекс также используется для дополнительной защиты энергетических, транспортных объектов, административных центров и стратегических военных объектов. В компании отметили, что простота применения позволяет быстро интегрировать «Елку» в систему обороны критических объектов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для инфраструктуры.

    Комплекс «Елка» не оснащён боевой частью и поражает цели исключительно кинетическим ударом. Он рассчитан на широкий спектр целей: от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса изделия составляет 1,3 кг, максимальная скорость полета – до 230 километров в час, а дальность захвата и поражения – до 3 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания. Госкорпорация Ростех пообещала представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с беспилотниками.

    12 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Медведев: «Золотой миллиард» зарабатывает баснословные деньги на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что страны «золотого миллиарда» используют конфликт на Украине для собственной выгоды и игнорируют глобальные технологические риски.

    Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» заявил, что украинский конфликт был спровоцирован Западом и используется странами «золотого миллиарда» для получения огромных доходов и решения узких политических задач, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что из-за этого кризиса мировое сообщество не уделяет должного внимания ключевым технологическим угрозам, включая искусственный интеллект, биотехнологии, беспилотные системы, аддитивные технологии и освоение космоса. Он подчеркнул, что существующие международные механизмы реагирования, включая структуры ООН, являются забюрократизированными и неэффективными.

    По мнению зампреда Совбеза РФ, значительные ресурсы и усилия чиновников тратятся впустую, а большинство жителей планеты остаются без защиты от новых рисков. Медведев выразил убежденность, что в будущем «договариваться все же придется», поскольку от этого зависит судьба человечества, положение которого становится все более сложным и тревожным. Завершая статью, он процитировал Сартра: «настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния».

    Ранее Дмитрий Медведев дал прогноз о скором завершении украинского кризиса. Он назвал Украину «Страной 404».

    12 марта 2026, 08:24 • Новости дня
    Новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО

    В зоне СВО испытали дроны «Свод» с ИИ-наведением на два километра

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне СВО начали испытывать дроны «Свод» с системой машинного зрения и искусственного интеллекта, способные автоматически захватывать цель на расстоянии до двух километров.

    В зоне спецоперации проходят испытания новых беспилотников линейки «Свод», которые объединяют машинное зрение и технологии искусственного интеллекта и способны автоматически захватывать цель на дистанции до двух километров, передает ТАСС. Проект поддерживает «Кулибин-клуб» «Народного фронта», который оказывает помощь разработчикам.

    Главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов, в которое входит «Свод», так описал новинку: «Свод» – отдельная линейка устройств с доработанной системой интеллектуального наведения, сопровождения и автономного поражения цели. В „Своде“ [к машинному зрению] добавляется в целом технология искусственного интеллекта, которая подразумевает разумный подход к выбору цели. Задачи «Свода» – увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель. Особенность в том, что мы можем захватывать цель в ясную погоду почти за два километра. «Своды», на данный момент, проходят апробацию во всех передовых подразделениях, которые этим занимаются».

    Он отметил, что уникальность решения в возможности захватить цель издалека, а по мере сближения при необходимости переназначить объект поражения или вовсе отменить атаку. По словам конструктора, оператору больше не нужно непрерывно «вести» дрон: аппарат способен двигаться в режиме автопилота, а человек вмешивается, если система неверно выбрала цель.

    Иванов добавил, что в ясную погоду беспилотник фиксирует цель на дистанции до двух километров и берет ее на сопровождение. При скорости полета около 40 метров в секунду эта дистанция преодолевается примерно за 50 секунд, что, по его оценке, дает значительный временной резерв для принятия решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тульские разработчики передали на передовую 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением.

    В российские подразделения поступили 1,5 тыс. беспилотников «Тор» с модулями искусственного интеллекта.

    Разведывательный аппарат «Сова» с функцией автоматического распознавания объектов также нашел применение в зоне спецоперации.

