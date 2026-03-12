  • Новость часаМировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    12 марта 2026, 08:36 • Новости дня

    Власти Анапы попросили оставить детей дома из-за угрозы беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Образовательные учреждения города-курорта Анапа в Краснодарском крае временно изменили формат работы с воспитанниками, глава города Светлана Маслова призвала родителей не отправлять детей в учебные заведения.

    В городе сохраняется угроза атаки БПЛА, принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома, указала Маслова, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что школьные занятия будут выданы на дом.

    Мэр уточнила, что ограничения касаются также вузов, техникумов и кружков дополнительного образования. Дошкольные учреждения сегодня не смогут принять воспитанников в обычном режиме.

    Для семей, которым не с кем оставить ребенка, в детских садах организованы дежурные группы. Воспитатели проинструктированы о действиях в экстренных ситуациях и обеспечат безопасность подопечных.

    До этого мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал жителям не отправлять детей в школы и детские сады из-за угрозы атаки беспилотников.

    11 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила новые меры для защиты трудовых прав граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» предложила изменить законодательство для борьбы с практикой заключения гражданско-правовых договоров вместо трудовых, что лишает работников социальных гарантий.

    Законодательная инициатива партии «Единая Россия» предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что поправки направлены на защиту прав граждан, чьи работодатели заключают с ними гражданско-правовые договоры вместо трудовых.

    Парламентарий отметил: «Бывают случаи, когда работодатели злоупотребляют создавшейся ситуацией и выдают трудовые отношения за гражданско-правовые. То есть с работником заключается не трудовой договор, а договор об оказании услуг гражданско-правового характера. Для работника это означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, нормирования рабочего времени, охрану труда и целого ряда других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства».

    Законопроект вводит четкие признаки трудовых отношений, основанные на позиции Верховного суда 2018 года. Среди них: систематическая работа у работодателя, фактическое признание трудовых отношений, регулярные выплаты и участие работника в создании прибыли. Эти признаки позволят государственным органам точнее определять факт наличия трудовых отношений.

    Государственная инспекция труда (Роструд) получит полномочие выносить предписания о переоформлении договоров и устранении нарушений. Сейчас такие нарушения выявляются только при расследовании несчастных случаев. В случае отказа исполнить предписание, инспекция сможет обратиться в суд.

    Поправки в КоАП предусматривают, что нарушение прав каждого работника будет считаться отдельным правонарушением, что повысит ответственность работодателей. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.

    11 марта 2026, 09:56 • Новости дня
    «Единая Россия» начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» начала регистрацию на участие в предварительном голосовании, по итогам которого будут определены кандидаты на выборы в Госдуму.

    Партия «Единая Россия» объявила о начале регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании, сообщается в Telegram-канале партии. Заявки принимаются на сайте PG.ER.RU до 30 апреля. Участвовать могут все избиратели, зарегистрированные на территории России.

    Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» остается политической силой, где кандидаты определяются в открытой и честной борьбе, с учетом мнения жителей регионов.

    «Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И всё это – не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы», – заявил Якушев.

    Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден на партийном съезде в июне. По словам Якушева, с каждым годом интерес к процедуре предварительного голосования растет – как со стороны кандидатов, так и избирателей.

    С 2022 года в партийном предварительном голосовании перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции.

    «Рассчитываем, что герои СВО проявят интерес и к предварительному голосованию перед выборами в Госдуму. А «Единая Россия» всецело поддержит их на этом пути», – заключил секретарь Генсовета.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран перестроил военную тактику в ответ на удары США и Израиля, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения, сообщает The New York Times.

    За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.

    Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.

    По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.

    Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.

    Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.

    «Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.

    Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.

    Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.

    Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.

    Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.

    По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.

    Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.

    Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.

    Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.

    11 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

    Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

    При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

    Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.

    11 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина нанесла ракетный удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз в своем Telegram-канале отметил, что «украинские террористы совершили бесчеловечный акт».

    По его словам, из 42 пострадавших 29 человек были госпитализированы. Восемь реанимационных бригад прибыли из Москвы для оказания дополнительной медицинской помощи. Девять пациентов с тяжелыми травмами направят в федеральные медцентры.

    Пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание, возникшее после удара, к 23.39 10 марта, отмечают в экстренных службах. Движение транспорта в городе восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ России на ракетный удар ВСУ по Брянску, унесший жизни шести человек, будет определен военными в рамках продолжающейся спецоперации.

    В среду Богомаз сообщил, что в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Брянск число пострадавших увеличилось до 42 человек.

    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    @ t.me/findchild

    Tекст: Ольга Иванова

    В Звенигороде поисковые службы нашли тело мальчика на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед.

    Тело одного из троих пропавших детей было найдено в 800 метрах от места, где они предположительно ушли под лед в подмосковном Звенигороде, передает ТАСС. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила: «В ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении троих детей в городе Звенигороде и проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело одного из мальчиков в воде, около 800 метров от места, где предположительно дети провалились под лед».

    Напомним, что поиски детей велись с 7 марта после их исчезновения у водоема в Звенигороде. Ранее представители МЧС подтвердили информацию об обнаружении тела одного из детей.

    Напомним, спасатели обследовали свыше 19,4 км акватории Москвы-реки в районе поисков пропавших детей. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в подмосковном Звенигороде.


    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    @ SOHAIL SHAHZAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пакистан заявил о готовности прийти на помощь Саудовской Аравии на фоне иранских ракетных и беспилотных атак по странам Персидского залива.

    Пакистанская сторона готова оказать Саудовской Аравии помощь в любой момент, сказал представитель пакистанского премьера Мушарраф Заиди, пишет Bloomberg.

    Он напомнил, что Эр-Рияд и Исламабад традиционно исходят из принципа взаимной поддержки.

    Саудовская Аравия и Пакистан, обладающий ядерным оружием и граничащий с Ираном, в сентябре прошлого года подписали оборонный пакт, усилив давнее партнерство в сфере безопасности. Сейчас этот договор проходит первую проверку на фоне ближневосточного кризиса, когда Иран уже неделю наносит ракетные и дроновые удары по государствам Персидского залива в ответ на действия США и Израиля.

    В выходные начальник пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с министром обороны королевства Халедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсуждали совместные меры по остановке иранских ударов по королевству, что стало первым реальным испытанием двустороннего оборонного соглашения.

    На фоне конфликта Эр-Рияд также помогает Исламабаду поставками нефти и дизеля, что важно для зависимой от импорта экономики Пакистана.

    Заиди сообщил, что глава МИД Пакистана Исхак Дар ведет постоянные контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, эти и другие переговоры уже способствовали более примирительным шагам Тегерана в отношении стран Персидского залива. Тем временем Саудовская Аравия сообщила о перехвате дронов, летевших к крупному нефтяному месторождению, а продолжающийся конфликт подстегивает рост мировых цен на нефть и газ.

    Напомним, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Газета ВЗГЛЯД изучала, означает ли это появление «исламского НАТО».

