    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Медведев назвал Украину «страной 404»
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    Разведка США исключила угрозу краха власти в Иране
    Сийярто назвал атаку Украины на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    12 марта 2026, 06:45 • Новости дня

    Трамп заявил о победе США над Ираном за час

    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    «В первый час все было закончено. Мы победили, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Они [Иран] практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно».

    Американский лидер отметил, что армия США фактически уничтожила Иран. Он подчеркнул, что США не завершат операцию, пока работа не будет доведена до конца, но выразил уверенность в скором завершении действий против Ирана.

    Трамп также сказал, что США могли бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за один час, а на восстановление ушло бы 25 лет, но выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что после скачка цен котировки уже начали снижаться.

    Президент США рассказал, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции против Ирана: «Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» – «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: «Эпическая ярость». И я говорю: «Мне нравится это название. Вот это название мне нравится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка США на молниеносную войну и крах режима в Иране в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В Иране не произошло коллапса власти. США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил.

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

    Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

    При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

    Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    11 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    @ Андрей Шириков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российском консульском отделе в Израиле сообщили, что такие деятели, как Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), не направляли запросов по поводу военной эскалации с Ираном.

    Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

    Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

    По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    11 марта 2026, 23:53 • Новости дня
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    @ Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН не принял проект резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией, сообщают информационные агентства.

    В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку, передает РИА «Новости».

    В документе, подготовленном Россией, содержался призыв ко «всем сторонам» немедленно прекратить военные действия как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Также проект осуждал любые атаки на гражданских лиц и рекомендовал участникам конфликта вернуться к дипломатическим методам урегулирования ситуации.

    В тексте документа отсутствовали конкретные упоминания каких-либо стран. Кроме того, российский проект подчеркивал важность обеспечения безопасности всех государств как в регионе, так и за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    11 марта 2026, 15:24 • Новости дня
    Иран пообещал не пропустить ни литра «американской» нефти через Ормузский пролив

    Иран перекрыл Ормузский пролив для нефти США и их союзников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не позволит нефтегрузам, связанным с Соединенными Штатами и их союзниками, проходить через Ормузский пролив, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия».

    «Мы не позволим перевезти через Ормузский пролив ни единого литра нефти в интересах США и их союзников», – заявил он, сообщает иранский телеканал Al Alam, передает ТАСС.

    Ранее Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для США и Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива.

    11 марта 2026, 10:56 • Новости дня
    Bloomberg: Дешевые иранские беспилотники истощили военные запасы США
    Bloomberg: Дешевые иранские беспилотники истощили военные запасы США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским военным впервые приходится расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет, что уже привело к перебоям в работе ключевых объектов энергетики на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    Американские военные оказались под беспрецедентным давлением из-за массового применения Ираном дешевых и многочисленных ударных дронов и баллистических ракет. По данным издания, даже при снижении интенсивности атак более чем на 80% иранские удары продолжают наносить ущерб военным объектам и энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока. В частности, атака на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в ОАЭ привела к остановке его работы, передает Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, Вашингтон вынужден расходовать дорогие и трудновосполнимые ракеты-перехватчики PAC-3, чтобы отражать атаки дешевых иранских Shahed-136, стоимость которых составляет от 20 до 50 тыс. долларов. За первые шесть дней конфликта только в ОАЭ было применено свыше 1000 дронов Shahed и около 200 баллистических ракет. Американские и союзные силы за это время израсходовали более 1000 ракет PAC-3, что почти вдвое превышает годовой объем их производства.

    Пентагон уже обсуждает выделение дополнительных 50 млрд долларов на войну, а отдельные статьи расходов на боеприпасы за первые двое суток достигли 5,6 млрд долларов. Производство ракет-перехватчиков и другого вооружения не может быть быстро увеличено: Lockheed Martin планирует довести выпуск PAC-3 только до 2000 к 2030 году, а в 2026 году будет произведено около 650 единиц.

    Ирану удалось обеспечить скрытое размещение своих арсеналов благодаря закупкам технологий у Китая, России и КНДР. Иранские ракеты неоднократно пробивали оборону союзников США, а простые и дешевые Shahed вынуждают использовать против них дорогие системы ПВО. Также Иран применил новые зенитные ракеты 358, которые представляют угрозу для американских самолетов и лишают США привычного воздушного господства.

    По оценкам экспертов, если интенсивность конфликта сохранится, США могут быть вынуждены перебрасывать ракеты с других направлений, что уже вызывает обеспокоенность у союзников в Азии и Европе.

    Ранее сообщалось, что дешевые иранские беспилотники заставляют Вашингтон и его союзников расходовать дорогостоящие ракеты систем ПВО.

    Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью американские системы ПВО и раннего предупреждения.

    Европейские и азиатские союзники США выразили опасения по поводу возможных срывов поставок оплаченного вооружения из-за быстрого истощения американских арсеналов.

    11 марта 2026, 12:08 • Новости дня
    ВМС Британии сообщили об обстреле торгового судна в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    В Ормузском проливе произошло попадание неизвестного снаряда в торговое судно, после чего на борту начался пожар и была проведена эвакуация экипажа, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    По данным UKMTO, еще одно торговое судно подверглось обстрелу в Ормузском проливе, возник пожар, судно запросило помощи, и экипаж эвакуируется, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в 11 морских милях к северу от Омана.

    Пожар, возникший после попадания снаряда, был потушен. По информации UKMTO, угрозы для окружающей среды на данный момент нет. Власти рекомендуют судам проявлять повышенную осторожность при прохождении Ормузского пролива и немедленно информировать UKMTO о любых подозрительных действиях.

    Согласно данным сервиса MarineTraffic, несмотря на инциденты, судоходство в Ормузском проливе продолжается. Сейчас через пролив проходят около десяти нефтяных танкеров и более десяти сухогрузов под разными флагами, передает РИА «Новости».

    Напряженность в регионе усилилась после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    КСИР ранее выразил готовность предоставить другим странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Иранские военные сообщили о поражении более десяти танкеров в Ормузском проливе с конца февраля.

    11 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    Совбез ООН потребовал прекратить атаки Ирана на арабские страны
    Совбез ООН потребовал прекратить атаки Ирана на арабские страны
    @ CBC News: The National/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, сообщают информационные агентства.

    Документ поддержали 13 стран, в то время как Россия и Китай воздержались при голосовании. В резолюции осуждаются удары Ирана по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также содержится требование о немедленном прекращении подобных действий, передает РИА «Новости».

    В то же время в тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана.

    Позднее Совет Безопасности ООН намерен рассмотреть российский проект резолюции, который содержит призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    11 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Иран обрушил ракетный удар на Пятый флот США и Израиль

    КСИР подтвердил массированные ракетные удары по базам США и Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью по базам США в Эрбиле и объектам в районе Тель-Авива были выпущены иранские ракеты.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил информацию о нанесении ударов, передает РИА «Новости». Военные сообщили об атаке на Пятый флот ВМС США и цели в Ираке.

    «В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле, Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны при помощи ракет «Хейбар-Шекан», «Гадр» с несколькими боеголовками весом одну тонну, а также тяжелых ракет «Хорремшахр» и «Хейбар» с разделяемой головной частью», – гласит официальное сообщение.

    Гостелерадиокомпания Ирана отметила, что в рамках 37-й волны ударов был поражен центр спутниковой связи на юге Тель-Авива. Атаке также подверглись военные центры в Хайфе и многочисленные американские цели в Эрбиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке, задействовав сверхтяжелые ракеты.

    Ранее КСИР нанес ракетные удары по пяти стратегическим базам США в регионе и по военным объектам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы.

    Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее одной тонны, подчеркнул командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави.

    11 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    DPA: Германия решила использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и заметного роста цен на топливо Германия примет решение высвободить часть нефти из своих стратегических резервов, сообщили СМИ.

    Как пишет DPA со ссылкой на собственные источники, точное количество нефти, которое окажется на рынке, пока не уточняется, передает РИА «Новости».

    Речь идет о резервах, которые ФРГ хранит специально для преодоления возможных кризисов и перебоев с поставками.

    В среду в Германии было зафиксировано повышение цен на бензин и дизель выше двух евро за литр, этот уровень преодолен впервые с 2022 года.

    Stern сообщал об очередях на заправках в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великобритании темпы роста стоимости бензина оказались самыми быстрыми с 2022 года. Цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр.

    11 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Штаб Ирана объявил о предстоящих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Tекст: Мария Иванова

    После удара США и Израиля по иранскому банку страна пригрозила атаками на связанные с Вашингтоном и Тель-Авивом экономические центры и банки по всему Ближнему Востоку.

    Иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» объявил о планах бить по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Поводом стали удары США и Израиля по одному из банков в Исламской республике после неудачной попытки поразить военные цели.

    «Прошлой ночью террористические войска США и кровожадного сионистского режима после неудачной попытки удара по военным целям атаковали один из банков страны. Этими противозаконными и неподобающими действиями во время войны враг развязал наши руки для ударов по экономическим центрам и банкам в регионе, связанным с США и сионистским режимом», – говорится в заявлении штаба.

    Военное командование Ирана призвало жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее одного километра от банков. Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен сорокадневный траур. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции в среду подтвердил информацию о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США и целям в Ираке.

    Власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа за атаки на жилые кварталы.

    В результате нападений на полицейские КПП в Тегеране убиты 10 силовиков
    В контейнеровоз возле Дубая попал снаряд
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    США начали расследования против Китая и ЕС
    В Финляндии призвали немедленно восстановить отношения с Россией
    Медведев допустил наступление зомби-апокалипсиса