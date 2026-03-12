  • Новость часаG7 подтвердила планы продолжить санкционное давление на Россию
    12 марта 2026, 06:15 • Новости дня

    Корабль ТОФ уничтожил подлодку и беспилотники на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» отработал в Авачинском заливе у берегов Камчатки уничтожение подводной лодки и беспилотников условного противника, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» Тихоокеанского флота провёл учения в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе ТОФ говорится: «В акватории Авачинского залива малый противолодочный корабль »МПК-107« провел противолодочное учение и отразил атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника». Для уничтожения беспилотника был задействован зенитный ракетный комплекс «Оса-М2».

    Кроме того, моряки установили контакт с имитированной подводной лодкой и выполнили практическое бомбометание с помощью реактивных установок РБУ-6000. Учения проходили в рамках курсовой задачи К-2, предусматривающей действия одиночного корабля в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения вместе с атомными подлодками и комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров «противника» в ходе учений в Японском море.

    10 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    10 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»

    Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВАВТ Алексей Исполинов. Ранее в правительстве одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан России в случае их ареста судами иностранных государств.

    «Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.

    По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.

    При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.

    Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».

    Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.

    Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».

    «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.

    В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    10 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису

    Китай масштабно усилил мобилизационные меры из-за вероятности войны

    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису
    @ Hans Zaglitsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти КНР реализуют уникальные мобилизационные программы, предусматривающие перенос производств, рост резервов и юридические реформы на случай экстремального кризиса.

    Китай с начала 2020-х годов приступил к беспрецедентным мобилизационным мероприятиям. Эти меры включают перенос стратегически важных производств во внутренние районы страны, формирование национального стратегического тыла, а также строительство резервных баз и поддерживающих зон. Власти подчеркивают важность Сычуани и Чунцина как ядра для размещения производственных и ресурсных мощностей, сказано в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье.

    Серьезные реформы коснулись системы управления стратегическими резервами: принят закон о национальной продовольственной безопасности, создается пятиуровневая сеть хранилищ, а также разрабатывается закон о безопасности государственных резервов. Введена цифровая платформа для межрегиональной координации и профессиональных аварийно-спасательных команд.

    В КНР резко увеличены запасы зерна, нефти, металлов и других ресурсов – объем стратегических резервов зерна достиг исторического максимума, мощности хранения нефти превышают 1,8 млрд баррелей. Параллельно ведется модернизация инфраструктуры двойного назначения, способной оперативно переходить на военные нужды, а также совершенствуется система управления гражданской обороной.

    В 2024–2025 годах были приняты новые нормативные акты, регламентирующие социальные гарантии семьям погибших военнослужащих, что позволяет быстро обрабатывать крупные потоки заявлений в случае масштабного конфликта. На фоне этих мер Китай продолжает совершенствовать свои стратегические ядерные силы и защищать командные пункты.

    Эксперты отмечают, что подобные мобилизационные программы не несут политической выгоды в мирное время, но являются индикатором серьезной подготовки к возможному крупномасштабному военному или экономическому кризису в конце 2020-х – начале 2030-х годов.

    Ранее Китай объявил о планах удержать стратегическую инициативу в мире.

    11 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

    Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

    Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

    Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

    Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. «В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности», – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

    Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

    В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

    При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    9 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальных попытках ВСУ форсировать реку Волчья

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» на Волчанском направлении уничтожили очередную штурм-группа 159 омбр ВСУ, которая пыталась форсировать реку Волчья в районе села Чайковка.

    «Силами 159 омбр ВСУ враг второй день подряд безуспешно пытается форсировать реку Волчья. Наша армейская авиация наносит прицельные удары, пополняя бесконечно длинные списки пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    Также бойцы на Харьковскосм направлении продвинулись за сутки до 250 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского. Силами ВКС России были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Зыбино, Верхней Писаревки, Варваровки и села Колодезное.

    На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на расстояние до 500 метров на трёх участках в сторону села Весёлое, на  Великобурлукском направлении было сломлено сопротивление противника, бойцы продвинулись на 400 метров на четырех участках.

    На Сумском направлении фронта силами авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА «Северяне» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Кучеровки, сёл Бачевск, Суходол, Новая Сечь и Максимовщина, южнее Волфино и Павловки. Штурмовики в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 350 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Ганчев рассказал, как жители Купянска и Волчанска провели в подвалах три года. ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском.


    10 марта 2026, 08:56 • Новости дня
    Разработчик нейросетей подал в суд на Министерство обороны США

    Anthropic подала иск после решения Пентагона признать компанию угрозой поставкам

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anthropic оспорила в суде решение Пентагона признать её угрозой военным поставкам из-за отказа раскрыть технологии ИИ.

    Американская корпорация Anthropic инициировала судебное разбирательство против Министерства обороны США и главы ведомства Пита Хегсета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Поводом стало официальное уведомление от шестого марта, в котором разработчиков признали угрозой безопасности.

    «Anthropic подала иск против администрации Трампа за то, что та признала компанию, занимающуюся разработкой ИИ, угрозой безопасности и попыталась расторгнуть с ней федеральные контракты», – отмечается в публикации. Истцы уверены, что чиновники превысили свои полномочия. Действия властей названы местью за отказ сотрудничать.

    Ранее военные требовали предоставить им неограниченный доступ к технологии Claude для применения в боевых операциях. В случае отказа Пентагон угрожал лишить организацию контрактов и сорвать поставки.

    Руководство Anthropic категорически отказалось передавать полный контроль над своими технологиями. В компании убеждены, что использовать искусственный интеллект для создания автономного оружия пока слишком рано, а внутреннее наблюдение не имеет законных оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США пригрозила разорвать все контракты со стартапом из-за отказа предоставить военным полный доступ к нейросети. Более 200 сотрудников Google и OpenAI поддержали разработчика в конфликте с оборонным ведомством.

    Позже руководство Anthropic возобновило переговоры с Пентагоном во избежание исключения из цепочки военных поставок.

    10 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Пентагон заказал у Lockheed Martin комплектующие для истребителей F-35

    Пентагон заключил с Lockheed Martin 700-миллионный контракт на комплектующие F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Контракт на 700,4 млн долларов, закобченный Пентагоном и Lockheed Martin, предусматривает закупку материалов и комплектующих длительного цикла производства для истребителей F-35, включая самолеты, предназначенные для Дании.

    Корпорация Lockheed Martin подписала соглашение с американским военным ведомством на сумму 700,4 млн долларов, передает РИА« Новости». Средства пойдут на приобретение комплектующих для истребителей F-35. В этот заказ также включены машины для правительства Дании и других иностранных партнеров.

    Представители министерства обороны США опубликовали официальное заявление с подробностями сделки. «Данная модификация предусматривает закупку материалов, деталей и компонентов длительного цикла производства в поддержку партий 20 и 21 самолётов F-35», – подчеркнули в ведомстве.

    Основная часть работ пройдет в техасском городе Форт-Уэрт. Производство также затронет заводы в Калифорнии, Флориде, Нью-Гэмпшире, Мэриленде, а также предприятия в Италии и Британии. Завершить реализацию проекта планируется к декабрю 2030 года.

    Ранеесообщалось, что Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на 5 млрд долларов для модернизации истребителей F-35.

    Корпорация объявила о планах создания беспилотной версии данной боевой машины.

    11 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»

    Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.

    Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».

    Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».

    Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.

    Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.

    11 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

    В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финляндии обсуждается инициатива о недопустимости размещения ядерного оружия в мирный период и ограничении его транзита, отмечают местные СМИ.

    Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала  Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

    Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

    На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

    В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.


    11 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    За шесть часов над Россией сбили 22 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о перехвате 22 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства ПВО уничтожили двадцать два украинских беспилотника, в том числе над акваторией Черного моря и рядом российских регионов, сообщает Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России. В сообщении ведомства в Max уточняется, что восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, четыре – над Курской областью, еще четыре – над Белгородской областью.

    Три беспилотника были ликвидированы над Пермским краем, два – над Краснодарским краем, один – над территорией Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли два человека.

    Также в среду украинские БПЛА нанесли удар по промышленному предприятию в городе Губаха Пермского края, пострадавших не было.

    Всего в ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны поражали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Саратовской областями.


