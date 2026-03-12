  • Новость часаG7 подтвердила планы продолжить санкционное давление на Россию
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»
    Генпрокуратура потребовала изъять у Галицкого имущество на 8 млрд рублей
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста
    12 марта 2026, 05:44 • Новости дня

    Назван возможный срок отключения отопления в Москве

    Синоптик Тишковец: Отопление в Москве могут начать отключать ранее 19 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

    «Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

    Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.

    11 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Москве в результате падения наледи с крыши, сообщает СК.

    Трагедия произошла на Мясницкой улице, где, по сообщениям СМИ, на проходившую женщину с крыши здания упала глыба льда. Следственные органы столичного СК открыли уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СК в Telegram.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Каменка Воротынского района Нижегородской области мужчина погиб в результате падения снега и наледи с крыши. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Москвичей предупредили о солнечной погоде и потеплении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие несколько дней столичный регион ожидает сухая погода, а воздух прогреется до весенних показателей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На неделе потепление продолжится, благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, сказал Тишковец РИА «Новости».

    «По ночам покажут не ниже минус два – плюс три, а в середине дня воздух станет прогреваться до плюс шесть – плюс 11», – отметил эксперт.

    Метеоролог добавил, что сугробы будут усиленно таять. Высота снежного покрова уменьшится к середине месяца с 46 до 30 сантиметров, а к 23 марта останется всего 18 сантиметров снега.

    До этого Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    В центре Москвы мужчина убил прохожего

    Полиция задержала мужчину после убийства приезжего ножом в центре Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате потасовки в Староконюшенном переулке в Москве зарезан приезжий мужчина, подозреваемый - уроженец Амурской области задержан и передан следователям, сообщили в главке МВД по столице.

    В центре Москвы в результате потасовки мужчина смертельно ранил прохожего ножом, сообщает ГУ МВД по Москве. Конфликт случился в Староконюшенном переулке. Там потерпевший находился вместе с двумя родственниками. В итогде произошел конфликт между ним и прохожим, который перерос в драку.

    По информации полиции, нападавший, 34-летний уроженец Амурской области, несколько раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. Пострадавший, 33-летний приезжий, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

    Как подчеркнули в ведомстве, «сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска и Росгвардии задержан подозреваемый». На месте происшествия был изъят нож, предположительно использованный в нападении.

    Задержанного мужчину и материалы дела передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве полиция арестовала 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве и ранении людей у метро «Сокол».

    До этого в столице молодой человек убил свою бывшую девушку и уехал за границу. А на юго-востоке Москвы полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве бывшей девушки после ссоры.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Пенсионер открыл стрельбу по водителю во дворе дома в Воскресенске

    Росгвардия в Воскресенске задержала ранившего водителя из пистолета пенсионера

    Tекст: Вера Басилая

    Во время дорожного конфликта во дворе на Пионерской улице в Воскресенске один из водителей открыл стрельбу, ранив 21-летнего мужчину, стрелявший был задержан.

    Сигнал о происшествии во дворе на улице Пионерской в Воскресенске поступил на пульт централизованной охраны, передает канал 360.

    Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ссора двух водителей переросла в стрельбу. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет.

    «Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», – рассказали в ведомстве.

    Пострадавшего мужчину в возрасте 21 года госпитализировали с травмами. Стрелком оказался 67-летний гражданин, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    В Москве агрессивный прохожий расстрелял автомобиль выезжавшего со двора местного жителя.

    На Ярославском шоссе правоохранители задержали участника конфликта со стрельбой.

    В подмосковном Чехове нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов из ружья во дворе дома.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в праздники

    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в мартовские праздники

    Tекст: Вера Басилая

    В период весенних праздников рестораны Москвы увеличили свои доходы в среднем на 20%, продемонстрировав лучшие финансовые результаты за все время работы, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

    Миронов заявил, что за период с шестого по восьмое марта франшизы «Мясо&Рыба» и «Чебурешная» показали самые большие выручки за всю историю существования заведений, передает АГН «Москва».

    «В среднем плюс 20% к прошлому году», – отметил Миронов.

    Он добавил, что аналогичный рост отмечен и в других ресторанах столицы. По информации эксперта, такая положительная динамика фиксируется у многих представителей отрасли.

    Ранее ресурс «Чек Индекс» зафиксировал увеличение среднего чека россиян в заведениях общепита на 13% с начала года.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Роскомнадзор перенаправил вопрос о мобильном интернете в Минцифры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице следует адресовать в Минцифры, заявили в Роскомнадзоре.

    Перебои с доступом к сети в городе начались в субботу, москвичи сообщили о плохой связи и нестабильном соединении в центре города, передает РИА «Новости».

    Журналисты попытались выяснить причины происходящего у профильного надзорного ведомства.

    «Эти вопросы следует направить в Минцифры», – прокомментировали ситуацию Роскомнадзоре.

    В прошлом году в отдельных районах Москвы также возникали проблемы с доступом к мобильному интернету

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптик рассказала о наступающем апрельском тепле в Москве

    Синоптик Паршина: Апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    В течение недели столбики термометров в Москве поднимутся более чем на пять градусов выше климатической нормы, что характерно для первых апрельских дней, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на более чем пять градусов, передает РИА «Новости».

    Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая погода больше характерна для начала апреля, а не для конца февраля.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Историческое здание газеты «Известия» в Москве выставили на торги по аренде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Легендарный памятник конструктивизма на Пушкинской площади, в котором располагается издание «Известия», планируют сдать арендаторам на 10 лет под размещение офисов.

    Объект находится в федеральной собственности, а организатором торгов выступает комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России, передает ТАСС.

    Начальная стоимость договора сроком на 10 лет составляет 236 млн рублей. При этом минимальная цена одного квадратного метра установлена на уровне 26,4 тыс. рублей без учета НДС.

    Шаг аукциона определен в 11,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 27 марта, а сами торги состоятся 1 апреля. Победитель получит право сдавать площади в субаренду.

    Сейчас постройка 1927 года находится в ограниченно-работоспособном состоянии и требует полноценного ввода в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания, возведенного по проекту архитектора Григория Бархина, достигает 8,9 тыс. квадратных метров. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения.

    В 2024 году в здании «Известия холл» на Пушкинской площади произошел сильный пожар.

    В 2026 году РЖД выставили на продажу исторический комплекс Рижского вокзала за четыре миллиарда рублей.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Астрономы предупредили о появлении новой корональной дыры на Солнце

    Астрономы ИКИ РАН предупредили о появлении новой корональной дыры на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца вырисовывается новая корональная дыра, но ее поток заряженных частиц достигнет Земли лишь в субботу, 14 марта, после периода штиля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящий момент на светиле начали проступать очертания новой области корональной дыры, однако до выходных она не потревожит жителей планеты. Как сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, до этого времени прогнозируется практически полный штиль.

    Космическая погода остается на слабо возмущенном уровне, хотя активность немного возросла. Около полуночи специалисты зафиксировали вспышку класса C7.8, ставшую самой сильной с конца февраля. Поскольку событие произошло на левом краю диска, геомагнитных последствий оно не вызовет.

    Сейчас индексы Kp варьируются в диапазоне от двух до трех. Вероятность возмущений во вторник оценивается в 20%, а реальное воздействие дыры ожидается начиная с 14 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ученые предупредили о скором влиянии новой корональной дыры на Землю.

    В конце января специалисты спрогнозировали умеренный рост геомагнитной активности из-за аналогичного явления. А в середине января на поверхности Солнца астрономы зафиксировали крупную корональную дыру необычной формы.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 06:04 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона ожидает переменная облачность и существенное повышение дневной температуры воздуха без осадков, такие данные привели в Гидрометцентре.

    Во вторник в столице установится переменная облачность, осадков преимущественно не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в городе поднимутся до отметок от 5 до 7 градусов тепла.

    Ветер прогнозируется западный, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне около 752 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду температура в мегаполисе может снизиться до нуля градусов.

    По области воздух прогреется до 3–8 градусов. Однако в ночь на субботу в Подмосковье похолодает до минус 2, на дорогах местами образуется гололедица.

    До этого сообщалось, что в Москве и области в скором времени установится теплая сухая погода.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    В Москве произошло массовое ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы несколько машин попали в аварию, на участке образовалась серьезная пробка, сообщили в департаменте транспорта города.

    ДТП произошло у Проектируемого проезда № 7083, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что в аварии участвовали сразу несколько транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

    Ранее в марте на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием грузовика, водителя такси зажало в машине.

    До этого на Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовиков и трех легковых автомобилей.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордное потепление в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал рекордное повышение температуры в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столице в ближайшие двое суток ожидается аномальное тепло, которое может обновить исторические максимумы температуры.

    Новые климатические достижения могут быть зафиксированы в столичном регионе уже в ближайшее время, пишет в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец

    «Рекорды тепла возможны в Москве в ближайшие двое суток!» – заявил метеоролог.

    Специалист уточнил, что, согласно свежим прогностическим данным, столбики термометров поднимутся до отметок 13,8–14,6 градуса. Если этот прогноз оправдается, будут побиты рекорды 11 марта 2015 года, когда фиксировали 13 градусов, и 12 марта с показателем 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с потеплением до весенних значений.

    В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд плюс 6,8 градуса на метеостанции ВДНХ.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о прогнозе рекордно теплой Пасхи в Москве с температурой до 25 градусов.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Кремлевский дворец призвал заранее готовить билеты из-за перебоев связи

    Кремлевский дворец предупредил о перебоях связи и рекомендовал скачать билеты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посетителям мероприятий в Государственном Кремлевском дворце предложили заранее распечатать или скачать билеты из-за возможных перебоев со связью в центре Москвы.

    Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой заранее подготовить билеты. Представители дворца, в официальном Telegram-канале отметили: «Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие».

    В учреждении уточнили, что билеты необходимо предъявлять дважды: при входе на территорию Кремля и непосредственно перед входом в зрительный зал. Такая мера вводится для того, чтобы избежать задержек и недоразумений на входе, если электронные системы проверки билетов окажутся недоступны из-за перебоев со связью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что временные проблемы с работой мобильной сети в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    Он также отметил, что перебои связи должны стать предметом работы для профильных ведомств, особенно в части предпринимателей.

    Напомним, перебои с доступом к мобильной сети в Москве начались в субботу, горожане сообщали о плохой связи и нестабильном соединении в центре столицы.


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков: Проблемы бизнеса с интернетом должны решать ведомства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проблемы у предпринимателей, случившиеся из-за перебоев связи в центре столицы, должны стать предметом работы для ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, – [это] должно обязательно стать темой для разговора соответствующих наших ведомств, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД связал удар по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России
    Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе за долги по аренде