Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»

Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

Tекст: Мария Иванова

Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

«Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.