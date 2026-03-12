США начали расследование против Китая и ЕС

Европейцы массово устремились в Россию за дешевым бензином

Европейцы начали скупать дешевый бензин в Калининграде

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Shot, причиной стал резкий рост цен на топливо в странах Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, за последние 10 дней стоимость топлива в Европе выросла на 15–20%, передает Ura.ru.

В сообщении отмечается: «У европейцев вновь стали популярны «бензиновые поездки» в наш регион». Иностранцы готовы проводить несколько часов на границе ради экономии.

Сейчас литр бензина АИ-95 в Польше стоит 6,1 злотого, что эквивалентно 131 рублю, а еще 10 дней назад его цена была 123 рубля. В Германии цены еще выше – 2,1 евро, что составляет 193 рубля за литр, тогда как на заправках Калининграда бензин продается по 68 рублей за литр.

Наибольшей популярностью у европейцев пользуются АЗС в Мамоново и Багратионовске, где находятся пункт пропуска через границу. У местных заправок выстроились длинные очереди из автомобилей с номерами Евросоюза.

В среду в Германии было зафиксировано повышение цен на бензин и дизель выше 2 евро за литр, этот уровень преодолен впервые с 2022 года.

Stern сообщало об очередях на заправках в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритании темпы роста стоимости бензина оказались самыми быстрыми с 2022 года. Цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр.