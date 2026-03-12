Дмитриев и Уиткофф подтвердили встречу во Флориде

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

«Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

«Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

«Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.