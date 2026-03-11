  • Новость часаСША наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
    11 марта 2026, 23:25 • Новости дня

    Совбез ООН потребовал прекратить атаки Ирана на арабские страны

    Совбез ООН потребовал прекратить атаки Ирана на арабские страны
    @ CBC News: The National/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, сообщают информационные агентства.

    Документ поддержали 13 стран, в то время как Россия и Китай воздержались при голосовании. В резолюции осуждаются удары Ирана по объектам в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также содержится требование о немедленном прекращении подобных действий, передает РИА «Новости».

    В то же время в тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана.

    Позднее Совет Безопасности ООН намерен рассмотреть российский проект резолюции, который содержит призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    11 марта 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран перестроил военную тактику в ответ на удары США и Израиля, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения, сообщает The New York Times.

    За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.

    Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.

    По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.

    Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.

    Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.

    «Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.

    Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.

    Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.

    Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.

    Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.

    По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.

    Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.

    Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.

    Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

    Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

    При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

    Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    11 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран выдвинул три ключевых условия для возвращения к диалогу с Вашингтоном, сообщил Al Mayadeen.

    В частности, Тегеран требует от Вашингтона гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США после того, как они с Израилем начали военную операцию против республики, нецелесообразны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны. Иран заявил о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи ранее заявлял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.

    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    11 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    @ SOHAIL SHAHZAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пакистан заявил о готовности прийти на помощь Саудовской Аравии на фоне иранских ракетных и беспилотных атак по странам Персидского залива.

    Пакистанская сторона готова оказать Саудовской Аравии помощь в любой момент, сказал представитель пакистанского премьера Мушарраф Заиди, пишет Bloomberg.

    Он напомнил, что Эр-Рияд и Исламабад традиционно исходят из принципа взаимной поддержки.

    Саудовская Аравия и Пакистан, обладающий ядерным оружием и граничащий с Ираном, в сентябре прошлого года подписали оборонный пакт, усилив давнее партнерство в сфере безопасности. Сейчас этот договор проходит первую проверку на фоне ближневосточного кризиса, когда Иран уже неделю наносит ракетные и дроновые удары по государствам Персидского залива в ответ на действия США и Израиля.

    В выходные начальник пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с министром обороны королевства Халедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсуждали совместные меры по остановке иранских ударов по королевству, что стало первым реальным испытанием двустороннего оборонного соглашения.

    На фоне конфликта Эр-Рияд также помогает Исламабаду поставками нефти и дизеля, что важно для зависимой от импорта экономики Пакистана.

    Заиди сообщил, что глава МИД Пакистана Исхак Дар ведет постоянные контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, эти и другие переговоры уже способствовали более примирительным шагам Тегерана в отношении стран Персидского залива. Тем временем Саудовская Аравия сообщила о перехвате дронов, летевших к крупному нефтяному месторождению, а продолжающийся конфликт подстегивает рост мировых цен на нефть и газ.

    Напомним, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Газета ВЗГЛЯД изучала, означает ли это появление «исламского НАТО».

    11 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США
    NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Моджтаба Хаменеи, который недавно был объявлен новым верховным лидером Ирана после гибели своего отца, до сих пор не появился на публике и не делал никаких письменных заявлений, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, по словам трех иранских чиновников, одна из причин скрытности – опасения за его безопасность: любые сообщения могут выдать его местоположение. Кроме того, источники утверждают, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног в первый день совместной атаки Израиля и США.

    О его состоянии известно немного: иранские чиновники говорят, что он находится в сознании и укрывается в особо охраняемом месте с ограниченными возможностями связи. Два израильских военных источника также заявили, что получили сведения о ранениях Хаменеи еще до его назначения верховным лидером. Окончательные обстоятельства и степень тяжести полученных им травм пока не раскрываются.

    На государственном телевидении и в агентстве IRNA нового верховного лидера уже называют «раненым ветераном войны», а в поздравлениях от крупных государственных структур подчеркивается его статус пострадавшего на войне.

    Несмотря на отсутствие публичных выступлений, в Тегеране уже развешаны крупные баннеры с портретом Хаменеи-младшего, а также огромная фреска с изображением передачи ему флага от отца. Граждане и сторонники нового лидера проводят массовые церемонии поддержки, размахивая флагами и его фотографиями.

    Напомним, новым верховным лидером Ирана стал второй сын погибшего аятоллы – Моджтаба Хаменеи. Кандидатуру согласовал Совет экспертов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо с поздравлениями новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

    До этого президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики. Свои поздравления также направил армянский премьер Никол Пашинян.

    11 марта 2026, 10:09 • Новости дня
    TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM
    TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM
    @ Staff Sgt. Tamie Norris/U.S. Army Reserve/dvidshub.net

    Tекст: Дарья Григоренко

    США использовали баллистические ракеты ATACMS и PrSM для ударов по военным кораблям Ирана в рамках операции Epic Fury, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, американская армия задействовала реактивные системы HIMARS для нанесения ударов по иранским кораблям, а PrSM применили впервые в боевых условиях. Официальные лица США заявили, что одной из ключевых задач операции является нейтрализация военно-морских сил Ирана.

    За первые десять дней Epic Fury американские силы уничтожили 50 кораблей иранского флота «с использованием артиллерии, истребителей, бомбардировщиков и ракет, запускаемых с моря», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне. Представители США отказались уточнить, какие боеприпасы использовали HIMARS и по каким целям они были применены.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало фото и видео работы HIMARS в операции, на которых зафиксирован пуск исключительно баллистических ракет ATACMS и PrSM. Пока остается неизвестным, откуда именно ведется огонь этими ракетами, однако в регионе фиксировали HIMARS на территории Бахрейна и Кувейта.

    Эксперты отмечают, что баллистические ракеты подходят для ударов по высокозащищенным и срочным целям на дальних дистанциях – их высокая скорость на завершающем участке затрудняет перехват. Ранее США не применяли баллистические ракеты для поражения кораблей противника в условиях реального боя.

    Использование ATACMS и PrSM рассматривается как демонстрация новых возможностей армии США, в том числе в потенциальных будущих конфликтах против таких держав, как Китай. PrSM, обладающие дальностью до 500 километров, могут быть оснащены новыми системами наведения для поражения движущихся морских целей, что расширяет спектр задач сухопутных войск в борьбе с военно-морскими силами противника.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    @ Андрей Шириков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российском консульском отделе в Израиле сообщили, что такие деятели, как Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), не направляли запросов по поводу военной эскалации с Ираном.

    Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

    Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

    По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    11 марта 2026, 10:56 • Новости дня
    Bloomberg: Дешевые иранские беспилотники истощили военные запасы США
    Bloomberg: Дешевые иранские беспилотники истощили военные запасы США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским военным впервые приходится расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в больших объемах против массированных атак иранских дронов Shahed и баллистических ракет, что уже привело к перебоям в работе ключевых объектов энергетики на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    Американские военные оказались под беспрецедентным давлением из-за массового применения Ираном дешевых и многочисленных ударных дронов и баллистических ракет. По данным издания, даже при снижении интенсивности атак более чем на 80% иранские удары продолжают наносить ущерб военным объектам и энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока. В частности, атака на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в ОАЭ привела к остановке его работы, передает Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, Вашингтон вынужден расходовать дорогие и трудновосполнимые ракеты-перехватчики PAC-3, чтобы отражать атаки дешевых иранских Shahed-136, стоимость которых составляет от 20 до 50 тыс. долларов. За первые шесть дней конфликта только в ОАЭ было применено свыше 1000 дронов Shahed и около 200 баллистических ракет. Американские и союзные силы за это время израсходовали более 1000 ракет PAC-3, что почти вдвое превышает годовой объем их производства.

    Пентагон уже обсуждает выделение дополнительных 50 млрд долларов на войну, а отдельные статьи расходов на боеприпасы за первые двое суток достигли 5,6 млрд долларов. Производство ракет-перехватчиков и другого вооружения не может быть быстро увеличено: Lockheed Martin планирует довести выпуск PAC-3 только до 2000 к 2030 году, а в 2026 году будет произведено около 650 единиц.

    Ирану удалось обеспечить скрытое размещение своих арсеналов благодаря закупкам технологий у Китая, России и КНДР. Иранские ракеты неоднократно пробивали оборону союзников США, а простые и дешевые Shahed вынуждают использовать против них дорогие системы ПВО. Также Иран применил новые зенитные ракеты 358, которые представляют угрозу для американских самолетов и лишают США привычного воздушного господства.

    По оценкам экспертов, если интенсивность конфликта сохранится, США могут быть вынуждены перебрасывать ракеты с других направлений, что уже вызывает обеспокоенность у союзников в Азии и Европе.

    Ранее сообщалось, что дешевые иранские беспилотники заставляют Вашингтон и его союзников расходовать дорогостоящие ракеты систем ПВО.

    Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью американские системы ПВО и раннего предупреждения.

    Европейские и азиатские союзники США выразили опасения по поводу возможных срывов поставок оплаченного вооружения из-за быстрого истощения американских арсеналов.

    11 марта 2026, 15:24 • Новости дня
    Иран пообещал не пропустить ни литра «американской» нефти через Ормузский пролив

    Иран перекрыл Ормузский пролив для нефти США и их союзников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не позволит нефтегрузам, связанным с Соединенными Штатами и их союзниками, проходить через Ормузский пролив, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия».

    «Мы не позволим перевезти через Ормузский пролив ни единого литра нефти в интересах США и их союзников», – заявил он, сообщает иранский телеканал Al Alam, передает ТАСС.

    Ранее Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для США и Израиля. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива.

    11 марта 2026, 12:08 • Новости дня
    ВМС Британии сообщили об обстреле торгового судна в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    В Ормузском проливе произошло попадание неизвестного снаряда в торговое судно, после чего на борту начался пожар и была проведена эвакуация экипажа, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    По данным UKMTO, еще одно торговое судно подверглось обстрелу в Ормузском проливе, возник пожар, судно запросило помощи, и экипаж эвакуируется, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в 11 морских милях к северу от Омана.

    Пожар, возникший после попадания снаряда, был потушен. По информации UKMTO, угрозы для окружающей среды на данный момент нет. Власти рекомендуют судам проявлять повышенную осторожность при прохождении Ормузского пролива и немедленно информировать UKMTO о любых подозрительных действиях.

    Согласно данным сервиса MarineTraffic, несмотря на инциденты, судоходство в Ормузском проливе продолжается. Сейчас через пролив проходят около десяти нефтяных танкеров и более десяти сухогрузов под разными флагами, передает РИА «Новости».

    Напряженность в регионе усилилась после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    КСИР ранее выразил готовность предоставить другим странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    Иранские военные сообщили о поражении более десяти танкеров в Ормузском проливе с конца февраля.

    11 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Иран обрушил ракетный удар на Пятый флот США и Израиль

    КСИР подтвердил массированные ракетные удары по базам США и Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью по базам США в Эрбиле и объектам в районе Тель-Авива были выпущены иранские ракеты.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил информацию о нанесении ударов, передает РИА «Новости». Военные сообщили об атаке на Пятый флот ВМС США и цели в Ираке.

    «В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле, Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны при помощи ракет «Хейбар-Шекан», «Гадр» с несколькими боеголовками весом одну тонну, а также тяжелых ракет «Хорремшахр» и «Хейбар» с разделяемой головной частью», – гласит официальное сообщение.

    Гостелерадиокомпания Ирана отметила, что в рамках 37-й волны ударов был поражен центр спутниковой связи на юге Тель-Авива. Атаке также подверглись военные центры в Хайфе и многочисленные американские цели в Эрбиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке, задействовав сверхтяжелые ракеты.

    Ранее КСИР нанес ракетные удары по пяти стратегическим базам США в регионе и по военным объектам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы.

    Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее одной тонны, подчеркнул командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави.

