    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня

    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    11 марта 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран перестроил военную тактику в ответ на удары США и Израиля, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения, сообщает The New York Times.

    За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.

    Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.

    По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.

    Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.

    Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.

    «Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.

    Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.

    Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.

    Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.

    Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.

    По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.

    Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.

    Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.

    Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.

    11 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

    Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

    При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

    Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Иран заявил о повреждении американского авианосца «Авраам Линкольн»

    Иранский посол Джалали заявил о повреждении авианосца США «Авраам Линкольн»

    Иран заявил о повреждении американского авианосца «Авраам Линкольн»
    @ Jordon R. Beesley/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн», заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Дипломат отметил, что и американские, и израильские военные уже успели узнать некоторые оборонительные возможностии Ирана. «Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. В нынешней американо-иранской войне задействованы авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд».

    11 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект «Москвич 5» официально закрыт, сообщила менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая.

    По ее словам, компания протестировала модель и пришла к выводу, что «потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям», передает «Российская газета». Все выпущенные автомобили «Москвич 5» либо будут утилизированы, либо поступят на вторичный рынок, так как они прошли сертификацию.

    Новицкая также рассказала, что компания продолжит развивать две существующие линейки – на базе MG и JAC. Она подчеркнула, что «Москвич 3» останется в производстве, а планы по его локализации останутся масштабными.

    Кроме того, Новицкая сообщила, что завод работает над новыми моделями, включая седан на базе MG.

    На прошлой неделе «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90.

    Ранее продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС

    Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии

    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    @ Francis Blackwell Mayer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    Страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств, связанных с рабовладельческой эпохой. Сообщается, что инициатива вдохновлена примером Маврикия, который добился от Британии передачи островов Чагос после юридической кампании, передают «Вести».

    Члены Африканского союза намерены предъявить иски к Франции, Испании, Португалии и Британии, требуя выплаты репараций за последствия многовековой работорговли и колониальной политики. В публикации The Telegraph говорится, что африканские страны расценивают трансатлантическую работорговлю как преступление против человечности.

    Репарации рассматриваются как попытка устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера. Ожидается, что коллективные юридические действия могут усилить давление на бывшие метрополии по вопросу исторической ответственности за колониализм.

    Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовавший от Франции извинений и репараций.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.

    11 марта 2026, 10:09 • Новости дня
    TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM
    TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM
    @ Staff Sgt. Tamie Norris/U.S. Army Reserve/dvidshub.net

    Tекст: Дарья Григоренко

    США использовали баллистические ракеты ATACMS и PrSM для ударов по военным кораблям Ирана в рамках операции Epic Fury, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, американская армия задействовала реактивные системы HIMARS для нанесения ударов по иранским кораблям, а PrSM применили впервые в боевых условиях. Официальные лица США заявили, что одной из ключевых задач операции является нейтрализация военно-морских сил Ирана.

    За первые десять дней Epic Fury американские силы уничтожили 50 кораблей иранского флота «с использованием артиллерии, истребителей, бомбардировщиков и ракет, запускаемых с моря», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне. Представители США отказались уточнить, какие боеприпасы использовали HIMARS и по каким целям они были применены.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало фото и видео работы HIMARS в операции, на которых зафиксирован пуск исключительно баллистических ракет ATACMS и PrSM. Пока остается неизвестным, откуда именно ведется огонь этими ракетами, однако в регионе фиксировали HIMARS на территории Бахрейна и Кувейта.

    Эксперты отмечают, что баллистические ракеты подходят для ударов по высокозащищенным и срочным целям на дальних дистанциях – их высокая скорость на завершающем участке затрудняет перехват. Ранее США не применяли баллистические ракеты для поражения кораблей противника в условиях реального боя.

    Использование ATACMS и PrSM рассматривается как демонстрация новых возможностей армии США, в том числе в потенциальных будущих конфликтах против таких держав, как Китай. PrSM, обладающие дальностью до 500 километров, могут быть оснащены новыми системами наведения для поражения движущихся морских целей, что расширяет спектр задач сухопутных войск в борьбе с военно-морскими силами противника.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    11 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Япония решила распечатать стратегические запасы нефти
    Япония решила распечатать стратегические запасы нефти
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Японии приняло решение начать использовать стратегические запасы нефти для внутреннего рынка, сообщила премьер-министр Санаэ Такаити.

    Такаити сообщила о принятом решении и уточнила сроки начала поставок. «Мы приняли решение, что высвобождение запасов будет произведено 16 марта», – заявила Такаити, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов Японии Сацуки Катаяма сообщила, что министры энергетики стран G7 организуют дополнительные переговоры для стабилизации цен на топливо путем использования стратегических запасов.

    Ранее руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    11 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    @ Андрей Шириков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российском консульском отделе в Израиле сообщили, что такие деятели, как Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), не направляли запросов по поводу военной эскалации с Ираном.

    Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

    Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

    По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    11 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей

    Суд заочно арестовал гражданина США по делу о крупном ущербе «ВСМПО-Ависма»

    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

    Решение было принято по ходатайству следствия, которое считает, что бывший руководитель корпорации «ВСМПО-Ависма» нанес предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей, передает ТАСС.

    В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента задержания Райхельсона на территории России.

    Райхельсон объявлен в международный розыск.

    В прошлом году бывшему главе «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину и еще пяти фигурантам вменили хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

