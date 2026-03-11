  • Новость часаВыросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск
    11 марта 2026, 20:30 • Новости дня

    Начался прием заявок на второй сезон конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный старт второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка» дан на заседании оргкомитета, прошедшем 11 марта 2026 года в Национальном центре «Россия».

    Прием заявок на участие продлится до 5 июня для номинации «Идеи игр и игрушек», а для номинаций «Прототипы» и «Готовая продукция» – до 14 августа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Конкурс реализуется Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых по поручению президента России.

    Советник президента и председатель оргкомитета Елена Ямпольская подчеркнула, что конкурс должен способствовать появлению современных, увлекательных игрушек и игр с учетом российских духовно-нравственных ценностей. Второй сезон посвящен созданию продукции для системы дошкольного образования. «Я считаю, что результатом нашей работы должно стать не только создание новых игр и игрушек для системы дошкольного образования, но и оснащение в будущем всех наших детских садиков этими играми и игрушками», – заявила Ямпольская.

    Ямпольская также предложила создать цифровую платформу для дошкольного воспитания, где будет собрана методическая и образовательная информация для воспитателей и родителей. Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подвел итоги прошлого сезона: за 2025 год выпущено семь победивших игр и игрушек тиражом 162 тыс. экземпляров, из которых 27 тыс. уже продано, а мультимедийные проекты набрали 812 тыс. просмотров онлайн.

    Во втором сезоне вводится новая структура – конкурс поделен на три номинации: «Идеи», «Прототипы» и «Готовая продукция». Победителям предоставят поддержку на каждом этапе: от создания прототипов до приоритетного размещения готовых товаров в магазинах и возможности попадания в перечни Минпросвещения. Всего планируется поддержать до 45 проектов.

    Финалисты конкурса также получат доступ к Банку идей и прототипов, что позволяет производителям рассмотреть их работы для выпуска на рынок, а победители смогут претендовать на государственные заказы и участие в крупнейших отраслевых форумах. В этот раз в оценке проектов примет участие Детское жюри, сформированное при поддержке Движения Первых.

    По словам Героя России Артура Орлова, участники конкурса традиционно посвящают свои проекты важным для страны событиям, а в прошлом сезоне из 28 тыс. работ многие были посвящены Году защитников Отечества. Замминистра промышленности и торговли Иван Куликов рассказал о льготных программах для производителей и создании реестра рекомендованных игр и игрушек.

    Первый замминистра просвещения Александр Бугаев напомнил, что 2026 год в образовании объявлен Годом дошкольного образования. Он подчеркнул, что конкурс «Родная игрушка» стал флагманским проектом и его результаты будут учтены при формировании перечня средств обучения для детсадов, а также заявил о скорой разработке порядка экспертизы игр и игрушек для обеспечения безопасности детей.

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект «Москвич 5» официально закрыт, сообщила менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая.

    По ее словам, компания протестировала модель и пришла к выводу, что «потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям», передает «Российская газета». Все выпущенные автомобили «Москвич 5» либо будут утилизированы, либо поступят на вторичный рынок, так как они прошли сертификацию.

    Новицкая также рассказала, что компания продолжит развивать две существующие линейки – на базе MG и JAC. Она подчеркнула, что «Москвич 3» останется в производстве, а планы по его локализации останутся масштабными.

    Кроме того, Новицкая сообщила, что завод работает над новыми моделями, включая седан на базе MG.

    На прошлой неделе «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90.

    Ранее продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    11 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей

    Суд заочно арестовал гражданина США по делу о крупном ущербе «ВСМПО-Ависма»

    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

    Решение было принято по ходатайству следствия, которое считает, что бывший руководитель корпорации «ВСМПО-Ависма» нанес предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей, передает ТАСС.

    В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента задержания Райхельсона на территории России.

    Райхельсон объявлен в международный розыск.

    В прошлом году бывшему главе «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину и еще пяти фигурантам вменили хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    11 марта 2026, 11:32 • Новости дня
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    11 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга

    Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра

    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Михайловском театре Санкт-Петербурга появился новый художественный руководитель – им стал народный артист России Ильдар Абдразаков, сообщили власти города.

    Новым художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге стал народный артист России Ильдар Абдразаков. О назначении сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления Беглов отметил: «Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», после чего официально представил Абдразакова труппе.

    Абдразаков – признанный во всем мире оперный певец, режиссер и общественный деятель, который с декабря 2024 года также возглавляет Севастопольский театр оперы и балета. На посту худрука Михайловского театра он сменил Владимира Кехмана, проработавшего в этой должности почти 19 лет и ушедшего в январе.

    После ухода Кехмана обязанности худрука временно исполнял главный дирижер театра Александр Соловьев. Новое руководство связывает с Абдразаковым надежды на развитие театра и сохранение его культурных традиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о возможности назначения Ильдара Абдразакова на пост в Михайловском театре Петербурга еще 12 февраля.

    Напомним, Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра 16 января после того, как в июле прошлого года давал показания в Следственном комитете по делу о растрате средств.

    10 декабря 2025 года президент Владимир Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России.


    11 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, сокращающий срок хранения невостребованных на таможне автомобилей и товаров с 60 до 30 дней, после чего имущество будет передаваться в федеральную собственность.

    Закон внесен правительством России и вносит поправки в действующее законодательство о таможенном регулировании, передает ТАСС.

    Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин отметил, что с апреля 2023 по декабрь 2024 года на сайте ФТС размещались сведения о 88 транспортных средствах с грузами весом около 400 тонн. По его словам, владельцы вернули себе лишь 6% товаров и практически все – в первую неделю размещения информации. Говырин подчеркнул, что длительный срок обращения имущества в госсобственность приводил к порче товаров, затариванию складов и росту бюджетных расходов.

    Документ также уточняет полномочия таможенных органов по остановке автомобилей и порядок их взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. Определены условия хранения транспортных средств и товаров, а также порядок передачи сведений в случае выявления нарушений, не относящихся к компетенции таможни.

    В случае обнаружения таких нарушений, информация передается в уполномоченный федеральный орган, а транспорт либо товар возвращается владельцу. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

    В прошлом году владивостокская таможня зафиксировала рекордный прирост ввоза авто.

    11 марта 2026, 09:00 • Новости дня
    Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска Банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей.

    Жалоба, поданная бельгийским Euroclear Bank в феврале, была возвращена, так как дело рассматривается в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

    Определение суда о возвращении жалобы не опубликовано по причине конфиденциальности разбирательства.

    Как пояснили представители истца, материалы дела содержат сведения, которые могут быть отнесены к банковской тайне, а также сведения о беспрецедентной сумме иска.

    После оглашения решения суда представитель Euroclear Bank заявил: «Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство истца». По его словам, у Euroclear не было возможности выразить свою позицию против перехода к закрытому разбирательству.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов.

    Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей и перешел к обсуждению формата заседания.

    Центробанк позднее объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear ссылкой на чувствительность информации о суверенных активах регулятора.

    11 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало шесть новых сообщений

    В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сообщений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение».

    Шесть новых сигналов прозвучали в эфире загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Среди них появились сообщения с необычными названиями: «Греховный» в 12.45 по московскому времени и «Опустение» четырьмя минутами позднее – в 12.49.

    Далее, в течение часа с 13.00 до 14.00 мск, радиостанция передала еще три сигнала: «Абстракция» прозвучала в 13.24, «Блицосидр» – в 13.41, а «Вихлянье» – в 13.43. Последний зафиксированный сигнал был отмечен в 14.05 и назывался «Барак».

    УВБ-76 –  военная радиостанция, начавшая вещание еще в 1970-х годах. Она также получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного непрекращающегося звукового сигнала, который транслируется на коротких волнах почти круглосуточно. Периодически радиостанция передает кодированные голосовые сообщения, вызывая интерес и спекуляции среди радиолюбителей по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне радиостанция «Судного дня» передала в эфир слова «Бухозуд» и еще два слова. Неделей ранее на частоте «Жужжалки» прозвучал сигнал под названием «Плескание». А 11 февраля радиостанция «Судного дня» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.

    11 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    В Ульяновске задержали банду черных риэлторов

    В Ульяновске задержали черных риелторов по делу о мошенничестве и попытке убийства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ульяновской области раскрыта преступная группа, члены которой подозреваются в мошенничестве с квартирами и подготовке убийства собственницы недвижимости, сообщает СК России.

    Следственные органы СК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью и приготовлении к убийству. Как сообщает СК РФ, по версии следствия, 45-летняя жительница Ульяновска создала незаконную схему по отъему квартир у одиноких граждан с алкогольной зависимостью, привлекая еще пятерых соучастников. Преступники входили в доверие к жертвам, изолировали их и уговаривали продать жилье по заниженной цене.

    Следователи установили, что организатор группы также планировала убийство одной из потерпевших. Одна из подельниц должна была подмешать потерпевшей сильнодействующее вещество, которое в сочетании с алкоголем могло привести к летальному исходу. Однако сообщница отказалась исполнять преступный план и уведомила правоохранителей о готовящемся преступлении.

    В результате совместных действий сотрудников региональных управлений СК России, МВД и Росгвардии были задержаны все шесть участников преступной группы. В отношении организатора и двух наиболее активных сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии двух мужчин за насильственное склонение соседки к уступке доли в квартире и нападение на журналистов ВГТРК.

    Ранее Самарский областной суд приговорил «черных риэлторов» к длительным срокам лишения свободы за убийства и похищения людей ради квартир.

    11 марта 2026, 09:12 • Новости дня
    Песков уличил западные СМИ в выводах на основе фейков

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал публикацию Financial Times о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в венгерские выборы.

    Песков в разговоре с Financial Times указал на тенденцию западных СМИ опираться на недостоверные данные при анализе событий. Он подчеркнул, что подобные случаи происходят даже с солидными изданиями, и привел в пример материал о якобы российском влиянии на избирательную кампанию премьера Венгрии Виктора Орбана, передает ТАСС.

    «Скорее всего, вы делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке. К сожалению, в последние годы такое часто случалось. Даже с серьезными публикациями», – заявил Песков.

    В публикации Financial Times рассматривалось возможное участие медиа-консалтингового агентства, предположительно связанного с Россией, в предвыборной кампании Орбана и партии ФИДЕС. Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля.

    Ранее США подключили движение MAGA для поддержки Виктора Орбана на выборах.

    Венгерской оппозиции приписали огромное превосходство над партией Орбана.

    Премьер Виктор Орбан заявил о существовании секретного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    11 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Иностранный волонтер погиб при атаке дронов ВСУ в Курской области

    Волонтер из Сент-Китс и Невис погиб при атаке дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю погиб волонтер, являвшийся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, сообщают местные власти.

    Вооружённые силы Украины атаковали гражданский автомобиль в Курской области с помощью FPV-дрона квадрокоптерного типа. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мах, нападение произошло ночью на автодороге Дьяконово – Суджа, недалеко от села Большое Солдатское в Большесолдатском районе.

    Губернатор сообщил: «В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто – волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. По дороге в больницу, к глубокой скорби, он скончался». Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека.

    До этого, 27 февраля доброволец «БАРС-Курска» погиб при исполнении служебного долга после нападения ВСУ на энергетический объект в Беловском районе. В тот же день при атаке беспилотника ВСУ в Сеймском округе Курска  погиб сотрудник автосервиса.


