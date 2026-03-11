  • Новость часаИнфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке БПЛА
    11 марта 2026, 19:32 • Новости дня

    Ветераны СВО проходят обучение в сфере IT и информационной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветераны спецоперации на Украине осваивают новые профессии и проходят профориентацию при поддержке Народного фронта и ведущих российских компаний, среди которых востребованы IT-специальности. Это помогает ветеранам вернуться к мирной жизни после тяжелых ранений.

    Ветераны спецоперации на Украине получают поддержку в профессиональной ориентации и обучении благодаря Народному фронту. Организация помогает бойцам освоить новые навыки, оформить необходимые документы и выбрать подходящие образовательные программы. Крупные российские компании также активно подключаются, предлагая ветеранам специализированные обучающие курсы и вакансии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Одной из таких инициатив стал проект «Киберзащитник». В течение трех недель ветераны с инвалидностью изучают основы IT, методы киберзащиты, проходят тренинги по поиску работы и посещают ярмарки вакансий. По словам руководителя проекта Дмитрия Найдёнова, программа рассчитана на людей с минимальными знаниями: «Мы берем ребят с минимальным уровнем знаний. Им нужно время на реадаптацию, поэтому погружаем в профессию постепенно. Показываем, как работают крупные IT-компании. Рассказываем как его писать резюме, как искать вакансии, как на них откликаться. В конце проекта мы организуем ярмарку вакансий – стараемся привлечь как можно больше работодателей, и с каждым разом их становится больше. У многих ребят сразу после обучения появляются предложения по работе».

    Ветеран Дмитрий Пытаев, получивший тяжелые ранения на фронте, стал одним из участников проекта. После лечения и протезирования он прошел профориентацию при содействии Народного фронта и начал обучение в сфере информационной безопасности. Дмитрий отметил, что благодаря программе он получил практические знания, прошел несколько собеседований и теперь ищет работу, подчеркнув важность дистанционной занятости для людей с инвалидностью.

    Другой пример – история Александра Антонова, лишившегося зрения после ранения. На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал Владимиру Путину о том, как Александр помогает другим бойцам адаптироваться к гражданской жизни. Антонов получает образование клинического психолога в Военно-медицинской академии, где для него разработана индивидуальная программа обучения. Он отмечает, что поддержка государства и Народного фронта позволяет ветеранам реализоваться и вновь почувствовать себя частью общества.

    Преподаватели и представители компаний, работающих с такими программами, подчеркивают, что ветераны быстро осваивают новые профессии и демонстрируют высокие результаты, что подтверждает востребованность подобных социальных инициатив.

    10 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

    Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир отряда «Родня» Евгений Николаев, известный как Гайдук, погиб в зоне СВО, где он сражался с первых дней как доброволец, сообщили в интербригаде «Пятнашка».

    О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.

    «Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.

    Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.

    Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.

    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.

    10 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27

    Украина потеряла 85 истребителей Су-27 с начала СВО

    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военно-воздушные силы лишились 85 истребителей Су-27 за период спецоперации, следует из данных сводок Минобороны России.

    Согласно подсчетам ТАСС, в 2022 году армия Украины утратила 25 самолетов, еще два были критически повреждены. В 2023 году уничтожены 29 Су-27, в 2024 году – 19, также два были серьезно повреждены, а в 2025 году – десять самолетов. С начала 2026 года сбиты еще два истребителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российским многофункциональным истребителем Су-35 был сбит украинский Су-27. Самолетом Су-27 управлял командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач. Довгач имел звание героя Украины.

    11 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Сослуживец рассказал о подвиге бойца, державшего оборону 68 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец Сергей Ярашев удерживал позиции в течение 68 дней во время своего первого боевого задания, проявив стойкость и мужество, сообщил его сослуживец.

    Российский боец Сергей Ярашев, совершивший подвиг, удерживая позиции в одиночку 68 дней, впервые оказался на боевом задании, передает RT.

    Его сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что Ярашев ушел на первое боевое задание и долгое время не выходил на связь.

    «Я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», – признался Дмитрий.

    О героизме 21-летнего Ярашева из Самары ранее президенту России сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным попросил наградить военнослужащего, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию под Гришино.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян решила наградить Сергея Ярашева премией имени Тиграна Кеосаяна.

    Президент Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении 21-летнего Сергея Ярашева звездой Героя Российской Федерации.

    10 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    10 марта 2026, 22:12 • Новости дня
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    11 марта 2026, 11:32 • Новости дня
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    11 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», – заявила Захарова в Telegram, комментируя сообщение о погибших и пострадавших мирных жителях.

    По ее словам, секретариат ООН, который часто комментирует ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не замечать подобных атак и количества убитых и раненых мирных жителей.

    Она добавила, что постоянное представительство России обязательно доведет эту информацию до представителей ООН. «Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек. Еще 37 мирных жителей получили ранения. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с требованием к мировому сообществу осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам Брянска.

    11 марта 2026, 01:19 • Новости дня
    Симоньян решила наградить бойца, удерживавшего позицию 68 дней, премией Кеосаяна
    Симоньян решила наградить бойца, удерживавшего позицию 68 дней, премией Кеосаяна
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военнослужащий Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами», – сообщила Симоньян в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин предложил президенту России Владимиру Путину наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино. Путин поручил подготовить указ о награждении 21-летнего Ярашева Звездой Героя.

    Симоньян в феврале сообщила, что учредила премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна после истории педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области.

    11 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    В ДНР предупредили о попытках украинских спецслужб получить медиа-материалы о последствиях атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Передача противнику видеоматериалов с последствиями ударов может обернуться лишением свободы вплоть до пожизненного, если это приведет к гибели людей, сообщили в штабе обороны ДНР.

    Вражеские силы продолжают попытки получить любые медиаматериалы о результатах своих атак, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. Умышленная помощь противнику такими данными карается заключением на срок до 25 лет.

    Особо жесткие меры предусмотрены в случаях, когда действия информатора приводят к трагическим последствиям. В ведомстве подчеркнули: «Смерть соотечественников по вине тех, кто отправил видео вражескому тг-каналу отягчает вину и карается лишением свободы вплоть до пожизненного».

    Власти региона напомнили, что фиксация попаданий снарядов расценивается как пособничество противоположной стороне конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о запрете распространения сведений о последствиях атак ВСУ без официальной аккредитации.

    11 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области
    Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Мирополья, Павловки, Храповщины, Кияницы и Глухова в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Верхней Писаревки, Удов, Лебедевки, Рубежного, Малой Волчьей, Ольшан и Караичного.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 245 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей «Пеликан» и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Петровкой, Ковалевкой, Грушевкой, Осиново, Просянкой, Александровкой в Харьковской области и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, четыре американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Рай-Александровки, Сергеевки, Куртовки, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего, а также шесть складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новониколаевки, Доброполья, Светлого, Шевченко, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя и Марьевки в ДНР, Гавриловки, Новопавловки и Федоровского в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь бронемашин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Копани, Новосолошино, Широкого и Долинки в Запорожской области, Покровского, Просяной, Гая и Коломийцев в Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее ВС России освободили Голубовку в ДНР. А до этого они освободили Сосновое в ДНР.

    10 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека

    Балицкий сообщил о гибели двух жителей при атаке БПЛА на Запорожскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников на Запорожскую область два мирных жителя погибли, один из которых находился в гражданском автомобиле, заявил губернатор Евгений Балицкий.

    ВСУ нанесли массированные удары с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Запорожской области, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    По предварительным данным оперативных служб, одним из объектов атаки стал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе, водитель которого погиб на месте.

    Также был атакован мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, он получил смертельные ранения. Местные власти сообщают о продолжающейся сложной и опасной ситуации в Пологовском муниципальном округе.

    В связи с угрозой жизни и безопасности специалистов, детальный осмотр места происшествия и проведение следственных действий сейчас невозможны. Евгений Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами для контроля ситуации.

    Ранее украинский летательный аппарат атаковал территорию городского рынка в Васильевке Запорожской области, в результате чего две местные жительницы получили ранения.

    До этого в результате атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке погибла женщина.

    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек.

    10 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Улицы Советского района Брянска перекрыты после ракетного обстрела ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянске часть улиц оказалась перекрыта полицией из-за последствий ракетной атаки, после которой в городе отмечено задымление.

    После ракетного обстрела ВСУ в одном из районов Брянска полиция перекрыла улицы, что привело к образованию автомобильных пробок. Пешеходам разрешено проходить в этот район, но движение автотранспорта ограничено, передает РИА «Новости».

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Советском районе города зафиксировано задымление от продуктов горения. Губернатор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице и закрыть окна в помещениях для безопасности.

    В региональной прокуратуре открыта горячая линия для пострадавших от удара.

    Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара по Брянску погибли мирные жители.

    11 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Песков: Со времен переговоров в Стамбуле реальность изменилась

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со времен стамбульских договоренностей 2022 года «реальность изменилась».

    На вопрос о приверженности Москвы договоренностям, достигнутым в Стамбуле для урегулирования конфликта на Украине, Песков ответил: «Реальность вся изменилась», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле в марте 2022 года. После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений. В 2025 году в Стамбуле прошли новые переговоры.

