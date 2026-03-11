  • Новость часаВыросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск
    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня

    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией

    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    10 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    10 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»

    Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВАВТ Алексей Исполинов. Ранее в правительстве одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан России в случае их ареста судами иностранных государств.

    «Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.

    По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.

    При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.

    Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».

    Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.

    Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».

    «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.

    В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    9 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    10 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    10 марта 2026, 00:38 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    10 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    @ Savannah Baird/US Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может получить возможность победить Иран, не отправляя на материковую часть страны ни одного солдата, если захватит иранский остров Харк, на который приходится около 90% экспорта иранской нефти, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

    Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

    Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

    The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

    Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.

    Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.

    9 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана

    Востоковед Сажин: Во внутренней ожесточенной борьбе за пост верховного лидера Ирана победил КСИР

    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Израиль и США уже заявили, что их не устраивает назначение сына Али Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. Это значит, что на Моджтабу фактически объявлена охота. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Владимир Сажин.

    «В свете последних событий внутриполитическая ситуация в Иране очень непростая. После убийства аятоллы Али Хаменеи внутри высшей военно-политической элиты шла серьезная борьба, в том числе за пост верховного лидера», – объясняет Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он напомнил, что во времена избрания Али Хаменеи в Совете экспертов также шла ожесточенная борьба за влияние. «За каждым членом Совета стояли разные силы: военно-политические, экономические, финансовые и даже религиозные. При этом Хаменеи в списке кандидатов был лишь на 14-м месте, однако именно он стал тем самым компромиссным решением», – описывает собеседник.

    «По итогам сегодняшней внутренней борьбы мы можем сказать, что верх одержал Корпус стражей исламской революции (КСИР), с которым тесно связан Моджтаба Хаменеи. Это сила не только военная, политическая и карательная. По разным данным, от 20% до 30% всей экономики Ирана и финансовых потоков находится в их руках. Это своего рода государство в государстве», – продолжает аналитик.

    «При этом важно понимать, что КСИР неоднороден: внутри него тоже есть разные группировки, поэтому противостояние в стране все же продолжится. Но как бы то ни было, теперь стоит ожидать, что политика Ирана как внутри государства, так и за его пределами ужесточится», – рассуждает специалист.

    По словам Сажина, назначение станет и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Тегеран как бы говорит: «Вы убили нашего аятоллу Хаменеи, но верховным лидером все равно остается Хаменеи». С другой стороны, и об этом уже заявили в Тель-Авиве, новый аятолла стал главной целью для спецслужб и вооруженных сил Израиля», – указывает эксперт.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что он «недоволен» выбором Ирана. «Другими словами, на нового аятоллу объявлена охота. И я думаю, что Тель-Авив и Вашингтон не остановятся», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, аналитик делает оговорку, Трампу не столь важна конкретная фигура во главе Ирана. «Вспомните Венесуэлу – после свержения Николаса Мадуро глобальных изменений в политической верхушке страны не произошло. Но Каракас согласился повернуться в сторону США. И это Трамп счел достаточным. Полагаю, схожая логика у него и в отношении Тегерана. Как будет на самом деле – покажет время», – сказал он.

    Между тем ожидать стабильности внутри Ирана также не приходится. «Сомневаюсь, что нынешнее руководство сможет справиться с внутренней ситуацией. Мы видим там сложный структурный кризис практически во всех областях: внутренняя и внешняя политика, вся экономика, социальная сфера, даже экология», – перечисляет эксперт.

    «Ситуацию усложняет война. Было бы некорректно сравнивать силы Ирана и даже лишь тех группировок США и Израиля, которые задействованы в операции. Это несопоставимые величины, с принципиально разным техническим уровнем оснащения. И на мой взгляд, здесь стоит либо вопрос о том, когда произойдет полный разгром иранских сил, либо о том, что Трамп примет какое-то свое решение», – заключил Сажин.

    Ранее Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хаменеи третьим лидером Исламской Республики Иран, сообщило агентство  IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, окончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1988 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1991 года.

    В 1991 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 2004 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошел курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподает различные дисциплины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Совет экспертов может назначить Моджтабу Хаменеи верховным лидером.

    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа

    Политолог Минченко: Позиция России по Ирану может сыграть роль в урегулировании на Украине

    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press, Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо максимально выгодно для себя использовать ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Потенциальная позиция Москвы как посредника гипотетически может сыграть свою роль, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Чем шире повестка переговоров, и чем больше США испытывают потребность в диалоге, тем легче американцы идут на контакт. Это классика взаимоотношений Москвы и Вашингтона», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в декабре 2025 года. «Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще», – добавил собеседник. По его мнению, для России важно максимально выгодно для себя использовать текущую ситуацию. «Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль», – заметил политолог.

    Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

    В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа состоялся по инициативе американской стороны и продолжалась около часа. Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    «Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран», – приводит комментарий Ушакова сайт Кремля.

    Трамп дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», – сказал помощник российского лидера. Он рассказал, что глава Белого дома вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

    С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

    Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. «В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – добавил помощник президента России.

    Трамп назвал хорошими телефонные переговоры с российским коллегой. Он признался, что остался доволен обсуждением украинской тематики. «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – отметил президент США. По его словам, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – написал он в соцсетях. Дмитриев заявил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель, но позже откатились к 90 долларам. На этом фоне Трамп выступил с рядом заявлений, чтобы остудить рынок. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря 2025 года. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.

    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 01:06 • Новости дня
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа

    FT связала отказ Лондона в авианосце для США с обидой Стармера на Трампа

    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток после того, как американский президент Дональд Трамп высмеял Кира Стармера за то, что тот якобы хотел вступить в войну с Ираном после того, как она уже была «выиграна».

    Британские власти заявили, что авианосец, который находится в Портсмуте, не будет отправлен на Ближний Восток, так как на Даунинг-стрит сообщили, что «решения о его использовании нет», пишет Financial Times (FT).

    Эта новость появилась после того, как Минобороны привело корабль и его экипаж в состояние повышенной готовности к выходу в море в течение пяти дней.

    «Авианосец «Принц Уэльский» всегда находился в состоянии повышенной готовности, и мы повышаем уровень готовности авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в рамках любого развертывания», – заявили в британском Министерстве обороны в субботу.

    Некоторые чиновники в Лондоне заявляли, что отправка авианосца на Ближний Восток никогда не планировалась и вместо этого его готовят к операциям НАТО, в том числе к развёртыванию в Арктике.

    Однако другие британские чиновники настаивали на том, что внезапное изменение режима готовности было введено на прошлой неделе, чтобы у правительства была возможность направить военный корабль в восточную часть Средиземного моря или за его пределы.

    В субботу Трамп высмеял эту идею в своем посте в социальных сетях, написав: «Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, а может, и величайший из всех, наконец всерьез задумалось об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Но не беспокойтесь, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны. Но мы их не забудем. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войне после того, как мы уже победили!»

    При этом помощники Стармера опровергли информацию о том, что президент США как-то повлиял на изменение планов по развертыванию авианосца «Принц Уэльский», и заявили, что 20-минутный разговор двух лидеров в воскресенье был «конструктивным».

    Один из союзников премьер-министра заявил, что оба лидера пытаются восстановить отношения после недели критики со стороны Белого дома из-за отказа Британии активнее поддерживать американо-израильские удары по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.

    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    10 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    @ Arileza Sotakbar/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью, узнала газета WSJ.

    «Президент Трамп заявил, что рассчитывает на скорейшее окончание войны в Иране, в то время как некоторые из его советников в частном порядке призывали его скорее найти решение на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может вызвать политическую реакцию», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Выступая перед журналистами во Флориде в понедельник, Трамп охарактеризовал военную миссию как в достигшую своих целей в целом.

    «Мы значительно опережаем график», – сказал он, добавив, что, по его мнению, все закончится «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. Американский президент объявил отмену санкций в отношении некоторых стран ради цен на нефть.


    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

