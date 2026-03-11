Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.



