  • Новость часаИнфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    Багиян и Синякин стали двукратными чемпионами Паралимпиады
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Госдума запретила выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    11 марта 2026, 18:25 • Новости дня

    Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

    В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финляндии обсуждается инициатива о недопустимости размещения ядерного оружия в мирный период и ограничении его транзита, отмечают местные СМИ.

    Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала  Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

    Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

    На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

    В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.


    10 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    Комментарии (20)
    10 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»

    Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВАВТ Алексей Исполинов. Ранее в правительстве одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан России в случае их ареста судами иностранных государств.

    «Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.

    По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.

    При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.

    Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».

    Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.

    Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».

    «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.

    В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.

    Комментарии (11)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    Комментарии (7)
    9 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (15)
    11 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС

    Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии

    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    @ Francis Blackwell Mayer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    Страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств, связанных с рабовладельческой эпохой. Сообщается, что инициатива вдохновлена примером Маврикия, который добился от Британии передачи островов Чагос после юридической кампании, передают «Вести».

    Члены Африканского союза намерены предъявить иски к Франции, Испании, Португалии и Британии, требуя выплаты репараций за последствия многовековой работорговли и колониальной политики. В публикации The Telegraph говорится, что африканские страны расценивают трансатлантическую работорговлю как преступление против человечности.

    Репарации рассматриваются как попытка устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера. Ожидается, что коллективные юридические действия могут усилить давление на бывшие метрополии по вопросу исторической ответственности за колониализм.

    Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовавший от Франции извинений и репараций.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.

    Комментарии (11)
    10 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России

    Мерц отверг идею смягчения антироссийских санкций из-за энергокризиса

    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкций против России, несмотря на рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине он отметил: «На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России».

    Мерц подчеркнул, что не видит противоречия между сохранением санкций и поддержкой Украины. По его словам, Германия находится на стороне Украины и готова в случае необходимости выдержать сложную экономическую ситуацию. Канцлер также отметил, что помощь Украине нельзя прерывать.

    Ранее в Германии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и быстрого роста цен на нефть и газ, обсуждались предложения ослабить или отменить антироссийские санкции. Ряд политиков также призывали к началу диалога с Москвой по вопросам поставок энергоресурсов.

    Ранее Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания резкого роста цен на энергоносители.

    Администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (20)
    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису

    Китай масштабно усилил мобилизационные меры из-за вероятности войны

    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису
    @ Hans Zaglitsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти КНР реализуют уникальные мобилизационные программы, предусматривающие перенос производств, рост резервов и юридические реформы на случай экстремального кризиса.

    Китай с начала 2020-х годов приступил к беспрецедентным мобилизационным мероприятиям. Эти меры включают перенос стратегически важных производств во внутренние районы страны, формирование национального стратегического тыла, а также строительство резервных баз и поддерживающих зон. Власти подчеркивают важность Сычуани и Чунцина как ядра для размещения производственных и ресурсных мощностей, сказано в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье.

    Серьезные реформы коснулись системы управления стратегическими резервами: принят закон о национальной продовольственной безопасности, создается пятиуровневая сеть хранилищ, а также разрабатывается закон о безопасности государственных резервов. Введена цифровая платформа для межрегиональной координации и профессиональных аварийно-спасательных команд.

    В КНР резко увеличены запасы зерна, нефти, металлов и других ресурсов – объем стратегических резервов зерна достиг исторического максимума, мощности хранения нефти превышают 1,8 млрд баррелей. Параллельно ведется модернизация инфраструктуры двойного назначения, способной оперативно переходить на военные нужды, а также совершенствуется система управления гражданской обороной.

    В 2024–2025 годах были приняты новые нормативные акты, регламентирующие социальные гарантии семьям погибших военнослужащих, что позволяет быстро обрабатывать крупные потоки заявлений в случае масштабного конфликта. На фоне этих мер Китай продолжает совершенствовать свои стратегические ядерные силы и защищать командные пункты.

    Эксперты отмечают, что подобные мобилизационные программы не несут политической выгоды в мирное время, но являются индикатором серьезной подготовки к возможному крупномасштабному военному или экономическому кризису в конце 2020-х – начале 2030-х годов.

    Ранее Китай объявил о планах удержать стратегическую инициативу в мире.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о переходе Евросоюза к демонстрации силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен сделать вопросы защищенности основой всей деятельности объединения ради возможности проецировать мощь, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Новая концепция безопасности Евросоюза будет нацелена на демонстрацию силы и расширение внешнего влияния, сказала фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    «Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние», – заявила политик.

    Она добавила, что этот постулат ляжет в основу новой европейской стратегии безопасности.

    Руководитель ЕК отметила, что вопросы защищенности станут фундаментом любой деятельности внутри Евросоюза. Такой подход должен стать мышлением по умолчанию во всех сферах, включая оборону, промышленность, инфраструктуру и высокие технологии.

    Напомним, Евросоюз в начале года приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    В своем видеообращении, которое транслировал телеканал М1, Орбан заявил: «Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен», передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа столкнулась с опасностью резкого роста цен на нефть и газ не только из-за конфликта на Ближнем Востоке, но и в результате прекращения Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что введенная Владимиром Зеленским нефтяная блокада представляет серьезную угрозу для Венгрии, Словакии и всего Евросоюза.

    Орбан считает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо отменить запрет на поставки российских нефти и газа, а также предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до неприемлемого уровня. Для обсуждения ситуации премьер назначил внеочередное заседание правительства.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (4)
    11 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

    Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

    Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

    Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

    Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. «В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности», – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

    Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

    В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

    При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Эксперт Рожин сообщил о разгроме штаба ВСУ во время заседания в Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на субботу провели мощный удар по Краматорску, уничтожив штаб 100-й бригады ВСУ в момент заседания, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Удар пивтонной [полутонной] бомбой по ПУ 100-й ОМБр ВСУ во время какого-то важного мероприятия. На это указывает количество автотранспорта в одном месте. Результат удара: 22 – «трехсотых» [раненых], 15 – «двухсотых» [убитых], поражено четыре пикапа и два ББМ», – сообщил он.

    Рожин добавил, что точечной наводкой руководили бойцы-авианаводчики из отряда прошедших обучение в специальном центре беспилотных технологий.

    Напомним, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный 28 февраля сообщил в Telegram-канале об ударе ВС России ствольной артиллерией по северо-восточным окраинам Краматорска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км. Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки.


    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума разрешила частной охране использовать оружие на стратегических объектах
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Совет нацобороны Румынии одобрил размещение войск США на территории страны
    Иран пообещал не пропустить ни литра «американской» нефти через Ормузский пролив
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России
    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле