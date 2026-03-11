Кремлевский дворец призвал заранее готовить билеты из-за перебоев связи

Кремлевский дворец предупредил о перебоях связи и рекомендовал скачать билеты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой заранее подготовить билеты. Представители дворца, в официальном Telegram-канале отметили: «Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие».

В учреждении уточнили, что билеты необходимо предъявлять дважды: при входе на территорию Кремля и непосредственно перед входом в зрительный зал. Такая мера вводится для того, чтобы избежать задержек и недоразумений на входе, если электронные системы проверки билетов окажутся недоступны из-за перебоев со связью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что временные проблемы с работой мобильной сети в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

Он также отметил, что перебои связи должны стать предметом работы для профильных ведомств, особенно в части предпринимателей.

Напомним, перебои с доступом к мобильной сети в Москве начались в субботу, горожане сообщали о плохой связи и нестабильном соединении в центре столицы.



