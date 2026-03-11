  • Новость часаИнфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке БПЛА
    11 марта 2026, 15:59

    Путин поздравил лыжника Голубкова с золотом Паралимпийских игр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Ивана Голубкова с завоеванием золотой медали на XIV Паралимпийских играх.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что спортсмен добился успеха благодаря неустанному труду, вере в себя и преданности своему делу.

    Путин подчеркнул, что Голубков продемонстрировал высокий уровень мастерства, твердый характер и волю к победе, а золото на дистанции 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стало заслуженной наградой.

    Президент выразил особую благодарность наставникам и тренерам спортсмена, пожелав всей команде новых успехов. Путин завершил свое послание словами поддержки и признания, отметив, что страна гордится достижениями Голубкова.

    Напомним, в среду Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде-2026 в лыжной гонке на 10 километров с раздельным стартом среди спортсменов, выступающих сидя. Спортсмен посвятил золото Паралимпиады России и Путину.

    Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде, а лыжница Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1, принеся сборной России вторую золотую медаль.

    11 марта 2026, 08:52
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    11 марта 2026, 12:50
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 14:50
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    10 марта 2026, 20:51
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    Агроном Ганичкина объяснила, почему огородники редко сажают черные и желтые томаты

    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    @ IMAGO/O.Behrendt/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Черные и желтые помидоры более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако имеют более тонкую кожуру и мягкую мякоть. Поэтому их тяжелее хранить, перевозить, они не совсем подходят для консервации, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она порекомендовала сеять помидоры до 15 марта.

    «Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

    Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

    Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

    «Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

    Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

    «Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

    Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

    Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.

    11 марта 2026, 16:59
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект «Москвич 5» официально закрыт, сообщила менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая.

    По ее словам, компания протестировала модель и пришла к выводу, что «потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям», передает «Российская газета». Все выпущенные автомобили «Москвич 5» либо будут утилизированы, либо поступят на вторичный рынок, так как они прошли сертификацию.

    Новицкая также рассказала, что компания продолжит развивать две существующие линейки – на базе MG и JAC. Она подчеркнула, что «Москвич 3» останется в производстве, а планы по его локализации останутся масштабными.

    Кроме того, Новицкая сообщила, что завод работает над новыми моделями, включая седан на базе MG.

    На прошлой неделе «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90.

    Ранее продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия.

    10 марта 2026, 22:28
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    11 марта 2026, 14:56
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники

    Кравцов заявил о завершении перехода на единые учебники к 2028 году

    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К 2028 году все школьники России будут обучаться по единым государственным учебникам по основным предметам, включая русский язык, литературу и естественные науки, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    О завершении перехода на единые учебники для основных школьных предметов к 2028 году сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, с прошлого учебного года все учащиеся 10-11-х классов уже занимаются по единым учебникам истории, а в текущем году к ним присоединились пятиклассники и семиклассники. Со следующего учебного года на такие же стандарты перейдут восьмые и девятые классы.

    Кравцов отметил, что работа по обществознанию для 9-10-х классов практически завершена. Он добавил: «А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, по русскому языку и литературе».

    Министр подчеркнул, что к 2028 году во всех классах появятся единые учебники по ключевым предметам, как ранее поручал президент.

    Ранее Кравцов сообщил о полном завершении работы над новым учебником истории для российских школ.

    Руководство Российской академии наук согласовало с профильным ведомством план создания единых пособий по естественным наукам.

    Первые общие издания по русскому языку и литературе решили внедрить в учебную программу с 2027 года.

    11 марта 2026, 19:02
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке БПЛА
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 11:32
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    11 марта 2026, 13:03
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    11 марта 2026, 17:23
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    11 марта 2026, 15:32
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

    Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, особо отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. В начале разговора российский лидер тепло поздравил эмиратского коллегу с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья и отметил его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

    Обе стороны отметили, что отношения между двумя странами продолжают динамично развиваться во всех областях.

    «Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров», – говорится в сообщении.

    Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за помощь при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    10 марта 2026, 21:10
    Средства ПВО России за четыре часа сбили 36 украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, инциденты произошли 10 марта с 16.00 до 20.00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Из общего числа перехваченных аппаратов 12 были уничтожены над Крымом, семь – над Белгородской областью, еще семь – над акваторией Черного моря. Кроме того, шесть беспилотников сбили над Краснодарским краем, два – над Курской областью, по одному аппарату сбили над Брянской и Смоленской областями.

    С 8.00 до 16.00 по московскому времени вторника силы ПВО России уничтожили 35 беспилотников.

    В ночь на вторник над Россией уничтожили 17 украинских дронов.

    11 марта 2026, 09:00
    Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска Банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей.

    Жалоба, поданная бельгийским Euroclear Bank в феврале, была возвращена, так как дело рассматривается в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

    Определение суда о возвращении жалобы не опубликовано по причине конфиденциальности разбирательства.

    Как пояснили представители истца, материалы дела содержат сведения, которые могут быть отнесены к банковской тайне, а также сведения о беспрецедентной сумме иска.

    После оглашения решения суда представитель Euroclear Bank заявил: «Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство истца». По его словам, у Euroclear не было возможности выразить свою позицию против перехода к закрытому разбирательству.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов.

    Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей и перешел к обсуждению формата заседания.

    Центробанк позднее объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear ссылкой на чувствительность информации о суверенных активах регулятора.

    10 марта 2026, 20:07
    Для предпринимателей открыли бесплатные курсы и консультации по НДС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Программа налоговой адаптации для предпринимателей стартовала в связи с реформой налогообложения, которая вступает в силу в 2026 году.

    Она реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» под кураторством вице-премьера Александра Новака, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 500 тыс. представителей малого и среднего бизнеса ежегодно обращаются в центры «Мой бизнес» за консультациями и поддержкой экспертов по новым правилам расчета и уплаты НДС.

    В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут бесплатно повысить квалификацию по НДС, получить экспертные консультации по бухгалтерии, а также подобрать оптимальную систему налогообложения. «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году создают новые вызовы для малого и среднего бизнеса. Задача национального агентства «Мой бизнес» – не просто информировать предпринимателей, а помогать им адаптироваться к новым условиям», –  отметил исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

    Особое внимание уделяется технологическим стартапам, креативным индустриям и региональным приоритетам. Для получения поддержки нужно записаться на обучение или консультацию в одном из региональных центров. По предложению Минэкономразвития, для бизнеса вводится переходный период: при рассмотрении заявок на господдержку в текущем году не учитывают показатели прошлых лет – этим компаниям дается время адаптироваться к новым требованиям и не потерять право на льготы.

    В Новосибирской области в центрах «Мой бизнес» предпринимателям помогают выбрать налоговый режим, консультируют по бухгалтерии и проводят обучающие семинары. Владелец кофейни Станислав Колмогоров рассказал, что получил индивидуальную консультацию ведущего бухгалтера, который подробно объяснил преимущества разных систем налогообложения и помог выбрать наиболее эффективный вариант.

    В Адыгее предприниматели также могут получить разъяснения по новым налоговым правилам и пройти обучение. Диана Сиюхова, открывшая при поддержке «Моего бизнеса» пекарню, рассказала о регулярном участии в образовательных мероприятиях центра, которые включают семинары по изменению налогового законодательства.

    В Чукотском автономном округе действует упрощенная система налогообложения со сниженной ставкой, а резиденты ТОР, СПВ и АЗРФ получают налоговые льготы, включая освобождение от налога на прибыль и имущество. Предприниматель Татьяна Дворцова отметила, что патентная система, выбранная с помощью специалистов центра, позволила ей избежать сложной отчетности и сэкономить ресурсы, что важно для малого бизнеса в удалённых регионах.

    В целом, программа налоговой адаптации и сопровождения помогает предпринимателям со всех регионов России выбрать оптимальные решения, избежать ошибок при переходе на новые правила и сохранить доступ к мерам государственной поддержки.

    10 марта 2026, 21:04
    Всероссийское казачье общество усилит подготовку мобилизационного резерва

    Атаман Кузнецов обозначил задачи по пополнению казачьего мобилизационного резерва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и уделить особое внимание состоянию мобилизационных ресурсов в казачьих обществах. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на расширенном заседании коллегиальных органов управления организации.

    По словам Кузнецова, в нынешних условиях казачьим обществам важно уделять особое внимание состоянию мобилизационных ресурсов. «Казак должен четко понимать: пребывание в мобилизационном резерве – это его вклад в укрепление обороноспособности страны, в укрепление авторитета российского казачества», – приводит слова Кузнецова Telegram-канал Всероссийского казачьего общества.

    Кузнецов отметил, что сегодня казаки не только выполняют государственные задачи по охране правопорядка и границы, но и официально привлекаются к защите критически важных объектов и решению вопросов территориальной обороны. Он напомнил, что в условиях актуальных вызовов по обеспечению суверенитета России необходимо с особой ответственностью подходить к формированию мобилизационных ресурсов.

    Важной задачей, по мнению всероссийского атамана, является проведение постоянной разъяснительной работы с казаками об условиях вступления в резерв и регулярное обсуждение этой темы в казачьих обществах. Кроме того, Кузнецов выделил приоритет развития кадрового потенциала, особенно среди молодежи, а также усиление физической культуры и спорта, включая турниры по смешанным единоборствам.

    Он также сообщил о проведении двух этапов образовательного форума «Казачий кадровый резерв» в этом году на базе мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». Атаман подчеркнул необходимость целенаправленной и системной работы по привлечению молодежи к движению, поскольку именно они станут будущими лидерами казачества.

    Заседание коллегиальных органов управления Всероссийского казачьего общества прошло впервые. Ответственный секретарь Совета при президенте России по делам казачества Алексей Кириченко отметил значение такой совместной работы.

    «Здесь за одним столом собрались и атаманы, и старики, и духовники. Полагаю, что благодаря совместным усилиям будет достигнут очень важный, консолидирующий результат. Решения, которые планируется принять на совещании, непременно дадут новый импульс к развитию российского казачества», — подчеркнул Кириченко.

    В заседании приняли участие члены Совета стариков, Суда чести, Совета по взаимодействию с религиозными организациями, атаманы всех казачьих войск России и лидеры молодежных организаций.

