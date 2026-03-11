Правительство Испании отозвало посла из Израиля

«Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», – говорится в указе, распространенном официальным государственным вестником Испании (BOE), передает РИА «Новости».
Решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров, которое состоялось 10 марта. Указ подписали король Испании Филипп VI и глава внешнеполитического ведомства страны.
В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Саломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.