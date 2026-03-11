  • Новость часаИнфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    Багиян и Синякин стали двукратными чемпионами Паралимпиады
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Госдума запретила выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    11 марта 2026, 15:00 • Новости дня

    Правительство Испании отозвало посла из Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес.

    «Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», – говорится в указе, распространенном официальным государственным вестником Испании (BOE), передает РИА «Новости».

    Решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров, которое состоялось 10 марта. Указ подписали король Испании Филипп VI и глава внешнеполитического ведомства страны.

    В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Саломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле
    @ Андрей Шириков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российском консульском отделе в Израиле сообщили, что такие деятели, как Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) и Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), не направляли запросов по поводу военной эскалации с Ираном.

    Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

    Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

    По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    Комментарии (11)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 22:12 • Новости дня
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в военном преступлении после убийства дипломатов в Бейруте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.

    Соответствующее заявление содержится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

    «Израильский режим несет всю полноту ответственности за совершение этого военного преступления», – говорится в обращении.

    Ранее Израиль разбомбил поликлинику в Бейруте.

    Накануне израильские ВВС нанесли удары рядом с трассой аэропорта в пригороде Бейрута.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей

    Постпред Ирана при ООН Иравани обвинил США и Израиль в гибели мирных жителей

    Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей
    @ Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране после начала военной операции, осуществляемой США и Израилем, сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

    Иравани подчеркнул, что американские и израильские военные «умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры». «К настоящему моменту их ужасающие преступления привели к гибели более 1,3 тыс. мирных жителей», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, вооруженные силы США и Израиля демонстрируют пренебрежение международным правом, целенаправленно атакуя гражданские объекты. Он добавил, что действия США и Израиля направлены на истребление невинных людей и причинение максимальных страданий.

    Дипломат заявил, что Совет Безопасности ООН игнорирует происходящее и закрывает глаза на преступления, совершенные против Ирана. Также он обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта, меняя местами роли жертвы и агрессора. Иравани призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения войны против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Штаб Ирана объявил о предстоящих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Tекст: Мария Иванова

    После удара США и Израиля по иранскому банку страна пригрозила атаками на связанные с Вашингтоном и Тель-Авивом экономические центры и банки по всему Ближнему Востоку.

    Иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» объявил о планах бить по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Поводом стали удары США и Израиля по одному из банков в Исламской республике после неудачной попытки поразить военные цели.

    «Прошлой ночью террористические войска США и кровожадного сионистского режима после неудачной попытки удара по военным целям атаковали один из банков страны. Этими противозаконными и неподобающими действиями во время войны враг развязал наши руки для ударов по экономическим центрам и банкам в регионе, связанным с США и сионистским режимом», – говорится в заявлении штаба.

    Военное командование Ирана призвало жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее одного километра от банков. Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен сорокадневный траур. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции в среду подтвердил информацию о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США и целям в Ираке.

    Власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа за атаки на жилые кварталы.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран атаковал ракетами израильскую авиабазу Рамат-Давид

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные нанесли ракетные удары по израильской территории, атакована авиационная база Рамат-Давид, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Под огнем оказались авиационная база Рамат-Давид, аэропорт в Хайфе и позиции ракетных войск, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что под удар попали скрытые ракетные пусковые установки в Бней-Браке, к востоку от Тель-Авива.

    Ранее Тегеран объявил о поражении нефтеперерабатывающего завода в Хайфе в ответ на атаку беспилотников. До этого КСИР нанес удары по стратегическим базам США и Израиля ракетами «Гадр» и «Хорремшахр».

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США

    КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке.

    «Начата 36-я волна операции «Правдивое обещание-4»… против целей в Израиле и американских баз с применением ракет »Эмад« (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) в комбинации с БПЛА», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. США и Израиль ведут бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. В результате возникла угроза глобального энергетического кризиса.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 08:35 • Новости дня
    Иран попросил страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля

    Иран попросил страны Залива указать местоположение военных США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана призвали страны Персидского залива указать убежища американских и израильских военных, заявив, что это нужно для предотвращения жертв среди мирных жителей.

    Представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи призвал государства региона обозначить убежища, используемые американскими и израильскими военными, передает ТАСС. По словам спикера, такая информация необходима для обеспечения безопасности мирного населения.

    «Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране после начала их военной операции.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 23:31 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская авиация нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

    Указывается, что целями ударов по Тегерану и Тебризу стали ключевые командные центры иранских вооруженных сил, включая штаб спецназа и крупный комплекс ополчения «Басидж» в Тебризе, а также военный комплекс подразделения «Имам Хасан» в Тегеране. В список атакованных объектов также вошли другие штабы, однако их точное число и местоположение не уточняются, передает ТАСС.

    Иранское агентство Tasnim подтвердило серию взрывов, произошедших в Тегеране. По данным агентства, взрывы были слышны также в западном пригороде Шахрияре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. Из-за агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»

    Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.

    Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».

    Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».

    Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.

    Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 05:49 • Новости дня
    Израиль сообщил о четвертом за ночь ракетном ударе со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По израильской территории из Ирана запустили четвертый за ночь ракетный пуск, заявили в израильской армии в среду утром.

    В ответ задействованы средства противовоздушной обороны, которые ведут перехват, сообщили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее в течение ночи армия уже трижды информировала о пусках ракет с территории Ирана.

    До этого ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. Позже израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в иранской столице.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля заявил о бессрочности операции против Ирана

    Кац: Операция Израиля и США против Ирана не ограничена по времени

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться без ограничений по времени.

    По словам Каца, операция проходит под руководством президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые ежедневно координируют свои действия, передает РИА «Новости».

    «Эта операция, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые ежедневно общаются и координируют свои действия... будет продолжаться без ограничений по времени... пока мы не достигнем всех целей и не выиграем битву», – заявил министр.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

    Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

    КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 00:56 • Новости дня
    Израильские военные нанесли новые удары по Тегерану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в Тегеране, при этом идет обстрел Израиля со стороны Ирана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля сообщила, что «начала волну ударов по целям иранского режима в Тегеране», передает ТАСС.

    Согласно информации армейской пресс-службы Израиля, также зафиксирован очередной обстрел со стороны Ирана, израильские военные приступили к перехвату ракет.

    Сообщается, что воздушная тревога вновь была объявлена в центральной части Израиля, включая окрестности Тель-Авива.

    Государственное телевидение Ирана подтвердило, что иранские военные вновь запустили ракеты в направлении израильской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США. В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 00:32 • Новости дня
    Системы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии сработали из-за ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки, сообщают министерства обороны стран Персидского залива.

    В заявлении генштаба ВС Бахрейна отмечается, что средства противовоздушной обороны перехватили иранскую баллистическую ракету, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

    Министерство обороны ОАЭ заявило, что их системы ПВО отражают залп баллистических ракет, выпущенных «со стороны Ирана». Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что в районе пустыни Руб-эль-Хали были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке. Ранее ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума разрешила частной охране использовать оружие на стратегических объектах
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Совет нацобороны Румынии одобрил размещение войск США на территории страны
    Иран пообещал не пропустить ни литра «американской» нефти через Ормузский пролив
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России
    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга
    Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле