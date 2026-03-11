Правительство Испании отозвало посла из Израиля

Макаревич, Галкин и Слепаков не обращались за помощью в консульство РФ в Израиле

Tекст: Ольга Иванова

Публичные лица, уехавшие в Израиль и признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич, комик Семен Слепаков и Максим Галкин, не обращались в российское консульство с просьбой о помощи на фоне эскалации между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости». В консульском отделе подчеркнули: «От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь».

Ранее представители российского консульства в Тель-Авиве сообщили, что во время обострения ситуации с Ираном к ним поступило около тысячи экстренных обращений от граждан России. Большинство из них интересовались возможностью выезда из Израиля на фоне частично закрытого воздушного пространства и повышенной угрозы безопасности.

По данным дипломатов, среди пострадавших в результате ракетных обстрелов в Израиле граждан России на данный момент нет. В ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы при необходимости предоставить помощь всем соотечественникам.

В среду Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

Напомним, от ударов США и Израиля в Иране пострадали более 19 тыс. гражданских объектов.

КСИР пообещал продолжить удары по целям США и Израиля до победного конца.