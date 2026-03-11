ЕК сообщила о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба»

Цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране

Tекст: Катерина Туманова

«Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий – темп роста оказался выше, чем в начале [конфликта] на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, европейские акции за этот период снизились примерно на 9%, а евро ослаб по отношению к доллару на 2%.

Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении роста экономики ЕС.

«Конфликт на Ближнем Востоке временно – и я подчеркиваю, временно – ослабил эту позитивную тенденцию», – заявил он.

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника достигали максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров, согласно расчетам на базе данных лондонской биржи ICE.

Мировые цены на нефть превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Reuters сообщило о планах США снизить цены на нефть. Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.



