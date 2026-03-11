Путин отметил связь учеников школ и колледжей с будущими работодателями

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с Сергеем Кравцовым подчеркнул важность прямой связи между учащимися школ и колледжей и их будущими работодателями, сообщается на сайте Кремля.

«Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему. Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве», – сказал Путин на встрече, говоря о школах и среднеспециальных образовательных учреждениях.

В свою очередь Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения планирует к 2028 году подготовить более 1,3 млн рабочих кадров в рамках обучения в колледжах.

Министр подчеркнул: «И ваше поручение о подготовке к 2028 году миллиона высококвалифицированных рабочих кадров мы даже перевыполним». По его словам, данная работа уже ведется, и министерство рассчитывает на тесное сотрудничество с ведущими предприятиями страны.

Ранее Путин предложил повысить требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам.

Владимир Путин отметил завершение подготовки новой стратегии развития образования в России.

Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования.