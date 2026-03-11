Кравцов сообщил о переходе всех школ России на Max

Tекст: Вера Басилая

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о полном переходе всех российских школ на национальный мессенджер Max, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам министра, этим сервисом теперь пользуются более 20 млн учителей и школьников.

Кравцов отметил: «Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников».

Министр подчеркнул, что Max представляет собой защищенный мессенджер. Он добавил, что через платформу осуществляется доступ к электронным дневникам, школьным заданиям, а также сервисам для поступления в детские сады и школы. Кравцов заявил, что работа по развитию функционала мессенджера продолжается.

Ранее в приложении Сферум в Мax стала доступна витрина познавательных каналов для школ и колледжей.

