    11 марта 2026, 13:25 • Новости дня

    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    10 марта 2026, 14:36 • Новости дня
    В Max зарегистрировались 100 млн пользователей

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пользователей национального мессенджера Max превысило 100 млн человек, а суточная аудитория сервиса достигла 70 млн человек.

    Национальный мессенджер Max зарегистрировал 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются 70 млн человек. Каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков, сообщает VK.

    С момента запуска Max пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Также зафиксировано 470 млн видеокружков, записанных и отправленных через платформу, и 25,5 млн чатов.

    Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.

    Ранее мессенджер Max предоставил жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки возможность регистрации с помощью местных sim-карт.

    10 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Москве в результате падения наледи с крыши, сообщает СК.

    Трагедия произошла на Мясницкой улице, где, по сообщениям СМИ, на проходившую женщину с крыши здания упала глыба льда. Следственные органы столичного СК открыли уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СК в Telegram.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Каменка Воротынского района Нижегородской области мужчина погиб в результате падения снега и наледи с крыши. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи.

    8 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    9 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Москвичей предупредили о солнечной погоде и потеплении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие несколько дней столичный регион ожидает сухая погода, а воздух прогреется до весенних показателей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    На неделе потепление продолжится, благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, сказал Тишковец РИА «Новости».

    «По ночам покажут не ниже минус два – плюс три, а в середине дня воздух станет прогреваться до плюс шесть – плюс 11», – отметил эксперт.

    Метеоролог добавил, что сугробы будут усиленно таять. Высота снежного покрова уменьшится к середине месяца с 46 до 30 сантиметров, а к 23 марта останется всего 18 сантиметров снега.

    До этого Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    10 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Пенсионер открыл стрельбу по водителю во дворе дома в Воскресенске

    Росгвардия в Воскресенске задержала ранившего водителя из пистолета пенсионера

    Tекст: Вера Басилая

    Во время дорожного конфликта во дворе на Пионерской улице в Воскресенске один из водителей открыл стрельбу, ранив 21-летнего мужчину, стрелявший был задержан.

    Сигнал о происшествии во дворе на улице Пионерской в Воскресенске поступил на пульт централизованной охраны, передает канал 360.

    Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что ссора двух водителей переросла в стрельбу. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, похожего на пистолет.

    «Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно задержали подозреваемого, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до ее прибытия контролировали состояние пострадавшего», – рассказали в ведомстве.

    Пострадавшего мужчину в возрасте 21 года госпитализировали с травмами. Стрелком оказался 67-летний гражданин, его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    В Москве агрессивный прохожий расстрелял автомобиль выезжавшего со двора местного жителя.

    На Ярославском шоссе правоохранители задержали участника конфликта со стрельбой.

    В подмосковном Чехове нетрезвый мужчина произвел несколько выстрелов из ружья во дворе дома.

    8 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Вынужденно севший в Мьянме рейс Azur Air продолжит путь резервным самолетом

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры рейса Azur Air, экстренно приземлившегося в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом, который будет отправлен из Москвы, сообщили в Telegram-канале авиакомпании.

    «Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно», – сказано в объявлении.

    Там уточнили, что по состоянию на 21.45 МСК пассажиры рейса ZF-2559 находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон. Высадка с борта воздушного судна прошла в штатном режиме.

    «С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани. Наземные службы авиакомпании работают в усиленном режиме, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров. Выполняются оперативные корректировки расписания других рейсов», – добавили в Azur Air.

    Напомним, на борту находились 336 пассажиров и десять членов экипажа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что выполнявший международный рейс из Тюмени в Нянчанг самолет неожиданно подал сигнал бедствия и исчез с радаров. Рейс Azur Air совершил вынужденную посадку в Мьянме.


    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в праздники

    Рестораны Москвы зафиксировали исторический рекорд выручки в мартовские праздники

    Tекст: Вера Басилая

    В период весенних праздников рестораны Москвы увеличили свои доходы в среднем на 20%, продемонстрировав лучшие финансовые результаты за все время работы, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

    Миронов заявил, что за период с шестого по восьмое марта франшизы «Мясо&Рыба» и «Чебурешная» показали самые большие выручки за всю историю существования заведений, передает АГН «Москва».

    «В среднем плюс 20% к прошлому году», – отметил Миронов.

    Он добавил, что аналогичный рост отмечен и в других ресторанах столицы. По информации эксперта, такая положительная динамика фиксируется у многих представителей отрасли.

    Ранее ресурс «Чек Индекс» зафиксировал увеличение среднего чека россиян в заведениях общепита на 13% с начала года.

    11 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Россиян предупредили о мошенничестве под видом срочного оформления загранпаспорта

    МВД: Услугу срочного оформления загранпаспорта предлагают мошенники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В интернете участились объявления о «быстром» оформлении загранпаспорта, однако ускоренная выдача возможна лишь при экстренных обстоятельствах и только через МВД, предупредили в силовом ведомстве.

    В МВД сообщили о распространении мошеннических объявлений в интернете, предлагающих оформить загранпаспорт за несколько дней. В ведомстве уточнили, что эти услуги являются мошенничеством, и призвали граждан быть внимательнее, отмечает ТАСС.

    В миграционной службе МВД напомнили, что ускоренное оформление заграничного паспорта возможно лишь при наличии уважительных причин, таких как срочное лечение за рубежом, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника. В подобных случаях паспорт выдается только старого образца и исключительно на пять лет.

    Документы для срочного оформления принимаются исключительно лично в территориальных органах МВД. Обязательны подтверждающие письма от российских и зарубежных медицинских организаций, а также заверенные сообщения о тяжелой болезни или смерти родственника.

    «Только в вышеуказанных ситуациях загранпаспорт оформят в течение трех рабочих дней. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников и не пользуйтесь услугами частных организаций, предлагающих сомнительные услуги в оформлении загранпаспортов за деньги», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду МВД раскрыло массовую рассылку фейковых писем под видом Федеральной налоговой службы, которые содержат QR-коды с переходом на фишинговые сайты для сбора паспортных данных и реквизитов банковских карт.

    Кроме того, в среду МВД предупредило, что злоумышленники освоили новый способ обмана граждан, угрожая арестом счетов из-за вымышленных нарушений правил дорожного движения.

    Ранее МВД указывало на риск хищения денег при сканировании фальшивых QR-кодов в общественных местах.

    10 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптик рассказала о наступающем апрельском тепле в Москве

    Синоптик Паршина: Апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    В течение недели столбики термометров в Москве поднимутся более чем на пять градусов выше климатической нормы, что характерно для первых апрельских дней, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на более чем пять градусов, передает РИА «Новости».

    Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая погода больше характерна для начала апреля, а не для конца февраля.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    10 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Роскомнадзор перенаправил вопрос о мобильном интернете в Минцифры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице следует адресовать в Минцифры, заявили в Роскомнадзоре.

    Перебои с доступом к сети в городе начались в субботу, москвичи сообщили о плохой связи и нестабильном соединении в центре города, передает РИА «Новости».

    Журналисты попытались выяснить причины происходящего у профильного надзорного ведомства.

    «Эти вопросы следует направить в Минцифры», – прокомментировали ситуацию Роскомнадзоре.

    В прошлом году в отдельных районах Москвы также возникали проблемы с доступом к мобильному интернету

    10 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Историческое здание газеты «Известия» в Москве выставили на торги по аренде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Легендарный памятник конструктивизма на Пушкинской площади, в котором располагается издание «Известия», планируют сдать арендаторам на 10 лет под размещение офисов.

    Объект находится в федеральной собственности, а организатором торгов выступает комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России, передает ТАСС.

    Начальная стоимость договора сроком на 10 лет составляет 236 млн рублей. При этом минимальная цена одного квадратного метра установлена на уровне 26,4 тыс. рублей без учета НДС.

    Шаг аукциона определен в 11,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 27 марта, а сами торги состоятся 1 апреля. Победитель получит право сдавать площади в субаренду.

    Сейчас постройка 1927 года находится в ограниченно-работоспособном состоянии и требует полноценного ввода в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания, возведенного по проекту архитектора Григория Бархина, достигает 8,9 тыс. квадратных метров. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения.

    В 2024 году в здании «Известия холл» на Пушкинской площади произошел сильный пожар.

    В 2026 году РЖД выставили на продажу исторический комплекс Рижского вокзала за четыре миллиарда рублей.

    10 марта 2026, 06:04 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона ожидает переменная облачность и существенное повышение дневной температуры воздуха без осадков, такие данные привели в Гидрометцентре.

    Во вторник в столице установится переменная облачность, осадков преимущественно не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в городе поднимутся до отметок от 5 до 7 градусов тепла.

    Ветер прогнозируется западный, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне около 752 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду температура в мегаполисе может снизиться до нуля градусов.

    По области воздух прогреется до 3–8 градусов. Однако в ночь на субботу в Подмосковье похолодает до минус 2, на дорогах местами образуется гололедица.

    До этого сообщалось, что в Москве и области в скором времени установится теплая сухая погода.

    11 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    В Москве произошло массовое ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы несколько машин попали в аварию, на участке образовалась серьезная пробка, сообщили в департаменте транспорта города.

    ДТП произошло у Проектируемого проезда № 7083, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что в аварии участвовали сразу несколько транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

    Ранее в марте на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием грузовика, водителя такси зажало в машине.

    До этого на Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовиков и трех легковых автомобилей.

    11 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    В Кремле задумались о донесении смыслов без «вражеских соцсетей»

    Песков призвал найти способы донесения смыслов без вражеских соцсетей

    Tекст: Вера Басилая

    Российским медиа предстоит найти способы эффективного распространения информации в условиях отказа от использования вражеских интернет-площадок, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

    Песков заявил о необходимости России найти новые способы донесения смыслов до аудитории без использования вражеских социальных сетей, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия не работает с этими платформами, несмотря на их конкурентоспособность на пространстве СНГ и во всем мире.

    «Нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Потому что мы не работаем с Telegram, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», – сказал Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

    Песков также отметил, что современные СМИ могут быть только мультимедийными, поскольку раздельные форматы отдельных телеканалов, газет или радиостанций уже не соответствуют современным требованиям. Он подчеркнул важность обучения студентов мультимодальности для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

    Кроме того, Песков призвал разработчиков мессенджера Max осознавать ответственность за то, чтобы этот сервис обогнал конкурентов на пространстве СНГ. По его словам, это связано с задачей доносить смыслы до людей в регионе.

    Дмитрий Песков сообщил о начале ограничений работы Telegram из-за нарушения законов России.

    Представитель Кремля выразил сожаление по поводу отказа компании выполнять предписания властей. Ранее он призывал сделать отечественный мессенджер Max привлекательным для десятков миллионов граждан.

