Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что возврат к импорту ископаемого топлива из России станет стратегической ошибкой, передает РИА «Новости». Она отметила, что подобное решение усилит зависимость Евросоюза, сделает его более уязвимым и слабым.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу следует придерживаться своей долгосрочной энергетической стратегии и не отказываться от намеченного курса, несмотря на риски энергетического кризиса. Она подчеркнула, что отказ от стратегии не принесет пользы ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков отметил, что Россия может перенаправить поставки сжиженного природного газа из Европы в Индию.

Власти России заявили, что готовы самостоятельно запретить экспорт СПГ в Европу. Такой запрет может ударить по европейскому рынку, который уже пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке.