Заслуженный спасатель объяснил правила работы добровольцев при розыске пропавших людей

Tекст: Татьяна Косолапова

В Подмосковье в городе Звенигород после прогулки у реки пропали трое подростков. В поисковой операции участвуют водолазы, которые уже обследовали свыше 19,4 км акватории Москвы-реки, волонтеры, а также привлекли легкомоторный самолет.

«Если человек хочет помочь подросткам, он может обратиться в волонтерскую организацию, например в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» или в Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Это официальные структуры, работающие под эгидой МЧС России. Активным гражданам в такой ситуации важно помнить, что работать нужно именно в команде и выполнять указания руководства», – говорит Коринный.

Он подчеркивает, что излишняя инициативность или самостоятельность при поиске пропавших будет не просто бесполезной, но и может в какой-то степени навредить, запутать поисковиков. Не стоит пытаться сразу реализовывать на местности собственные идеи, не согласовав их со штабом.

«Когда люди участвуют в поисках, они должны подчиняться командам руководителей. Даже если кажется, что искать нужно в другом месте, нельзя самовольно менять направление. Если есть свои предложения, их можно озвучить в штабе. Но во время работы на местности, особенно когда люди идут цепью и прочесывают территорию, лишняя инициатива может только мешать», – объясняет собеседник.

Помочь можно не только непосредственным участием в поиске, продолжает он. Например, существуют способы поддержать поисково-спасательные организации финансово. Кроме того, если известно, где находится штаб поисковой операции, можно подойти и прямо спросить, какая помощь требуется. Часто нужны вода, еда, топливо или другие ресурсы.

«Поиск – это довольно сложная работа. Она требует координации, штабной организации, работы с картами и понимания общей ситуации. Да и использование беспилотников и вертолетов не является универсальным решением. Мы работали с вертолетами в лесу, в том числе зимой. Если лететь низко, охватывается очень узкая полоса. Если лететь высоко, то даже в зимнем лесу почти ничего не видно. Тепловизоры в некоторой степени помогают, но их возможности также ограничены по сравнению с площадями, которые нужно обследовать», – заключил Коринный.