Песков заявил об отсутствии у Путина планов по посещению G20

«Нет, об этом речи не идет в настоящий момент. Президент не собирается», – цитирует Пескова ТАСС.
В сентябре президент США Дональд Трамп выразил готовность видеть лидеров России и Китая на саммите G20 в Майами.
«Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.
Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.
Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».
Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.
Кравцов заявил о завершении перехода на единые учебники к 2028 году
О завершении перехода на единые учебники для основных школьных предметов к 2028 году сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.
По его словам, с прошлого учебного года все учащиеся 10-11-х классов уже занимаются по единым учебникам истории, а в текущем году к ним присоединились пятиклассники и семиклассники. Со следующего учебного года на такие же стандарты перейдут восьмые и девятые классы.
Кравцов отметил, что работа по обществознанию для 9-10-х классов практически завершена. Он добавил: «А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, по русскому языку и литературе».
Министр подчеркнул, что к 2028 году во всех классах появятся единые учебники по ключевым предметам, как ранее поручал президент.
Ранее Кравцов сообщил о полном завершении работы над новым учебником истории для российских школ.
Руководство Российской академии наук согласовало с профильным ведомством план создания единых пособий по естественным наукам.
Первые общие издания по русскому языку и литературе решили внедрить в учебную программу с 2027 года.
Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.
Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. В начале разговора российский лидер тепло поздравил эмиратского коллегу с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья и отметил его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.
Обе стороны отметили, что отношения между двумя странами продолжают динамично развиваться во всех областях.
«Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров», – говорится в сообщении.
Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за помощь при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.
Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил: «Нет». Кроме того, его спросили, может ли Будапешт рассматриваться как приемлемая площадка. Песков отметил, что о саммите сейчас «речи не идет», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что временно снимает часть санкций. Трамп также допустил, что санкции возможно не придется вводить вновь.
Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО. Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.
Песков назвал маловероятной встречу Путина и Пезешкиана в настоящий момент
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, однако встреча президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в ближайшее время маловероятна, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров на высшем уровне.
«Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», – заявил Песков журналистам. Он добавил, что несмотря на это, коммуникация с иранской стороной продолжается.
Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.
Песков: Требования Ирана к США не обсуждались Путиным и Пезешкианом
Вопросы, связанные с требованиями Ирана к США, не поднимались во время телефонного разговора Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти темы не обсуждались в рамках беседы лидеров.
Песков, отвечая на вопрос о возможном обсуждении гарантий от возобновления войны, полного ядерного топливного цикла и компенсаций, подчеркнул: «Эти все темы не обсуждались в течение этого разговора».
В телефонном разговоре главы двух государств сосредоточились на других вопросах двусторонней повестки и международной ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом.
В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Встреча Владимира Путина с Масудом Пезешкианом сейчас представляется маловероятной.
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена военнослужащему за выполнение воинского долга.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», – говорится в указе президента.
Согласно опубликованным материалам, Сергей Ярашев в течение 68 дней в одиночку удерживал оборону. Этим поступком он, как отмечено в указе, продемонстрировал мужество и героизм, что и стало основанием для присвоения высшего звания страны.
Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.
Мать участника спецоперации Сергея Ярашева сообщила о его лечении после ранения и подготовке к женитьбе после выписки из госпиталя.
Сослуживец Дмитрий рассказал о первом боевом задании Ярашева и его 68-дневной обороне позиций под Гришино.
Путин отметил значение русского языка для сотрудничества в Евразии
Владимир Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку, сообщается на сайте Кремля.
«Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всем евразийском пространстве», – отметил Путин в своем послании.
«Знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах», – добавил президент.
Путин подчеркнул, что межправительственная организация была создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и получила поддержку России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Глава государства указал, что сотрудничество по укреплению позиций русского языка строится на принципах взаимоуважения и добрососедства, что соответствует интересам народов, связанных общей историей и культурными ценностями.
«Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединенных общей историей, культурными и духовными ценностями», – заявил Путин.
На конференции, по словам Путина, планируется утвердить ряд документов, регламентирующих деятельность организации, и определить практические шаги для достижения поставленных целей.
В завершение президент пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.
Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ.
Президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка заявил о разработке Основ государственной языковой политики для защиты русского языка как ключевой опоры общероссийской гражданской идентичности.
На встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Владимир Путин поблагодарил Бишкек за придание русскому языку особого статуса, способствующего развитию сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.
Владимир Путин в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым подчеркнул необходимость дальнейшей работы по повышению престижности профессии преподавателя, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Нам надо продолжать эту работу по повышению уровня престижности работы преподавателя, причем и в школах, и в средних и высших учебных заведениях. В школах в первую очередь», – заявил Путин.
Владимир Путин отметил завершение подготовки новой стратегии развития образования в России.
Кравцов заявил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству школьного образования.
Владимир Путин принял в Кремле главу Минпросвещения Сергея Кравцова для обсуждения новой концепции обучения, сообщается на сайте Кремля.
Министр доложил президенту, что работа над документом практически закончена. «Завершается работа над стратегией развития образования РФ», – заявил чиновник во время беседы с российским лидером.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал важность этого совещания. По его словам, новая концепция должна отражать современные реалии и учитывать уже имеющиеся наработки в педагогической сфере.
Разработка документа ведется с 2024 года и охватывает период до 2036-го с перспективой до 2040 года. В масштабной работе принимают участие более 1,5 тыс. экспертов, представители бизнеса, ученые и родительское сообщество из всех регионов страны.
Ранее Песков анонсировал рабочее совещание Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Песков заявил о готовности России содействовать миру на Ближнем Востоке
Россия находится в постоянном контакте с Тегераном, в том числе с высшим руководством Ирана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны».
Песков добавил, что, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, Москва готова внести свой вклад в дело восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Представитель Кремля напомнил, что Россия всегда поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликтов в регионе.
Ранее Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна.
Песков: Путин проведет несколько международных телефонных разговоров 11 марта
«Сегодня у Путина запланировано несколько телефонных разговоров. Я не буду их предвосхищать, мы, как делаем обычно, дадим информационные сообщения по итогам этих разговоров», – заявил Песков на брифинге, передает ТАСС.
Ранее Кремль раскрыл детали разговора Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о полном переходе всех российских школ на национальный мессенджер Max, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам министра, этим сервисом теперь пользуются более 20 млн учителей и школьников.
Кравцов отметил: «Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников».
Министр подчеркнул, что Max представляет собой защищенный мессенджер. Он добавил, что через платформу осуществляется доступ к электронным дневникам, школьным заданиям, а также сервисам для поступления в детские сады и школы. Кравцов заявил, что работа по развитию функционала мессенджера продолжается.
Ранее в приложении Сферум в Мax стала доступна витрина познавательных каналов для школ и колледжей.
Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил об успехах в обучении школьников, сообщается на сайте Кремля.
Глава ведомства подчеркнул: «Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет их количество уменьшилось на 10%».
Руководитель министерства также доложил о введении единого содержания предметов. Теперь везде действуют общие федеральные программы высокого уровня. Это позволяет дать качественные знания любому ребенку вне зависимости от места проживания.
Чиновник отметил, что педагогическое сообщество восприняло новые стандарты очень позитивно.
Ранее Владимир Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России.