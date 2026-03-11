В Кремле анонсировали совещание Путина с Кравцовым

Песков: Путин проведет совещание с Кравцовым 11 марта

Tекст: Дарья Григоренко

Песков заявил: «Сегодня Путин пригласил к себе министра просвещения Сергея Кравцова, с которым состоится совещание в рамках той работы, которая ведется по подготовке новой концепции образования», передает ТАСС.

По его словам, президент намерен уделить особое внимание тому, как проект концепции будет учитывать новые реалии, современные наработки и существующие достижения системы образования.

Песков также уточнил, что на совещании планируется обсудить не только успехи, но и выявленные проблемные точки в образовательной сфере.

Ранее Кравцов сообщил, что работа над новым учебником по истории завершена, качество образования будет улучшаться.