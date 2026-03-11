Минобрнауки: Назначение главы славянского вуза в Таджикистане прошло с нарушениями

NYT: Иран изменил тактику атак против войск США

Tекст: Вера Басилая

За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.

Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.

По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.

Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.

Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.

«Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.

Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.

Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.

Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.

Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.

По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.

Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.

Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.

В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.

Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.