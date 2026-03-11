  • Новость часаВоенный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    TWZ: США расстреляли военные корабли Ирана из РСЗО HIMARS
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    ФСБ предотвратила диверсию Украины против военной авиатехники
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    ВМС Британии сообщили об обстреле торгового судна в Ормузском проливе
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    11 марта 2026, 12:31 • Новости дня

    Лавров заявил о распространенности русского языка в интернете и соцсетях

    Tекст: Вера Басилая

    Русский язык занимает второе место по распространенности в интернете, уступая только английскому, и играет значимую роль в цифровом пространстве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

    По словам Лаврова, русский язык занимает второе место после английского по числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В ходе конференции Лавров также отметил, что укрепление позиций русского языка важно для сохранения культурно-цивилизационного разнообразия и способствует формированию более справедливого и многополярного миропорядка, передает ТАСС.

    Министр отметил, что популяризация русского языка на международной арене становится залогом поддержания мирового культурного баланса.

    Президент Владимир Путин поприветствовал участников первой министерской конференции Международной организации по русскому языку и отметил важную роль русского языка для культурного и экономического взаимодействия стран СНГ.


    10 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

    По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

    Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.

    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    10 марта 2026, 20:51 • Новости дня
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    Агроном Ганичкина объяснила, почему огородники редко сажают черные и желтые томаты

    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    @ IMAGO/O.Behrendt/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Черные и желтые помидоры более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако имеют более тонкую кожуру и мягкую мякоть. Поэтому их тяжелее хранить, перевозить, они не совсем подходят для консервации, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она порекомендовала сеять помидоры до 15 марта.

    «Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

    Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

    Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

    «Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

    Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

    «Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

    Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

    Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.

    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Согласно тексту законопроекта, российские органы власти смогут защищать граждан, если они арестованы или подверглись уголовному и другому преследованию на основании решений иностранных или международных судов без участия России, передает РИА «Новости».

    Источник агентства заявил, что законопроект уже одобрен комиссией. Предусматривается, что новые полномочия по защите граждан будут реализовываться по решению президента России. Также в документе предлагается дать возможность использовать Вооруженные силы России для защиты россиян за границей.

    Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об обороне». Это позволит экстерриториально использовать формирования Вооруженных сил для защиты граждан России от преследования иностранными и международными судами, действующими без участия России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    10 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Пушилин сообщил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря

    Пушилин сообщил о завершении строительства более 800 км Азовского кольца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по возведению Азовского кольца ведутся с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, изначально в республике планировали построить 450 километров дорог за год, передает РИА «Новости».

    «Мы... действительно идем с опережением. Мы в прошлом году в целом по республике планировали 450 километров сделать, это в начале года, а в итоге вышли, сделали более 800 километров», – сказал глава ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД показывала, как будет выглядеть Азовское кольцо.

    В прошлом году власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя, который станет частью Азовского кольца.

    10 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в шести российских регионах, сообщают СМИ.

    Увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Пациенты отмечают, что основные симптомы заболевания включают потерю вкуса и обоняния, слабость, повышение температуры, ломоту в теле. Также часто встречаются отеки слизистой или горла, которые не исчезают после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

    В феврале в России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.

    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    10 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    11 марта 2026, 11:32 • Новости дня
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    10 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин заявил о быстром восстановлении ДНР

    Путин: ДНР восстанавливается и развивается быстрыми темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецкой народной республике (ДНР) за последние годы был нанесен огромный ущерб, однако регион активно восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    На встрече с Пушилиным в августе прошлого года Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона.

    В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин и глава ДНР подписали соглашение о восстановлении коммунальных сетей ДНР.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о восстановлении тысяч объектов в Донбассе и Новороссии.

    10 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Песков заявил о множестве нюансов при урегулировании конфликта на Украине

    Песков: В урегулировании на Украине есть множество нюансов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос – лишь одна из ключевых тем в процессе решения конфликта на Украине.

    Песков опроверг заявления о том, что в украинском урегулировании остается только один нерешенный пункт, связанный с территориями, передает ТАСС. «Нет, не правда», – ответил он на соответствующий вопрос.

    По словам Пескова, территориальный вопрос действительно важен, однако в ходе переговоров предстоит обсудить множество других нюансов.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    10 марта 2026, 15:45 • Новости дня
    Российским туристам рекомендовали срочно покинуть Израиль до стабилизации

    В посольстве России в Израиле посоветовали гражданам уехать из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским гражданам, находящимся в Израиле по работе, учебе или в качестве туристов, следует покинуть страну до стабилизации ситуации, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

    «Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», – заявила Таразевич, передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что лицам с двойным гражданством следует соблюдать все инструкции Управления тыла Израиля и оставаться в безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион.

    10 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    В Москве впервые пересадили одновременно две кисти рук

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пациент Роман, которому провели первую в России трансплантацию двух рук, рассказал на пресс-конференции о своем решении участвовать в операции.

    По его словам, на раздумья ушла одна ночь, после чего он твердо решил согласиться, передает РИА «Новости». Сейчас он проходит активную реабилитацию и надеется на полное восстановление функций рук.

    Программа пересадки кистей стартовала на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, передает ТАСС. Главный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила, что в рамках нового направления врачи впервые в России выполнили уникальные операции по трансплантации одной и двух кистей. Первая успешная аллотрансплантация кисти в России была проведена 20 апреля 2025 года.

    Пациент ранее потерял правую кисть и часть предплечья из-за травмы, пытался использовать бионический экзопротез, но отказался от него по причине ограниченной функциональности. В ходе операции, продолжавшейся более девяти часов, хирурги соединили артерии, вены и нервы, благодаря чему уже через три месяца мужчина смог выполнять рукопожатие и держать предметы.

    Развитием направления занимаются специалисты сразу нескольких ведущих медучреждений Москвы, а также врачи из китайского университета Гуанси. Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков отметил, что у института накоплен значительный опыт и Склиф становится центром по трансплантации конечностей.

    Директор клиники пластической хирургии Валентин Шаробаро продемонстрировал журналистам почерк пациента после пересадки. Он подчеркнул, что мужчина активно вернулся к жизни и спорту, а фотография показала, что пациент свободно пишет пересаженной рукой.

    В сентябре в Институте им. Н.В. Склифосовского пациенту пересадили донорскую часть кисти.

