    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
    TWZ: США расстреляли военные корабли Ирана из РСЗО HIMARS
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    ФСБ предотвратила диверсию Украины против военной авиатехники
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    ВМС Британии сообщили об обстреле торгового судна в Ормузском проливе
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    @ Savannah Baird/US Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может получить возможность победить Иран, не отправляя на материковую часть страны ни одного солдата, если захватит иранский остров Харк, на который приходится около 90% экспорта иранской нефти, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

    Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

    Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

    The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

    Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.

    Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран перестроил военную тактику в ответ на удары США и Израиля, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения, сообщает The New York Times.

    За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.

    Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.

    По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.

    Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.

    Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.

    «Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.

    Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.

    Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.

    Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.

    Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.

    По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.

    Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.

    Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.

    Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Иран заявил о повреждении американского авианосца «Авраам Линкольн»

    Иранский посол Джалали заявил о повреждении авианосца США «Авраам Линкольн»

    Иран заявил о повреждении американского авианосца «Авраам Линкольн»
    @ Jordon R. Beesley/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн», заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Дипломат отметил, что и американские, и израильские военные уже успели узнать некоторые оборонительные возможностии Ирана. «Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. В нынешней американо-иранской войне задействованы авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд».

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа

    Политолог Минченко: Позиция России по Ирану может сыграть роль в урегулировании на Украине

    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press, Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо максимально выгодно для себя использовать ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Потенциальная позиция Москвы как посредника гипотетически может сыграть свою роль, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Чем шире повестка переговоров, и чем больше США испытывают потребность в диалоге, тем легче американцы идут на контакт. Это классика взаимоотношений Москвы и Вашингтона», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в декабре 2025 года. «Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще», – добавил собеседник. По его мнению, для России важно максимально выгодно для себя использовать текущую ситуацию. «Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль», – заметил политолог.

    Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

    В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа состоялся по инициативе американской стороны и продолжалась около часа. Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    «Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран», – приводит комментарий Ушакова сайт Кремля.

    Трамп дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», – сказал помощник российского лидера. Он рассказал, что глава Белого дома вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

    С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

    Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. «В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – добавил помощник президента России.

    Трамп назвал хорошими телефонные переговоры с российским коллегой. Он признался, что остался доволен обсуждением украинской тематики. «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – отметил президент США. По его словам, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – написал он в соцсетях. Дмитриев заявил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель, но позже откатились к 90 долларам. На этом фоне Трамп выступил с рядом заявлений, чтобы остудить рынок. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря 2025 года. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран выдвинул три ключевых условия для возвращения к диалогу с Вашингтоном, сообщил Al Mayadeen.

    В частности, Тегеран требует от Вашингтона гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США после того, как они с Израилем начали военную операцию против республики, нецелесообразны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны. Иран заявил о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи ранее заявлял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.

    Комментарии (4)
    11 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США
    NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Моджтаба Хаменеи, который недавно был объявлен новым верховным лидером Ирана после гибели своего отца, до сих пор не появился на публике и не делал никаких письменных заявлений, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, по словам трех иранских чиновников, одна из причин скрытности – опасения за его безопасность: любые сообщения могут выдать его местоположение. Кроме того, источники утверждают, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног в первый день совместной атаки Израиля и США.

    О его состоянии известно немного: иранские чиновники говорят, что он находится в сознании и укрывается в особо охраняемом месте с ограниченными возможностями связи. Два израильских военных источника также заявили, что получили сведения о ранениях Хаменеи еще до его назначения верховным лидером. Окончательные обстоятельства и степень тяжести полученных им травм пока не раскрываются.

    На государственном телевидении и в агентстве IRNA нового верховного лидера уже называют «раненым ветераном войны», а в поздравлениях от крупных государственных структур подчеркивается его статус пострадавшего на войне.

    Несмотря на отсутствие публичных выступлений, в Тегеране уже развешаны крупные баннеры с портретом Хаменеи-младшего, а также огромная фреска с изображением передачи ему флага от отца. Граждане и сторонники нового лидера проводят массовые церемонии поддержки, размахивая флагами и его фотографиями.

    Напомним, новым верховным лидером Ирана стал второй сын погибшего аятоллы – Моджтаба Хаменеи. Кандидатуру согласовал Совет экспертов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо с поздравлениями новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

    До этого президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики. Свои поздравления также направил армянский премьер Никол Пашинян.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке, задействовав сверхтяжелые ракеты.

    Бомбардировка региона длилась не менее трех часов и стала крупнейшей с начала обострения конфликта, заявило иранское гостелевидение, передает ТАСС.

    Это была 37-я волна операции «Правдивое обещание – 4», она прошла в ночь со вторника на среду.

    Тегеран использовал для нападения сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» и беспилотники. Под огнем оказались центр спутниковой связи у Тель-Авива, военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

    Удары также наносились по многочисленным американским базам, включая объекты в иракском Эрбиле и Кувейте.

    Напомним, 9 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел 30-ю волну массированной атаки на базы США и Израиля в регионе. Командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявлял об отказе от использования ракет с боевой частью менее одной тонны.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    @ SOHAIL SHAHZAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пакистан заявил о готовности прийти на помощь Саудовской Аравии на фоне иранских ракетных и беспилотных атак по странам Персидского залива.

    Пакистанская сторона готова оказать Саудовской Аравии помощь в любой момент, сказал представитель пакистанского премьера Мушарраф Заиди, пишет Bloomberg.

    Он напомнил, что Эр-Рияд и Исламабад традиционно исходят из принципа взаимной поддержки.

    Саудовская Аравия и Пакистан, обладающий ядерным оружием и граничащий с Ираном, в сентябре прошлого года подписали оборонный пакт, усилив давнее партнерство в сфере безопасности. Сейчас этот договор проходит первую проверку на фоне ближневосточного кризиса, когда Иран уже неделю наносит ракетные и дроновые удары по государствам Персидского залива в ответ на действия США и Израиля.

    В выходные начальник пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с министром обороны королевства Халедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсуждали совместные меры по остановке иранских ударов по королевству, что стало первым реальным испытанием двустороннего оборонного соглашения.

    На фоне конфликта Эр-Рияд также помогает Исламабаду поставками нефти и дизеля, что важно для зависимой от импорта экономики Пакистана.

    Заиди сообщил, что глава МИД Пакистана Исхак Дар ведет постоянные контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, эти и другие переговоры уже способствовали более примирительным шагам Тегерана в отношении стран Персидского залива. Тем временем Саудовская Аравия сообщила о перехвате дронов, летевших к крупному нефтяному месторождению, а продолжающийся конфликт подстегивает рост мировых цен на нефть и газ.

    Напомним, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Газета ВЗГЛЯД изучала, означает ли это появление «исламского НАТО».

    Комментарии (4)
    11 марта 2026, 10:09 • Новости дня
    TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM
    TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM
    @ Staff Sgt. Tamie Norris/U.S. Army Reserve/dvidshub.net

    Tекст: Дарья Григоренко

    США использовали баллистические ракеты ATACMS и PrSM для ударов по военным кораблям Ирана в рамках операции Epic Fury, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, американская армия задействовала реактивные системы HIMARS для нанесения ударов по иранским кораблям, а PrSM применили впервые в боевых условиях. Официальные лица США заявили, что одной из ключевых задач операции является нейтрализация военно-морских сил Ирана.

    За первые десять дней Epic Fury американские силы уничтожили 50 кораблей иранского флота «с использованием артиллерии, истребителей, бомбардировщиков и ракет, запускаемых с моря», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне. Представители США отказались уточнить, какие боеприпасы использовали HIMARS и по каким целям они были применены.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало фото и видео работы HIMARS в операции, на которых зафиксирован пуск исключительно баллистических ракет ATACMS и PrSM. Пока остается неизвестным, откуда именно ведется огонь этими ракетами, однако в регионе фиксировали HIMARS на территории Бахрейна и Кувейта.

    Эксперты отмечают, что баллистические ракеты подходят для ударов по высокозащищенным и срочным целям на дальних дистанциях – их высокая скорость на завершающем участке затрудняет перехват. Ранее США не применяли баллистические ракеты для поражения кораблей противника в условиях реального боя.

    Использование ATACMS и PrSM рассматривается как демонстрация новых возможностей армии США, в том числе в потенциальных будущих конфликтах против таких держав, как Китай. PrSM, обладающие дальностью до 500 километров, могут быть оснащены новыми системами наведения для поражения движущихся морских целей, что расширяет спектр задач сухопутных войск в борьбе с военно-морскими силами противника.

    2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 22:12 • Новости дня
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Комментарии (4)
