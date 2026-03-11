СК возбудил дело о теракте после атаки на Брянскую область

Дело завело Главное следственное управление СК, указала Петренко, передает ТАСС.
Напомним, 11 марта в Брянской области объявили днем траура по погибшим.
Число пострадавших в результате атаки ВСУ увеличилось до 42 человек. Шесть человек погибли.
Национальный мессенджер Max зарегистрировал 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются 70 млн человек. Каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков, сообщает VK.
С момента запуска Max пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Также зафиксировано 470 млн видеокружков, записанных и отправленных через платформу, и 25,5 млн чатов.
Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.
Ранее мессенджер Max предоставил жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки возможность регистрации с помощью местных sim-карт.
Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.
По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.
Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.
Партия «Единая Россия» объявила о начале регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании, сообщается в Telegram-канале партии. Заявки принимаются на сайте PG.ER.RU до 30 апреля. Участвовать могут все избиратели, зарегистрированные на территории России.
Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» остается политической силой, где кандидаты определяются в открытой и честной борьбе, с учетом мнения жителей регионов.
«Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И всё это – не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы», – заявил Якушев.
Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден на партийном съезде в июне. По словам Якушева, с каждым годом интерес к процедуре предварительного голосования растет – как со стороны кандидатов, так и избирателей.
С 2022 года в партийном предварительном голосовании перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции.
«Рассчитываем, что герои СВО проявят интерес и к предварительному голосованию перед выборами в Госдуму. А «Единая Россия» всецело поддержит их на этом пути», – заключил секретарь Генсовета.
Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом
«Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
«Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.
По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.
При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.
Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».
Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.
Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».
«Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.
В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.
Летчик истребителя Су-35 ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил свою первую награду за этот бой, передает «Российская газета».
Как отмечается, уникальный подарок летчику передал подписчик телеграм-канала «Война. История. Оружие» из Казани. В качестве награды офицеру достались редкие часы, выпущенные ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, причем эта серия была распродана всего за сутки.
Офицер ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» сообщил, что многофункциональный истребитель Су-35 сбил украинский Су-27, пилотируемый командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем, передает «Российская газета».
Сообщается, что самолет вероятно был поражен ракетой класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью действия более 300 км. Эта ракета позволяет атаковать цели в глубоком тылу противника, не входя в зону действия украинских средств ПВО, что вызывает опасения у украинских летчиков.
Согласно заявлению ВВС Украины, полковник Александр Довгач был сбит 9 марта при выполнении боевой задачи при значительном превосходстве авиации России в воздухе. Довгач имел звание героя Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России за последние сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ
«Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.
«Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.
«В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.
«Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.
«Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.
Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.
Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.
Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.
Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.
«Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.
«В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.
Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.
Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.
«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.
«Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.
Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.
Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.
В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.
Мобильная связь в ряде районов ограничивается по требованиям безопасности, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив: «Связано это все с главной необходимостью обеспечения безопасности».
Песков также подчеркнул, что отключения мобильной связи проводятся строго в соответствии с действующим законодательством. По его словам, граждан заранее информировали о возможных ограничениях, а все соответствующие нормы были приняты совсем недавно.
Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.
Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.
Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.
Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.
Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».
Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».
Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.
Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.
В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа
«Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.
Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.
«Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.
Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.
Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.
В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».
Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.
Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.
Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.
В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.
Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.
Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших россиян Forbes
В глобальный рейтинг вошли 155 бизнесменов из России, это на девять человек больше прошлогоднего показателя, пишет Forbes.
Общее состояние богатейших граждан также достигло рекордной отметки в 696,5 млрд долларов. Это абсолютный максимум за все время наблюдений.
Лидером списка стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос до 37 млрд долларов. Вторую строчку занял президент «Норникеля» Владимир Потанин с оценкой активов в 29,7 млрд долларов. Замкнул тройку основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого увеличилось до 29,5 млрд долларов.
Авторы исследования связывают успех российских предпринимателей с укреплением национальной валюты. За минувший год рубль подорожал к доллару на 16%. Этот фактор позволил существенно переоценить долларовый эквивалент активов отечественного бизнеса.
В предыдущий раз рекордный показатель по числу российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes был достинут в 2024 году, тогда этот показатель составлял 125 человек.
Состояние богатейших россиян с начала 2025 года возросло более чем на 22,5 млрд долларов.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге 21-летнего бойца из Самары. Молодой военнослужащий после срочной службы подписал контракт и участвовал в штурмовых операциях, командовал штурмовыми группами на Красноармейском направлении, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Пушилин сообщил, что после того, как группа военнослужащего заняла позицию в районе Гришино, он остался один и в течение 68 дней удерживал рубеж, отражая многочисленные контратаки. По словам Пушилина, снабжение бойца боеприпасами и продовольствием обеспечивали с помощью коптеров, поскольку подойти к нему было невозможно.
«68 дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся [держаться], ему передавали, невозможно было подойти туда», – рассказал Пушилин.
В итоге военного удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи, однако из-за тяжелых ранений врачи были вынуждены ампутировать ему две ступни. Сейчас он находится в больнице. Пушилин подчеркнул особенность этой истории и попросил представить бойца к государственной награде совместно с Министерством обороны.
Президент Путин пообещал обсудить вопрос представления к награде с командованием и отметил, что награда будет соответствовать героизму бойца.
«Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.
Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО
О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.
«Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.
Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.
Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.
Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.
Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.
Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.
В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .
Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.
Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.