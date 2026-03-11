Bloomberg: Дешевые иранские беспилотники истощили военные запасы США

Tекст: Вера Басилая

Американские военные оказались под беспрецедентным давлением из-за массового применения Ираном дешевых и многочисленных ударных дронов и баллистических ракет. По данным издания, даже при снижении интенсивности атак более чем на 80% иранские удары продолжают наносить ущерб военным объектам и энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока. В частности, атака на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в ОАЭ привела к остановке его работы, передает Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, Вашингтон вынужден расходовать дорогие и трудновосполнимые ракеты-перехватчики PAC-3, чтобы отражать атаки дешевых иранских Shahed-136, стоимость которых составляет от 20 до 50 тыс. долларов. За первые шесть дней конфликта только в ОАЭ было применено свыше 1000 дронов Shahed и около 200 баллистических ракет. Американские и союзные силы за это время израсходовали более 1000 ракет PAC-3, что почти вдвое превышает годовой объем их производства.

Пентагон уже обсуждает выделение дополнительных 50 млрд долларов на войну, а отдельные статьи расходов на боеприпасы за первые двое суток достигли 5,6 млрд долларов. Производство ракет-перехватчиков и другого вооружения не может быть быстро увеличено: Lockheed Martin планирует довести выпуск PAC-3 только до 2000 к 2030 году, а в 2026 году будет произведено около 650 единиц.

Ирану удалось обеспечить скрытое размещение своих арсеналов благодаря закупкам технологий у Китая, России и КНДР. Иранские ракеты неоднократно пробивали оборону союзников США, а простые и дешевые Shahed вынуждают использовать против них дорогие системы ПВО. Также Иран применил новые зенитные ракеты 358, которые представляют угрозу для американских самолетов и лишают США привычного воздушного господства.

По оценкам экспертов, если интенсивность конфликта сохранится, США могут быть вынуждены перебрасывать ракеты с других направлений, что уже вызывает обеспокоенность у союзников в Азии и Европе.

Ранее сообщалось, что дешевые иранские беспилотники заставляют Вашингтон и его союзников расходовать дорогостоящие ракеты систем ПВО.

Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью американские системы ПВО и раннего предупреждения.

Европейские и азиатские союзники США выразили опасения по поводу возможных срывов поставок оплаченного вооружения из-за быстрого истощения американских арсеналов.