TWZ: США били по военным кораблям Ирана баллистическими ракетами ATACMS и PrSM

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone, американская армия задействовала реактивные системы HIMARS для нанесения ударов по иранским кораблям, а PrSM применили впервые в боевых условиях. Официальные лица США заявили, что одной из ключевых задач операции является нейтрализация военно-морских сил Ирана.

За первые десять дней Epic Fury американские силы уничтожили 50 кораблей иранского флота «с использованием артиллерии, истребителей, бомбардировщиков и ракет, запускаемых с моря», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал ВВС Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне. Представители США отказались уточнить, какие боеприпасы использовали HIMARS и по каким целям они были применены.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало фото и видео работы HIMARS в операции, на которых зафиксирован пуск исключительно баллистических ракет ATACMS и PrSM. Пока остается неизвестным, откуда именно ведется огонь этими ракетами, однако в регионе фиксировали HIMARS на территории Бахрейна и Кувейта.

Эксперты отмечают, что баллистические ракеты подходят для ударов по высокозащищенным и срочным целям на дальних дистанциях – их высокая скорость на завершающем участке затрудняет перехват. Ранее США не применяли баллистические ракеты для поражения кораблей противника в условиях реального боя.

Использование ATACMS и PrSM рассматривается как демонстрация новых возможностей армии США, в том числе в потенциальных будущих конфликтах против таких держав, как Китай. PrSM, обладающие дальностью до 500 километров, могут быть оснащены новыми системами наведения для поражения движущихся морских целей, что расширяет спектр задач сухопутных войск в борьбе с военно-морскими силами противника.

2 марта американская армия задействовала против иранской стороны новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.