    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу
    TWZ: США расстреляли военные корабли Ирана из РСЗО HIMARS
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    11 марта 2026, 08:53 • Новости дня

    Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в центре Бейрута

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские ВВС нанесли авиаудар по жилому комплексу в квартале Аишат-Баккар в центре Бейрута, сообщил источник в службе гражданской обороны.

    По данным источника, ракеты были выпущены по одному из многоэтажных домов, после чего там начался сильный пожар, передает ТАСС.

    По предварительной информации, целью атаки могла быть ликвидация одного из руководителей организации «Хезболла». После удара к месту происшествия срочно прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

    Жители района Аишат-Баккар заранее не были эвакуированы. В этом квартале проживают многочисленные беженцы, которые были вынуждены покинуть южные районы Ливана из-за обострения военного конфликта.

    Ранее военные Израиля атаковали пусковую установку палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и объекты «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, сообщила Армия обороны Израиля.

    Накануне Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ранее разбомбил поликлинику в Бейруте.

    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    10 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 22:12 • Новости дня
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    10 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Ливане решительно осудило удар по культурно-гуманитарному учреждению «Дом русской культуры» в Набатии.

    Посольство России в Ливане резко осудило израильский ракетный удар по зданию в городе Набатия, в котором располагался «Дом русской культуры», передает

    ТАСС. Инцидент произошел 8 марта на юге Ливана, когда ракетой было разрушено здание, часть помещений которого арендовалась под российский культурно-гуманитарный центр.

    В посольстве подчеркнули, что речь идет об одном из немногих частных центров дополнительного образования и досуга в Ливане, тесно сотрудничающем с Русским домом в Бейруте. В учреждении на протяжении долгого времени занимались местные дети, двери центра всегда были открыты для всех, кого интересуют русский язык и культура.

    «Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере», – заявили представители дипмиссии. В посольстве особо отметили важность поддержки такой деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

    В комментарии также указали, что самым главным итогом случившегося стало отсутствие пострадавших среди людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС

    уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество

    заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    10 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Демократы пригрозили заблокировать работу Сената США из-за войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа сенаторов-демократов выступила с требованием провести открытые слушания по причинам военных ударов по Ирану, настаивая на публичных разъяснениях администрации президента США Дональда Трампа.

    Несколько сенаторов-демократов пригрозили заблокировать работу Сената, если республиканцы не согласятся провести открытые слушания с ключевыми представителями администрации Дональда Трампа по поводу причин нападения на Иран, передает Bloomberg.

    По словам сенатора от Вирджинии Тима Кейна, демократы настаивают на публичных слушаниях с госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, так как все предыдущие брифинги проходили за закрытыми дверями.

    «Есть причина держать это в секрете – потому что вы не верите, что это выдержит анализ при свете дня, поэтому мы это и делаем», – заявил Кейн.

    Среди инициаторов давления на республиканцев также сенаторы Кори Букер, Тэмми Дакворт, Тэмми Болдуин, Крис Мерфи и Адам Шифф. Они подчеркивают, что говорят от своего имени и планируют использовать все доступные им процедурные механизмы, чтобы воспрепятствовать работе Сената до тех пор, пока администрация Трампа не даст публичные разъяснения по поводу военных действий против Ирана. Болдуин признала, что рычагов влияния у демократов немного, но пообещала затягивать рассмотрение других вопросов и назначений до проведения открытых слушаний.

    Сенат ранее отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по применению военной силы против Ирана. Против документа проголосовало большинство республиканцев.

    10 марта 2026, 15:45 • Новости дня
    Российским туристам рекомендовали срочно покинуть Израиль до стабилизации

    В посольстве России в Израиле посоветовали гражданам уехать из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским гражданам, находящимся в Израиле по работе, учебе или в качестве туристов, следует покинуть страну до стабилизации ситуации, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

    «Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», – заявила Таразевич, передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что лицам с двойным гражданством следует соблюдать все инструкции Управления тыла Израиля и оставаться в безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион.

    10 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в военном преступлении после убийства дипломатов в Бейруте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.

    Соответствующее заявление содержится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

    «Израильский режим несет всю полноту ответственности за совершение этого военного преступления», – говорится в обращении.

    Ранее Израиль разбомбил поликлинику в Бейруте.

    Накануне израильские ВВС нанесли удары рядом с трассой аэропорта в пригороде Бейрута.

    10 марта 2026, 15:19 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о расследовании применения фосфорных снарядов в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    ВОЗ начала проверку сообщений о применении израильскими военными фосфорных боеприпасов в жилых районах города Йомор на юге Ливана 3 марта.

    ВОЗ изучает сообщения об использовании израильскими ВВС снарядов с фосфором в Ливане, передает РИА «Новости». Представитель организации в Ливане доктор Абдинасир Абубакар заявил: «Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей».

    По данным организации Human Rights Watch, 3 марта ЦАХАЛ применил запрещённые боеприпасы над жилыми домами в Йоморе, что на юге Ливана. Абубакар отметил, что некоторые районы, где могли использовать такие снаряды, планировали эвакуировать, однако многие местные жители решили остаться дома.

    Доктор подчеркнул, что жители этих районов «могут находиться в зоне риска заражения белым фосфором». На данный момент продолжается мониторинг ситуации и взаимодействие с медицинскими учреждениями региона для выявления возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по командным центрам и инфраструктуре «Хезболлах» у поселка Ансар в Ливане в ответ на ракетные атаки. Израильская авиация ранее атаковала ключевой объект командования «Хезболлы» на юге Ливана. Армия обороны Израиля ударила по командному центру и оружейным складам движения в пригороде Бейрута.

    10 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Израиль начал перехват запущенных со стороны Ирана ракет

    Системы ПВО Израиля сработали после фиксации иранского ракетного пуска

    Tекст: Мария Иванова

    Силы противовоздушной обороны еврейского государства приступили к отражению воздушной угрозы после обнаружения снарядов, летящих с иранской территории.

    Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила факт атаки, отметив работу защитных комплексов по устранению опасности, передает РИА «Новости».

    «Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над устранением угрозы», – говорится в официальном сообщении.

    Обострение ситуации произошло после того, как 28 февраля американские и израильские военные нанесли удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступали сведения о серьезных разрушениях инфраструктуры и гибели мирных жителей в исламской республике.

    Тегеран осуществляет ответные атаки по израильской земле и военным базам США на Ближнем Востоке. Из-за активных действий ракет и беспилотников соседние арабские страны вынуждены полностью или частично закрывать свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские системы противовоздушной обороны также начали перехват иранских снарядов.

    10 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Израиль атаковал командные центры «Хезболлы» на юге Ливана

    ЦАХАЛ уничтожил инфраструктуру «Хезболлы» в районе Ансар

    Tекст: Мария Иванова

    Военные Израиля ночью нанесли удары по командным центрам и инфраструктуре «Хезболлах» у ливанского поселка Ансар в ответ на ракетные обстрелы понедельника.

    Армия обороны Израиля поразила цели на юге Ливана в ответ на агрессию со стороны шиитского движения, передает РИА «Новости».

    Операция была проведена после серии ракетных запусков по израильской территории, зафиксированных накануне.

    «Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам и террористической инфраструктуре организации «Хезболла» в районе населенного пункта Ансар на юге Ливана», – заявили в пресс-службе армии.

    В ведомстве подчеркнули, что боевые действия стали прямой реакцией на обстрелы, которые велись боевиками из этого района в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильская авиация нанесла удар по ключевому объекту командования «Хезболлы» на юге Ливана.

    Армия обороны Израиля атаковала командный центр и оружейные склады движения в пригороде Бейрута.

    10 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    США и Израиль нанесли удар по иранскому аэропорту

    Иранский аэропорт и самолеты повреждены ударами США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Во время ударов США и Израиля по Ирану в Кермане были повреждены аэропорт и два списанных самолета.

    Инфраструктура аэропорта в иранском городе Керман получила повреждения из-за нападения на исламскую республику, информирует агентство Tasnim со ссылкой на местных чиновников.

    Согласно поступившим сведениям, целью атаки стали не только наземные постройки. Удары также пришлись по двум устаревшим самолетам, находившимся на территории объекта, передает ТАСС.

    Ранее совместный удар Вашингтона и Тель-Авива по базе ВВС в провинции Керман привел к гибели 13 иранских военнослужащих.

    Авиация союзников нанесла удары по жилым кварталам и району университета в Тегеране.

    Военно-воздушные силы Ирана в ответ атаковали нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе.

    10 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    Иран сообщил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля

    Тегеран заявил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом стали более 200 женщин и несовершеннолетних, пострадала медицинская инфраструктура, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

    Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани озвучила данные о потерях среди гражданского населения, передает РИА «Новости». «В ходе атак 206 женщин и детей погибли», – сказала она.

    Хотя спикер кабинета министров не назвала общее число жертв, постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани ранее сообщал о гибели свыше 1,3 тыс. человек.

    Под огнем оказались десятки медицинских учреждений, уничтожены 16 машин скорой помощи и вертолет, убиты 11 врачей. Глава местного Красного Полумесяца Пирхосейн Куливанд добавил, что повреждения получили более 13,5 тыс. гражданских зданий.

    Эскалация началась 28 февраля, когда американские и израильские силы нанесли удары по территории страны, включая столицу. Тегеран отвечает атаками на военные объекты противников в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о гибели по меньшей мере 1332 мирных жителей.

    Корпус стражей исламской революции заявил о целенаправленных атаках США и Израиля на школы и больницы.

    10 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран атаковал ракетами израильскую авиабазу Рамат-Давид

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные нанесли ракетные удары по израильской территории, атакована авиационная база Рамат-Давид, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Под огнем оказались авиационная база Рамат-Давид, аэропорт в Хайфе и позиции ракетных войск, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что под удар попали скрытые ракетные пусковые установки в Бней-Браке, к востоку от Тель-Авива.

    Ранее Тегеран объявил о поражении нефтеперерабатывающего завода в Хайфе в ответ на атаку беспилотников. До этого КСИР нанес удары по стратегическим базам США и Израиля ракетами «Гадр» и «Хорремшахр».

    11 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей

    Постпред Ирана при ООН Иравани обвинил США и Израиль в гибели мирных жителей

    @ Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране после начала военной операции, осуществляемой США и Израилем, сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

    Иравани подчеркнул, что американские и израильские военные «умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры». «К настоящему моменту их ужасающие преступления привели к гибели более 1,3 тыс. мирных жителей», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, вооруженные силы США и Израиля демонстрируют пренебрежение международным правом, целенаправленно атакуя гражданские объекты. Он добавил, что действия США и Израиля направлены на истребление невинных людей и причинение максимальных страданий.

    Дипломат заявил, что Совет Безопасности ООН игнорирует происходящее и закрывает глаза на преступления, совершенные против Ирана. Также он обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта, меняя местами роли жертвы и агрессора. Иравани призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения войны против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    10 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке.

    «Начата 36-я волна операции «Правдивое обещание-4»… против целей в Израиле и американских баз с применением ракет »Эмад« (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) в комбинации с БПЛА», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. США и Израиль ведут бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. В результате возникла угроза глобального энергетического кризиса.

