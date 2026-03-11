  • Новость часаПакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу
    TWZ: США расстреляли военные корабли Ирана из РСЗО HIMARS
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    11 марта 2026, 08:35 • Новости дня

    Иран попросил страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля

    Иран попросил страны Залива указать местоположение военных США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана призвали страны Персидского залива указать убежища американских и израильских военных, заявив, что это нужно для предотвращения жертв среди мирных жителей.

    Представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи призвал государства региона обозначить убежища, используемые американскими и израильскими военными, передает ТАСС. По словам спикера, такая информация необходима для обеспечения безопасности мирного населения.

    «Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране после начала их военной операции.

    10 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    @ Savannah Baird/US Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может получить возможность победить Иран, не отправляя на материковую часть страны ни одного солдата, если захватит иранский остров Харк, на который приходится около 90% экспорта иранской нефти, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

    Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

    Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

    The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

    Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.

    Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.

    11 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Иран заявил о повреждении американского авианосца «Авраам Линкольн»

    Иранский посол Джалали заявил о повреждении авианосца США «Авраам Линкольн»

    Иран заявил о повреждении американского авианосца «Авраам Линкольн»
    @ Jordon R. Beesley/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн», заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Дипломат отметил, что и американские, и израильские военные уже успели узнать некоторые оборонительные возможностии Ирана. «Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. В нынешней американо-иранской войне задействованы авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд».

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Японские производители автозапчастей начали обсуждать с «Русалом» поставки литейных сплавов на фоне сбоев из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg.

    Несколько японских производителей автозапчастей обратились к российской компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

    По данным источников агентства, переговоры о закупках литейных сплавов, используемых для выпуска автомобильных компонентов, продолжаются уже примерно неделю. Некоторые из сделок могут быть подписаны в ближайшее время, передает ТАСС.

    Также сообщается, что помимо японских производителей, к «Русалу» обратились и несколько южнокорейских компаний того же сектора. Уточняется, что предприятия из Японии и Южной Кореи рассматривают и альтернативные источники получения алюминия, включая Индию и другие страны Азии. Источники агентства отметили, что условия поставок и объемы обсуждаются индивидуально с каждым покупателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    В Евросоюзе надеются, что операция США и Израиля против Ирана завершится быстро и успешно. Эксперты предупреждают, что затягивание конфликта может привести к сокращению промышленного производства в Европе.

    Блокировка Ираном Ормузского пролива повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения. Это событие усилило инфляцию и угрозу продовольственного кризиса.

    10 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива.

    По данным Джейкобс, соответствующие сведения получило разведывательное сообщество США, передает ТАСС. «Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», – написала журналистка в соцсетях.

    Ранее караван танкеров отправился через Ормузский пролив.

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири во вторник заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    11 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке, задействовав сверхтяжелые ракеты.

    Бомбардировка региона длилась не менее трех часов и стала крупнейшей с начала обострения конфликта, заявило иранское гостелевидение, передает ТАСС.

    Это была 37-я волна операции «Правдивое обещание – 4», она прошла в ночь со вторника на среду.

    Тегеран использовал для нападения сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» и беспилотники. Под огнем оказались центр спутниковой связи у Тель-Авива, военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

    Удары также наносились по многочисленным американским базам, включая объекты в иракском Эрбиле и Кувейте.

    Напомним, 9 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел 30-ю волну массированной атаки на базы США и Израиля в регионе. Командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявлял об отказе от использования ракет с боевой частью менее одной тонны.

    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    10 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    10 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    11 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран выдвинул три ключевых условия для возвращения к диалогу с Вашингтоном, сообщил Al Mayadeen.

    В частности, Тегеран требует от Вашингтона гарантии невозобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США после того, как они с Израилем начали военную операцию против республики, нецелесообразны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны. Иран заявил о готовности отразить наземное вторжение США. Аракчи ранее заявлял, что Иран не начинал войну и не атакует соседей.

    10 марта 2026, 22:12 • Новости дня
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    10 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Ливане решительно осудило удар по культурно-гуманитарному учреждению «Дом русской культуры» в Набатии.

    Посольство России в Ливане резко осудило израильский ракетный удар по зданию в городе Набатия, в котором располагался «Дом русской культуры», передает

    ТАСС. Инцидент произошел 8 марта на юге Ливана, когда ракетой было разрушено здание, часть помещений которого арендовалась под российский культурно-гуманитарный центр.

    В посольстве подчеркнули, что речь идет об одном из немногих частных центров дополнительного образования и досуга в Ливане, тесно сотрудничающем с Русским домом в Бейруте. В учреждении на протяжении долгого времени занимались местные дети, двери центра всегда были открыты для всех, кого интересуют русский язык и культура.

    «Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере», – заявили представители дипмиссии. В посольстве особо отметили важность поддержки такой деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

    В комментарии также указали, что самым главным итогом случившегося стало отсутствие пострадавших среди людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС

    уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество

    заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    10 марта 2026, 16:05 • Новости дня
    Иранские военные объявили об уничтожении радиолокационных систем ПВО Израиля

    Иранская армия заявила об уничтожении большинства радаров Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Радиолокационные системы Израиля после ударов армии Ирана оказались серьезно ослаблены, что упростило возможные атаки на военные базы в Хайфе, заявил представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия.

    Иран уничтожил значительную часть радиолокационных систем Израиля, что упростило нанесение ударов по военным объектам противника, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    По его словам, «значительная часть радиолокационных возможностей противника уничтожена, и атаковать военные базы режима в Хайфе стало проще, чем раньше». Акраминия добавил, что современные иранские ракеты и беспилотники доказали свою эффективность при уничтожении позиций противника.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции. Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока.

    Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    11 марта 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран перестроил военную тактику в ответ на удары США и Израиля, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения, сообщает The New York Times.

    За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.

    Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.

    По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.

    Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.

    Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.

    «Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.

    Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.

    Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.

    Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.

    Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.

    Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.

    По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.

    Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.

    Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.

    Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.

    Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.

    11 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США
    NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Моджтаба Хаменеи, который недавно был объявлен новым верховным лидером Ирана после гибели своего отца, до сих пор не появился на публике и не делал никаких письменных заявлений, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, по словам трех иранских чиновников, одна из причин скрытности – опасения за его безопасность: любые сообщения могут выдать его местоположение. Кроме того, источники утверждают, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног в первый день совместной атаки Израиля и США.

    О его состоянии известно немного: иранские чиновники говорят, что он находится в сознании и укрывается в особо охраняемом месте с ограниченными возможностями связи. Два израильских военных источника также заявили, что получили сведения о ранениях Хаменеи еще до его назначения верховным лидером. Окончательные обстоятельства и степень тяжести полученных им травм пока не раскрываются.

    На государственном телевидении и в агентстве IRNA нового верховного лидера уже называют «раненым ветераном войны», а в поздравлениях от крупных государственных структур подчеркивается его статус пострадавшего на войне.

    Несмотря на отсутствие публичных выступлений, в Тегеране уже развешаны крупные баннеры с портретом Хаменеи-младшего, а также огромная фреска с изображением передачи ему флага от отца. Граждане и сторонники нового лидера проводят массовые церемонии поддержки, размахивая флагами и его фотографиями.

    Напомним, новым верховным лидером Ирана стал второй сын погибшего аятоллы – Моджтаба Хаменеи. Кандидатуру согласовал Совет экспертов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо с поздравлениями новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

    До этого президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики. Свои поздравления также направил армянский премьер Никол Пашинян.

    11 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пакистан заявил о готовности прийти на помощь Саудовской Аравии на фоне иранских ракетных и беспилотных атак по странам Персидского залива.

    Пакистанская сторона готова оказать Саудовской Аравии помощь в любой момент, сказал представитель пакистанского премьера Мушарраф Заиди, пишет Bloomberg.

    Он напомнил, что Эр-Рияд и Исламабад традиционно исходят из принципа взаимной поддержки.

    Саудовская Аравия и Пакистан, обладающий ядерным оружием и граничащий с Ираном, в сентябре прошлого года подписали оборонный пакт, усилив давнее партнерство в сфере безопасности. Сейчас этот договор проходит первую проверку на фоне ближневосточного кризиса, когда Иран уже неделю наносит ракетные и дроновые удары по государствам Персидского залива в ответ на действия США и Израиля.

    В выходные начальник пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с министром обороны королевства Халедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсуждали совместные меры по остановке иранских ударов по королевству, что стало первым реальным испытанием двустороннего оборонного соглашения.

    На фоне конфликта Эр-Рияд также помогает Исламабаду поставками нефти и дизеля, что важно для зависимой от импорта экономики Пакистана.

    Заиди сообщил, что глава МИД Пакистана Исхак Дар ведет постоянные контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, эти и другие переговоры уже способствовали более примирительным шагам Тегерана в отношении стран Персидского залива. Тем временем Саудовская Аравия сообщила о перехвате дронов, летевших к крупному нефтяному месторождению, а продолжающийся конфликт подстегивает рост мировых цен на нефть и газ.

    Напомним, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Газета ВЗГЛЯД изучала, означает ли это появление «исламского НАТО».

