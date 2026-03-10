ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что целями ударов по Тегерану и Тебризу стали ключевые командные центры иранских вооруженных сил, включая штаб спецназа и крупный комплекс ополчения «Басидж» в Тебризе, а также военный комплекс подразделения «Имам Хасан» в Тегеране. В список атакованных объектов также вошли другие штабы, однако их точное число и местоположение не уточняются, передает ТАСС.

Иранское агентство Tasnim подтвердило серию взрывов, произошедших в Тегеране. По данным агентства, взрывы были слышны также в западном пригороде Шахрияре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. Из-за агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

