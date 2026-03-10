  • Новость часаЗахарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфаган 8 марта
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Минченко оценил первый в 2026 году разговор Путина и Трампа

    Политолог Минченко: Позиция России по Ирану может сыграть роль в урегулировании на Украине

    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press, Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо максимально выгодно для себя использовать ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Потенциальная позиция Москвы как посредника гипотетически может сыграть свою роль, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Чем шире повестка переговоров, и чем больше США испытывают потребность в диалоге, тем легче американцы идут на контакт. Это классика взаимоотношений Москвы и Вашингтона», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в декабре 2025 года. «Неслучайно стороны именно сейчас отметили необходимость общаться чаще», – добавил собеседник. По его мнению, для России важно максимально выгодно для себя использовать текущую ситуацию. «Потенциальная позиция РФ как посредника гипотетически может сыграть свою роль», – заметил политолог.

    Минченко также высказал мнение, что Москве не следует поддаваться соблазну ситуативного, кратковременного снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь американцам и европейцам «сбалансировать цены на углеводороды, а затем снова вернуться в режим ограничений». Накануне президент России отмечал, что страна готова поставлять нефть и газ в Европу, но ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

    В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа состоялся по инициативе американской стороны и продолжалась около часа. Главными темами разговора были конфликт с Ираном и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.

    «Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран», – приводит комментарий Ушакова сайт Кремля.

    Трамп дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. «Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», – сказал помощник российского лидера. Он рассказал, что глава Белого дома вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования.

    С российской стороны были положительно оценены посреднические усилия команды Трампа, а также дана характеристика ситуации на линии боевого соприкосновения, «где российские войска продвигаются весьма успешно». «Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта», – заявил Ушаков.

    Кроме того, в телефонном разговоре была затронута тема Венесуэлы – прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти. «В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», – добавил помощник президента России.

    Трамп назвал хорошими телефонные переговоры с российским коллегой. Он признался, что остался доволен обсуждением украинской тематики. «В том, что касается Украины, это был позитивный разговор», – отметил президент США. По его словам, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – написал он в соцсетях. Дмитриев заявил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель, но позже откатились к 90 долларам. На этом фоне Трамп выступил с рядом заявлений, чтобы остудить рынок. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    В последний раз Путин и Трамп общались по телефону в конце декабря 2025 года. Тогда в ходе разговора главы государств договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономическим вопросам.

    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Японские производители автозапчастей начали обсуждать с «Русалом» поставки литейных сплавов на фоне сбоев из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg.

    Несколько японских производителей автозапчастей обратились к российской компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

    По данным источников агентства, переговоры о закупках литейных сплавов, используемых для выпуска автомобильных компонентов, продолжаются уже примерно неделю. Некоторые из сделок могут быть подписаны в ближайшее время, передает ТАСС.

    Также сообщается, что помимо японских производителей, к «Русалу» обратились и несколько южнокорейских компаний того же сектора. Уточняется, что предприятия из Японии и Южной Кореи рассматривают и альтернативные источники получения алюминия, включая Индию и другие страны Азии. Источники агентства отметили, что условия поставок и объемы обсуждаются индивидуально с каждым покупателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    В Евросоюзе надеются, что операция США и Израиля против Ирана завершится быстро и успешно. Эксперты предупреждают, что затягивание конфликта может привести к сокращению промышленного производства в Европе.

    Блокировка Ираном Ормузского пролива повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения. Это событие усилило инфляцию и угрозу продовольственного кризиса.

    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива.

    По данным Джейкобс, соответствующие сведения получило разведывательное сообщество США, передает ТАСС. «Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», – написала журналистка в соцсетях.

    Ранее караван танкеров отправился через Ормузский пролив.

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири во вторник заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

    @ Savannah Baird/US Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может получить возможность победить Иран, не отправляя на материковую часть страны ни одного солдата, если захватит иранский остров Харк, на который приходится около 90% экспорта иранской нефти, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

    Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

    Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

    The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

    Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.

    Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.

    Караван танкеров отправился через Ормузский пролив

    Группа танкеров и сухогрузов проследовала к перекрытому Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется со скоростью около 10 узлов по направлению к Ормузскому проливу, сообщает Marinetraffic.

    Данные портала Marinetraffic свидетельствуют о том, что караван судов, включающий нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, направился в сторону Ормузского пролива, передают «Вести». Скорость передвижения судов составляет от 9,5 до 10 узлов в час.

    Среди судов, участвующих в проходе, выделяются несколько крупных танкеров, которые перевозят нефть. По информации портала, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    Стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Ливане решительно осудило удар по культурно-гуманитарному учреждению «Дом русской культуры» в Набатии.

    Посольство России в Ливане резко осудило израильский ракетный удар по зданию в городе Набатия, в котором располагался «Дом русской культуры», передает

    ТАСС. Инцидент произошел 8 марта на юге Ливана, когда ракетой было разрушено здание, часть помещений которого арендовалась под российский культурно-гуманитарный центр.

    В посольстве подчеркнули, что речь идет об одном из немногих частных центров дополнительного образования и досуга в Ливане, тесно сотрудничающем с Русским домом в Бейруте. В учреждении на протяжении долгого времени занимались местные дети, двери центра всегда были открыты для всех, кого интересуют русский язык и культура.

    «Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере», – заявили представители дипмиссии. В посольстве особо отметили важность поддержки такой деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

    В комментарии также указали, что самым главным итогом случившегося стало отсутствие пострадавших среди людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС

    уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество

    заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    Иранские военные объявили об уничтожении радиолокационных систем ПВО Израиля

    Иранская армия заявила об уничтожении большинства радаров Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Радиолокационные системы Израиля после ударов армии Ирана оказались серьезно ослаблены, что упростило возможные атаки на военные базы в Хайфе, заявил представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия.

    Иран уничтожил значительную часть радиолокационных систем Израиля, что упростило нанесение ударов по военным объектам противника, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

    По его словам, «значительная часть радиолокационных возможностей противника уничтожена, и атаковать военные базы режима в Хайфе стало проще, чем раньше». Акраминия добавил, что современные иранские ракеты и беспилотники доказали свою эффективность при уничтожении позиций противника.

    В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции. Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.

    Иранское военное командование заявило об уничтожении четырех радаров американской системы ПРО THAAD в трех странах Ближнего Востока.

    Западные СМИ на основе спутниковых снимков подтвердили повреждения систем связи и обнаружения ракет на семи базах Пентагона.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Глава Пентагона пообещал разгромить Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил о намерении Соединенных Штатов продолжать военную операцию против Ирана без каких-либо полумер.

    По его словам, США «демонстрируют превосходство в техническом мастерстве и военной силе», передает РИА «Новости».

    «Никаких полумер... мы сокрушаем врага, демонстрируя превосходство в техническом мастерстве и военной силе. Мы не отступим, пока враг не будет полностью и решительно повержен», – сказал Хегсет на брифинге.

    Ранее Иран сообщил о гибели 206 женщин и детей при ударах США и Израиля. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщал о гибели по меньшей мере 1332 мирных жителей.

    Газета Wall Street Journal писала, что советники американского президента Дональда Трампа призывают его найти выход из войны в Иране скорее, опасаясь политической реакции на ситуацию с нефтью.

