В Сенате США заявили о подготовке вторжения в Иран

Сенатор Блюменталь сообщил о планах США начать наземную операцию в Иране

Tекст: Вера Басилая

Сенатор США Ричард Блюменталь сообщил о вероятной подготовке американских властей к высадке десанта в Иран по итогам закрытого брифинга с Белым домом, передает «Вести».

По его словам, вопросы о цене войны с Ираном остались без ответа, что вызвало у него разочарование и злость.

Блюменталь подчеркнул, что беспокоится за жизни американцев, которых могут направить для вторжения в Исламскую республику. Он отметил: «Похоже, мы движемся к развертыванию американских войск в Иране для достижения любых потенциальных целей, поставленных там».

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает сценарий наземной операции против Ирана в качестве возможного варианта действий.

Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность развертывания войск по решению главы государства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что может заставить США вообще прекратить боевые действия в Иране.