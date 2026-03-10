Всероссийское казачье общество усилит подготовку мобилизационного резерва

Атаман Кузнецов обозначил задачи по пополнению казачьего мобилизационного резерва

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Кузнецова, в нынешних условиях казачьим обществам важно уделять особое внимание состоянию мобилизационных ресурсов. «Казак должен четко понимать: пребывание в мобилизационном резерве – это его вклад в укрепление обороноспособности страны, в укрепление авторитета российского казачества», – приводит слова Кузнецова Telegram-канал Всероссийского казачьего общества.

Кузнецов отметил, что сегодня казаки не только выполняют государственные задачи по охране правопорядка и границы, но и официально привлекаются к защите критически важных объектов и решению вопросов территориальной обороны. Он напомнил, что в условиях актуальных вызовов по обеспечению суверенитета России необходимо с особой ответственностью подходить к формированию мобилизационных ресурсов.

Важной задачей, по мнению всероссийского атамана, является проведение постоянной разъяснительной работы с казаками об условиях вступления в резерв и регулярное обсуждение этой темы в казачьих обществах. Кроме того, Кузнецов выделил приоритет развития кадрового потенциала, особенно среди молодежи, а также усиление физической культуры и спорта, включая турниры по смешанным единоборствам.

Он также сообщил о проведении двух этапов образовательного форума «Казачий кадровый резерв» в этом году на базе мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». Атаман подчеркнул необходимость целенаправленной и системной работы по привлечению молодежи к движению, поскольку именно они станут будущими лидерами казачества.

Заседание коллегиальных органов управления Всероссийского казачьего общества прошло впервые. Ответственный секретарь Совета при президенте России по делам казачества Алексей Кириченко отметил значение такой совместной работы.

«Здесь за одним столом собрались и атаманы, и старики, и духовники. Полагаю, что благодаря совместным усилиям будет достигнут очень важный, консолидирующий результат. Решения, которые планируется принять на совещании, непременно дадут новый импульс к развитию российского казачества», — подчеркнул Кириченко.

В заседании приняли участие члены Совета стариков, Суда чести, Совета по взаимодействию с религиозными организациями, атаманы всех казачьих войск России и лидеры молодежных организаций.