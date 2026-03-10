Для предпринимателей открыли бесплатные курсы и консультации по НДС

Tекст: Валерия Городецкая

Она реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» под кураторством вице-премьера Александра Новака, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 500 тыс. представителей малого и среднего бизнеса ежегодно обращаются в центры «Мой бизнес» за консультациями и поддержкой экспертов по новым правилам расчета и уплаты НДС.

В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут бесплатно повысить квалификацию по НДС, получить экспертные консультации по бухгалтерии, а также подобрать оптимальную систему налогообложения. «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году создают новые вызовы для малого и среднего бизнеса. Задача национального агентства «Мой бизнес» – не просто информировать предпринимателей, а помогать им адаптироваться к новым условиям», – отметил исполнительный директор Национального агентства «Мой бизнес» Максим Огладков.

Особое внимание уделяется технологическим стартапам, креативным индустриям и региональным приоритетам. Для получения поддержки нужно записаться на обучение или консультацию в одном из региональных центров. По предложению Минэкономразвития, для бизнеса вводится переходный период: при рассмотрении заявок на господдержку в текущем году не учитывают показатели прошлых лет – этим компаниям дается время адаптироваться к новым требованиям и не потерять право на льготы.

В Новосибирской области в центрах «Мой бизнес» предпринимателям помогают выбрать налоговый режим, консультируют по бухгалтерии и проводят обучающие семинары. Владелец кофейни Станислав Колмогоров рассказал, что получил индивидуальную консультацию ведущего бухгалтера, который подробно объяснил преимущества разных систем налогообложения и помог выбрать наиболее эффективный вариант.

В Адыгее предприниматели также могут получить разъяснения по новым налоговым правилам и пройти обучение. Диана Сиюхова, открывшая при поддержке «Моего бизнеса» пекарню, рассказала о регулярном участии в образовательных мероприятиях центра, которые включают семинары по изменению налогового законодательства.

В Чукотском автономном округе действует упрощенная система налогообложения со сниженной ставкой, а резиденты ТОР, СПВ и АЗРФ получают налоговые льготы, включая освобождение от налога на прибыль и имущество. Предприниматель Татьяна Дворцова отметила, что патентная система, выбранная с помощью специалистов центра, позволила ей избежать сложной отчетности и сэкономить ресурсы, что важно для малого бизнеса в удалённых регионах.

В целом, программа налоговой адаптации и сопровождения помогает предпринимателям со всех регионов России выбрать оптимальные решения, избежать ошибок при переходе на новые правила и сохранить доступ к мерам государственной поддержки.