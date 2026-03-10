  • Новость часаЗахарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    10 марта 2026, 19:59 • Новости дня

    Мерц призвал не ослаблять санкции против России

    Мерц отверг идею смягчения антироссийских санкций из-за энергокризиса

    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкций против России, несмотря на рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине он отметил: «На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России».

    Мерц подчеркнул, что не видит противоречия между сохранением санкций и поддержкой Украины. По его словам, Германия находится на стороне Украины и готова в случае необходимости выдержать сложную экономическую ситуацию. Канцлер также отметил, что помощь Украине нельзя прерывать.

    Ранее в Германии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и быстрого роста цен на нефть и газ, обсуждались предложения ослабить или отменить антироссийские санкции. Ряд политиков также призывали к началу диалога с Москвой по вопросам поставок энергоресурсов.

    Ранее Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания резкого роста цен на энергоносители.

    Администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

    Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин рассказал о «новой устойчивой ценовой реальности» на рынке нефти и газа.

    «Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

    «Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

    «В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

    «Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

    «Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

    Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

    Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

    Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

    Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

    «Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

    «В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

    Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

    Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

    «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

    «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

    Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

    В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.

    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    10 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5% на фоне возможного роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

    Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.

    Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    10 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису

    Китай масштабно усилил мобилизационные меры из-за вероятности войны

    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису
    @ Hans Zaglitsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти КНР реализуют уникальные мобилизационные программы, предусматривающие перенос производств, рост резервов и юридические реформы на случай экстремального кризиса.

    Китай с начала 2020-х годов приступил к беспрецедентным мобилизационным мероприятиям. Эти меры включают перенос стратегически важных производств во внутренние районы страны, формирование национального стратегического тыла, а также строительство резервных баз и поддерживающих зон. Власти подчеркивают важность Сычуани и Чунцина как ядра для размещения производственных и ресурсных мощностей, сказано в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье.

    Серьезные реформы коснулись системы управления стратегическими резервами: принят закон о национальной продовольственной безопасности, создается пятиуровневая сеть хранилищ, а также разрабатывается закон о безопасности государственных резервов. Введена цифровая платформа для межрегиональной координации и профессиональных аварийно-спасательных команд.

    В КНР резко увеличены запасы зерна, нефти, металлов и других ресурсов – объем стратегических резервов зерна достиг исторического максимума, мощности хранения нефти превышают 1,8 млрд баррелей. Параллельно ведется модернизация инфраструктуры двойного назначения, способной оперативно переходить на военные нужды, а также совершенствуется система управления гражданской обороной.

    В 2024–2025 годах были приняты новые нормативные акты, регламентирующие социальные гарантии семьям погибших военнослужащих, что позволяет быстро обрабатывать крупные потоки заявлений в случае масштабного конфликта. На фоне этих мер Китай продолжает совершенствовать свои стратегические ядерные силы и защищать командные пункты.

    Эксперты отмечают, что подобные мобилизационные программы не несут политической выгоды в мирное время, но являются индикатором серьезной подготовки к возможному крупномасштабному военному или экономическому кризису в конце 2020-х – начале 2030-х годов.

    Ранее Китай объявил о планах удержать стратегическую инициативу в мире.

    10 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Караван танкеров отправился через Ормузский пролив

    Группа танкеров и сухогрузов проследовала к перекрытому Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется со скоростью около 10 узлов по направлению к Ормузскому проливу, сообщает Marinetraffic.

    Данные портала Marinetraffic свидетельствуют о том, что караван судов, включающий нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, направился в сторону Ормузского пролива, передают «Вести». Скорость передвижения судов составляет от 9,5 до 10 узлов в час.

    Среди судов, участвующих в проходе, выделяются несколько крупных танкеров, которые перевозят нефть. По информации портала, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    тоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    10 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Провал выборов в Баден-Вюртемберге обострил кризис в коалиции Мерца

    Правящая коалиция ФРГ столкнулась с риском распада на фоне экономических проблем

    Tекст: Мария Иванова

    После провала на выборах в Баден-Вюртемберге, где СДПГ набрала рекордно низкие 5,5%, коалиция Мерца балансирует на грани распада, пишет Politico.

    Идеологически разобщенная коалиция Фридриха Мерца испытывает растущее давление на фоне стагнации экономики и тревог из-за войн на Украине и на Ближнем Востоке, передает Politico.

    На выборах в Баден-Вюртемберге консерваторы и СДПГ уступили «Зеленым», «Альтернатива для Германии» заняла третье место, а социал-демократы показали рекордно низкий результат – 5,5%, худший со времен Второй мировой войны.

    «Эти выборы стали одним из самых мрачных дней, которые я только мог себе представить. Честно говоря, никогда не думал, что буду стоять перед прессой и объявлять о результате СДПГ менее десяти процентов», – заявил ведущий кандидат партии в регионе Андреас Штох.

    На фоне провала Мерц называет нынешнюю коалицию «единственным вариантом стабильного правительства» и утверждает, что договорился с руководством СДПГ продолжать совместную работу ради выхода из экономической слабости.

    Главные споры внутри союза касаются экономических реформ: консервативный блок настаивает на жестком сокращении соцрасходов и отказывается идти на новый долг, тогда как СДПГ требует сохранить систему поддержки и дальше смягчать конституционные лимиты на заимствования. Мерц подчеркивает, что «дальнейший долг исключен». Через две недели коалицию ждет новый экзамен на выборах в Рейнланд-Пфальце, где опросы фиксируют паритет СДПГ и ХДС и возможное двукратное усиление AfD.

    Не менее остро коалиция расходится во взглядах на удары США и Израиля по Ирану: Мерц их поддерживает, заявляя, что Тегеран помогает России в войне против Украины, несет ответственность за террор ХАМАС и является «центром международного терроризма», который союзники пытаются «закрыть». Большинство немцев выступают против этих ударов, а социал-демократы считают их нарушением международного права; лидер СДПГ Ларс Клинкбайль подчеркивает, что эта война не является войной Германии.

    Опросы в Баден-Вюртемберге показывают, что страхи перед войной сочетаются у избирателей с экономической неуверенностью: 72% заявили о «сильной обеспокоенности» безопасностью Европы, 56% боятся остаться без средств в старости. Несмотря на скандалы вокруг предполагаемой системной кумовства, AfD смогла заметно прибавить в голосах. В двух восточных землях, где выборы пройдут в сентябре, эта пророссийская партия уже уверенно лидирует, а большинство жителей, согласно опросам, считают поддержку Украину со стороны правительства Мерца «чрезмерной».

    Мерц обещает сохранить «санитарный кордон» вокруг AfD и исключает любые союзы с ней на федеральном и земельном уровнях. Однако в самой AfD уверены, что по мере роста поддержки давление на консерваторов будет расти: депутат Бундестага от Баден-Вюртемберга Марк Бернхард заявил, что серия из пяти слабых результатов ХДС может либо разрушить этот «огнеупорный барьер», либо привести к распаду самих консерваторов.

    Напомним, партия канцлера ФРГ уступила «Зеленым» на выборах в Баден-Вюртемберге.

    10 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Вице-председатель ЕК выступила против заявлений фон дер Ляйен о Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-председатель Еврокомиссии Тереса Рибера подвергла критике формулировки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по ближневосточному конфликту, подчеркнув риск сомнений в международном праве.

    Тереса Рибера, заместитель председателя Еврокомиссии, прокомментировала заявления Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что недопустимо создавать впечатление, будто под сомнение ставится международное право или необходимость действовать вне его рамок. По словам Риберы, Европа обязана защищать международный порядок, установленный после Второй мировой войны в соответствии с Уставом ООН.

    Она подчеркнула, что противостоять агрессорам нужно, не разрушая существующие правила, а формируя широкую коалицию государств. Кроме того, Рибера назвала неудачной форму, в которой фон дер Ляйен выразила свою позицию.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может быть «хранителем старого мирового порядка», а также призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы и не «проливать слезы» по иранскому правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос защищенности должен стать основой деятельности Евросоюза для проецирования его мощи.

    Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо отметил, что кризис в правящей коалиции Европарламента может привести к новому вотуму недоверия к Урсуле фон дер Ляйен.

    10 марта 2026, 12:11 • Новости дня
    Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

    Politico: Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США и Израиля по Ирану стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель, а цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Энергетический кризис, вызванный напряжённостью на Ближнем Востоке, вновь тревожит европейских лидеров, сообщает Politico.

    После резкого роста цен на нефть и газ, спровоцированного военными действиями США и Израиля против Ирана, Европа оказалась в ситуации, напоминающей 2022 год – когда после начала спецоперации на Украине континент испытал сильнейший ценовой и инфраструктурный шок.

    В понедельник цена барреля нефти превысила сто долларов, а стоимость газа поднялась выше 60 евро за мегаватт-час, что стало максимальным показателем с 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа уже столкнулась с «непредвиденными последствиями регионального конфликта», который сказывается на энергетике, торговле и финансовых рынках. На фоне этих событий министры финансов G7 провели экстренное совещание и заявили о готовности принять меры, включая использование стратегических запасов нефти, однако окончательных решений не принято.

    Обострение ситуации связано также с угрозами Ирана закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, и атаками на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «как можно скорее» восстановить безопасность судоходства в проливе и готовности организовать военное сопровождение танкеров, как только позволит обстановка.

    Европейские лидеры допускают, что если конфликт затянется, континенту грозит новая волна инфляции и стагнации, вызванная ростом цен на энергоносители. Европейские и национальные министры энергетики собираются на экстренные встречи, однако пока предпочитают воздерживаться от резких шагов, полагаясь на существующие запасы и ожидая развития ситуации.

    В экспертном сообществе звучит мнение, что нынешние перебои с поставками и масштабные сокращения добычи в регионе, включая Саудовскую Аравию, могут оказаться тяжелее для рынка, чем шок 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник.

    Европейские эксперты отметили, что в случае затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном Евросоюзу грозит новая волна сокращения промышленного производства.

    Экономист Василий Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    10 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN: Иран заявил о специальных пошлинах на суда союзников США

    CNN: Иран планирует ввести специальные пошлины на суда союзников США

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран планирует ввести специальные пошлины на нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежащие союзникам США, узнал телеканал CNN.

    Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об обратном. Как отмечает CNN, на суда в Персидском заливе, принадлежащие союзникам США, могут быть наложены «пошлины безопасности».

    «У нас есть рычаги влияния на мировые цены на нефть. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать бороться, пока Трамп не объявит о поражении», – приводит портал Facti слова источника телеканала CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля. КСИР намерен заблокировать поставки нефти странам Запада. Глава МИД Ирана заявил о нецелесообразности диалога с США


    10 марта 2026, 00:52 • Новости дня
    Слова Трампа о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть

    Tекст: Катерина Туманова

    После закрытия торгов цены на нефть снизились, приблизившись к отметке в 80 долларов за баррель, после заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальном завершении войны с Ираном.

    «Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на целых 31% во время лихорадочной азиатской торговой сессии, но затем потеряли более 10% и опустились до отметки в 81,19 доллара после заявлений Трампа», – передает агентство Bloomberg.

    Снижение курса произошло после того, как Трамп дал понять, что война США против Ирана может скоро закончиться, а военная операция продвигается с опережением  графика.

    «Я думаю, что война практически завершена», – сказал Трамп в телефонном интервью CBS News.

    Цена на нефть марки Brent закрылась на отметке ниже 99 долларов, снизившись с внутридневного максимума в 119,50 долларов, что стало самым большим падением от внутридневного максимума до цены закрытия за всю историю наблюдений.

    Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 31% во время азиатской торговой сессии. Рост был вызван опасениями, что остановка танкерного движения через жизненно важный Ормузский пролив приведет к прекращению поставок в остальной мир.

    «Однако к концу торговой сессии фьючерсы потеряли большую часть достигнутого роста, поскольку крупнейшие экономики мира рассматривают возможность скоординированного высвобождения аварийных запасов нефти. Цена на нефть марки WTI выросла примерно на 4%», – резюмирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России. Reuters выяснило о намерении США ослабить санкции против российской нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.

    10 марта 2026, 08:42 • Новости дня
    В Европарламенте заявили о риске отставки Урсулы фон дер Ляйен

    Депутат ЕП Клержо допустил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен

    Tекст: Мария Иванова

    Обострившийся кризис в правящей коалиции Европарламента ставит под угрозу пост Урсулы фон дер Ляйен, вплоть до нового вотума недоверия, заявил вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо.

    Кризис доверия между политическими силами в Европарламенте способен спровоцировать новые попытки выражения недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо указал на серьезные разногласия с Европейской народной партией.

    «Некоторые депутаты Европарламента также считают, что, если мы не будем уделять больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис, потому что между нами нет доверия», – заявил он Politico.

    Парламентарий предупредил, что фракция может заблокировать утверждение долгосрочного бюджета Евросоюза. Кроме того, социал-демократы готовы отказать фон дер Ляйен в поддержке при ключевых голосованиях, что существенно ослабит ее позиции.

    Недовольство политикой главы ЕК нарастает и среди других депутатов, критикующих ее высказывания о Ближнем Востоке и превышение должностных полномочий. Ранее дипломаты уже упрекали фон дер Ляйен в попытках единолично представлять Евросоюз на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент рассматривал в отношении Урсулы фон дер Ляйен сразу два вотума недоверия.

    Ранее политик пережила голосование по вопросу о ее отставке на фоне разговоров о шатком единстве Евросоюза.

    Депутаты Европейской народной партии выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии.

    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

