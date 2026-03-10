  • Новость часаЗахарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфаган 8 марта
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    10 марта 2026, 16:28 • Новости дня

    Пушилин сообщил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря

    Пушилин сообщил о завершении строительства более 800 км Азовского кольца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по возведению Азовского кольца ведутся с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, изначально в республике планировали построить 450 километров дорог за год, передает РИА «Новости».

    «Мы... действительно идем с опережением. Мы в прошлом году в целом по республике планировали 450 километров сделать, это в начале года, а в итоге вышли, сделали более 800 километров», – сказал глава ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД показывала, как будет выглядеть Азовское кольцо.

    В прошлом году власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя, который станет частью Азовского кольца.

    10 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

    По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

    Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.

    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор Александр Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.

    Композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает столетний юбилей. В день праздника он рассказал, что для сохранения молодости необходимо всегда чем-то заниматься, передает РИА «Новости».

    «Чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону», – сказал он.

    Композитор признался, что никогда не мечтал дожить до ста лет, а столь почтенный возраст считает стечением обстоятельств или судьбой.

    «Мне самому не верится», – заметил юбиляр.

    Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске, окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции у Евгения Брусиловского в 1965 году. За творческую жизнь создал более 300 произведений, его музыка звучит более чем в 100 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию. Кандидат медицинских наук Михаил Болков назвал образ жизни главным фактором долголетия. В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Согласно тексту законопроекта, российские органы власти смогут защищать граждан, если они арестованы или подверглись уголовному и другому преследованию на основании решений иностранных или международных судов без участия России, передает РИА «Новости».

    Источник агентства заявил, что законопроект уже одобрен комиссией. Предусматривается, что новые полномочия по защите граждан будут реализовываться по решению президента России. Также в документе предлагается дать возможность использовать Вооруженные силы России для защиты россиян за границей.

    Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об обороне». Это позволит экстерриториально использовать формирования Вооруженных сил для защиты граждан России от преследования иностранными и международными судами, действующими без участия России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    Комментарии (9)
    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в шести российских регионах, сообщают СМИ.

    Увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Пациенты отмечают, что основные симптомы заболевания включают потерю вкуса и обоняния, слабость, повышение температуры, ломоту в теле. Также часто встречаются отеки слизистой или горла, которые не исчезают после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

    В феврале в России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 20:51 • Новости дня
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    Агроном Ганичкина объяснила, почему огородники редко сажают черные и желтые томаты

    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    @ IMAGO/O.Behrendt/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Черные и желтые помидоры более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако имеют более тонкую кожуру и мягкую мякоть. Поэтому их тяжелее хранить, перевозить, они не совсем подходят для консервации, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она порекомендовала сеять помидоры до 15 марта.

    «Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

    Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

    Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

    «Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

    Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

    «Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

    Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

    Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 02:20 • Новости дня
    Статистика определила в России две отрасли с зарплатами более 500 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года только две отрасли в России показали средние зарплаты выше 500 тыс. рублей, что выделяет их среди остальных сфер экономики, следует из данных статистики.

    По итогам декабря 2025 года в России лишь две отрасли смогли выйти на уровень средней зарплаты выше 500 тыс. рублей – это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, передает РИА «Новости».

    Средняя зарплата у сотрудников негосударственных пенсионных фондов составила 516,6 тыс. рублей, у работников денежного посредничества – 515,3 тыс. рублей.

    В декабре 2024 года только специалисты негосударственных пенсионных фондов получали зарплаты выше данного порога.

    В пятерку лидеров по уровню оплаты труда также вошли сферы добычи нефти и газа – 450 тыс. рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) – 405 тыс., вспомогательная деятельность в финансовой сфере – 388,8 тыс. рублей.

    Шестое место заняли работники отрасли звукозаписи и издания музыки с доходом в 367,5 тыс. рублей, седьмое – сотрудники пассажирских воздушных перевозок с тем же уровнем заработка, восьмое – ученые в области общественных и гуманитарных наук, их средняя зарплата составила 364,9 тыс. рублей.

    Десятку отраслей с самыми высокими зарплатами замкнули сотрудники международных организаций, которые в декабре 2025 года в среднем получали 333,7 тыс. рублей, а также работники сферы организации конференций и выставок с 331,8 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех работников организации, включая премии и бонусы, до вычета налогов. В конце 2025 года средний доход россиян достиг 139,7 тыс. рублей, увеличившись с 128,7 тыс. рублей по сравнению с концом 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Дмитриев назвал время разговора Путина и Трампа «решающим моментом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – отметил он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    «Конструктивный разговор длился час. Обсуждались возможные решения конфликта на Украине и в Иране», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран. Вечером 9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин сообщил Трампу об успешном продвижении ВС России в зоне СВО.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Мирошник объяснил непригодность Европы для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Минск был «очень неплохой» переговорной площадкой до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не принялся поносить президента Белоруссии.

    «Минск был очень даже неплохой площадкой для ведения переговоров. Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть», – сказал он ТАСС, добавив, что даже в этом случае все решается договоренностями.

    Дипломат подчеркнул, что Европа тоже становится проблемной территорией для организации переговоров, в частности, из-за давления европейских чиновников на процесс.

    «Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников. Такого рода давление не способствует достижению договоренностей», – отметил Мирошник.

    Он пояснил, что для переговорной площадки среди важных требований – это безопасность, логистика, отсутствие давления.

    Посол добавил, что на начальном организационном этапе переговоров рекомендуется не обозначать площадки, чтобы избежать информационного давления и фейков.

    «Для проведения переговоров такого рода желательно вообще делать их в значительной степени в закрытом варианте и максимально переговорщиков оградить от внешнего давления. Потому что уж слишком много тех, кто хотел бы повлиять на переговоры, да повлиять так, чтобы они вообще не продолжались», – резюмировал дипломат.

    Комментарии (0)
    Главное
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов
    Симоньян предложила штрафовать за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
    Россияне на эзотерические товары потратили более 300 млн рублей в этом году